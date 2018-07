Soome meistrivõistluste liider Eerik Pietarinen tuleb Rally Estoniale R5 klassis konkurentsi pakkuma

13.-15. juulil toimuva Baltikumi suurima autospordisündmuse, Shell Helix Rally Estonia osalejate nimekiri täienes Soome tulevikutegijatega.

Eerik Pietarinen ja Juhana Raitanen on tänavu valitsenud Soome meistrivõistlusi klassis SM1 ja nad on kindlasti Shell Rally Estonial ühed soosikud R5 klassi võidu osas. Nad sõidavad endise WRC sõitja Toni Gardemeisteri meeskonna TGS Worldwide Skoda Fabia R5 autoga.

2017. aastal SM2 klassis Soome meistriks tulnud Pietarinen liikus tänavu klass kõrgemale ja koostöö Toni Gardemeisteriga on kandnud vilja. 23-aastane Pietarinen alustas ralliga 19-aastaselt ja on Soomes näidanud väga head kiirust. Välisstartide oskaal on seni olnud väike, piirdudes Eestis sõidetud Saaremaa ralliga ning Lätis Rally Latvial osalemisega. Juuni lõpul osales rallipaar San Marino kruusarallil, kus saavutas neljanda koha. Tänavu teevad nad R5 autoga debüüdi ka autoralli MM-sarjas, kui stardivad peale Rally Estoniat Soome MM-rallil.

Eerik Pietarinen: „See on meile väga oluline võistlus, kuna tegemist on kiire ralliga ja just seda vajame me enne Soome MM-rallit. Samuti on konkurents siin tugev, mitmed kiired R5 autod eesotsas Jari Huttuneniga ja WRC autod. Viimastega me loomulikult võidu ei sõida, nad on klass omaette, kuid tahame kindlasti olla R5 klassi tipus.“