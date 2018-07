Sõmerpalu staadionikrossil uus ekstreemne publikumagnet

Väino Leoki rändkarikat tulevad aga jahtima kõik Eesti parimad sõitjad eesotsas viimastel aastatel Eesti rahvuskoondise eest võistelnud Tanel Leoki, Harri Kullase, Priit Rätsepa, Gert Krestinovi ja Erki Kahroga. Lisaks nendele on võistlemas ka tänavu Euroopa radadel tegusid teinud Andero Lusbo, Hardi Roosiorg ja Karel Kutsar ning kohaliku Sõmerpalu motoklubi sõitjad Jan Jakobson ja Aigar Leok. Eesti sõitjatel ei saa kindlasti kerge olema, sest kohal on ka peaaegu kõik Läti parimad nagu näiteks Matiss Karro, Karlis Sabulis, Davis Ivanovs, Davis Livs ja Ivo Steinbergs.

Sarnaselt eelmisele aastale on Sõmerpalus stardis juba 6 Leoki nime kandvat sõitjat, kuna lisaks Tanelile, Aigarile ning nende poegadele Travisele, Sebastianile ja Lucasele osaleb Superenduro sõidus ka Aigari vend Martin.

Sõmerpalu rahvusvaheline staadionikross Väino Leoki karikale võitjad läbi aegade:

2008 Tanel Leok

2009 Antonio Cairoli

2010 Antonio Cairoli

2011 Evgeny Bobryshev

2012 Evgeny Bobryshev

2013 Evgeny Bobryshev

2014 Tanel Leok

2015 Tanel Leok

2016 Tanel Leok

2017 Tanel Leok

Loe veel

Ürituse üks peamisi meelelahutusi on läbi aastate olnud enne superfinaali sõidetav Euroopas ainulaadne kostümeeritud sääreväristajate sõit, kus on peamine rõhk pigem atraktiivsel sõidukostüümil, kui võidusõitmisel. Seal on alati ohtralt osalejaid ja tänavu on seal ka suurim auhinnalaud. Säärude klassi võistlejate vahel, kes ületavad finišijoone, loositakse kolm auhinda ja igale võistlejale on medal. Säärude klassis saab auhinna ka kõige huvitavam kostüüm ja kaaskond. Osalustasu selles klassis ei küsita, võistlema pääseb tavalise ürituse pileti ostmisel.

Üks raskemaid ja publikule ekstreemsusi pakkuvamaid võistluseid on Sõmerpalus aga Superenduro Eesti karikavõistluste etapp spetsiaalselt selleks sõiduks takistustest loodud rajal, millest osa kulgeb krossirajal ja muu osa sisaldab palkidest ja kividest raskeid rajalõike, kus pannaks proovile osalejate parimad sõiduoskused. Lisaks Martin Leokile on võistlema tulemas enamus Eesti ja Läti paremikust.

Treeningud ja kvalifikatsioonida algavad Sõmerpalus kell 13.25, esimene start antakse 16.30 ja Superfinaal, mille võitja saab suure Väino Leoki rändkarika, algab orienteeruvalt 20. Sinna saavad osavõtuõiguse MX2 ja MX125 masinaklassi 4 ning MX1 klassi 9 esimest. Võistluste korraldajal on õigus Superfinaali osavõtjate koosseisu täiendada. Peale Superfinaali, umbes 20.30 paiku toimuvad aga Freestyle trikihüpped.