Sõiduga viis kohta tõusnud Hannes Soomer teenis Misanos 7 MM-punkti!

Pühapäeva pärastlõunal sõideti Itaalias, Misano ringrajal, mootorrataste ringrajasõidu Supersport klassi hooaja seitsmes MM-etapp. Hannes Soomer alustas sõitu 14.positsioonilt. Wil Sport Racedays meeskonna ridades sõitev eestlane sai hea lähte ning parandas ring-ringilt oma positsiooni.

Eestlane lõpetas World Supersport 19 ringilise võistluse suurepärasel üheksandal kohal. Top 10 koha eest teenis Soomer 7 MM-punkti, millega kordas hooaja senist parimat tulemust, mille ta sõitis välja aprilli alguses Hispaanias sõidetud Aragoni etapil. Kui World Supersport arvestuses kuulus eestlasele Misano etapi üheksas koht, siis European Supersport arvestuses saavutas eestlane etapivõidu.

„Sõit oli kihvt. Start oli enam-vähem ja esimesed kurvid sai ka piisavalt agressiivne olla. Tänane päev oli mootorratta seadistuse osas ka üsna oluline ja suur samm, mille pealt on suvepausile väga hea minna. Esimene pool hooajast on läinud üsna plaanitult ja selge on see, et me liigume õiges suunas. Sama töö peab jätkuma ka hooaja teises pooles ja ka suvepausi ajal testides. Praegu on nüüd see koht, kus tuled öelda suured tänud meeskonnale ja kõigile, kes seotud on,“ võttis Soomer hooaja esimese poole kokku.

Hooaja kokkuvõttes tõusis Hannes Soomer üldarvestuses kolm kohta ning jätkab nüüd 20 punktiga MM-arvestuse 18.kohal. European Supersport arvestuses hoiab eestlane kindlat liidrikohta.

Misanos sõidetud etapi võitis Kawasaki sõitja Kennan Sofuoglu, kellele see oli hooaja kolmandaks võiduks. 2,076 sekundi kaugusele jäi võitjast Jules Cluzel (Honda) ning kolmas oli Yamahal sõitnud Federico Caricasulo, kes kaotas sarja viiekordsele meistrile 5,6 sekundiga. Soomer kaotas 19 ringi kokkuvõttes Sofuoglule 22,985 sekundiga.

Mootorrataste ringrajasõidu Supersport hooaeg jätkub 7.-9.juulini Ameerika mandril. Ainult Euroopas sõidetavatel etappidel osaleva Hannes Soomeri MM-hooaeg jätkub kahe kuu pärast, kui 18.-20.augustini sõidetakse Saksamaal Lausitzringil hooaja üheksas etapp.