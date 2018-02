Shell on Rally Estonia uus nimitoetaja

13.-15. juulil toimub Tartus ja Lõuna-Eesti teedel Baltikumi ja Ida-Euroopa suurim autospordisündmus, rahvusvaheline autoralli Rally Estonia. Alates sellest aastast on Rally Estonia nimitoetajaks väga pikkade traditsioonidega ettevõte, maailma tuntuim määrdeainete tootja Shell ning võistluse ametlik nimi on Shell Helix Rally Estonia.

Shell on olnud mootorispordiga seotud väga pikalt ja kõrgel tasemel. Viimastel aastatel on Shell WRC sarjas Hyundai Motorsport meeskonna strateegline partner, samuti on Shellil pikaajaline koostöö vormel-1 sarjas Ferrari meeskonnaga.

Selline koostöö on Eestis ja Baltikumis erakordne, kui maailma üks tuntumaid brände on Eestis toimuva suursündmuse nimitoetaja.

Winfred Gorissen, Shell Põhjamaade ja Baltikumi juht: “Rally Estonia on varasematel aastatel jätnud Shellile väga hea mulje. Tegu on professionaalselt korraldatud sündmusega ja meie kliendid, partnerid ning me ise oleme seda head õhkonda alati nautinud. Nimitoetaja positsiooni otsuse osas olid meil kindlad põhjused. Shell on mootorispordiga väga tihedalt seotud, konkreetsemalt ralliga seob meid koostöö Hyundai Motorsport meeskonnaga. Samuti on meie eesmärk suurendada oma turuosa Baltikumis. Nägime siin head võimalust ja võtsime vastu otsuse olla Rally Estonia nimitoetaja.”

Merike Ametmaa, Shell Baltikumi turunduskoordinaator: „Rally Estonia on Baltikumi autospordi tippsündmus olnud aastaid. Korralduse kõrge tase ja ambitsioonikad ning julged plaanid olid määravaks teguriks läbirääkimiste alustamiseks Shelli peakontoris. Shell on olnud mootorispordiga seotud pikalt ja sealt saadud väärtuslike kogemusi ja teadmisi on rakendatud ka edukalt määrdeainete tootmises. Heaks näiteks on seni maailmas ainulaadne Shell PurePlus tehnoloogia, millega muudetakse maagaas ülipuhtaks baasõliks. Sellel tehnoloogial põhinevad kõik Shell Helix Ultra mootoriõlid. Sama õli kasutab WRC sarjas Hyundai Motorsport meeskond ja nii on tavatarbijale terves Baltikumis kättesaadav sama määrdeainete tipptehnoloogia, mis Hyundai i20 Coupe WRC autodele autoralli MM-sarjas. Rally Estoniat ja Shelli ühendab kuulumine oma valdkonnas tippude hulka ja soov olla innovatiivsed.“

Shell Helix Rally Estonia tänab ühtlasi ka oma pikaaegset nimitoetajat, auto24. Tänu nende panusele ja koostööle on Eestis loodud rahvusvaheline tipptasemel võistlus. auto24 jätkab Shell Helix Rally Estonia koostööpartnerina, mis on suur tunnustus.

Margus Tomberg, auto24 AS juhatuse liige: „auto24-l on hea meel Rally Estonia nimitoetaja teatepulk üle anda niivõrd suurele ja soliidsele ettevõttele nagu Shell. Kindlasti jätkab auto24 ralli meediapartneri ja toetajana ning püüame igati kaasa aidata selle suurepärase sündmuse korraldamises."

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: „Uue nimitoetajaga läbirääkimiste eel olime endale selgeks teinud, et arvestades meie pikemaid eesmärke, peab see olema rahvusvaheline bränd, millel on varasem seotus mootorispordiga. Shell on panustanud mootorisporti pikalt ja see on nende brändi üks kindel osa. Oleme Shelliga varasemalt koostööd teinud ja nad on Baltikumis kaasanud oma Euroopa võtmeisikuid, tutvustades neile juba eelnevalt, mida ja kuidas me teeme ja miks meie koostöö on mõlemale poolele edasiviiv. See on strateegiline koostöö, mis arvestab suuremat pilti, Shell on WRC sarjaga läbi Hyundai Motorsport meeskonna juba seotud ja ka meie eesmärk on olla tulevikus selle sarja üks etapp. Kuna meie jaoks on koduturg terve Baltikum, siis oli meile oluline, et ka meie partner oleks oma tegevuses Baltikumi ülene. Shell ja Rally Estonia jagavad samu väärtusi, milleks on innovatsioon ja turvalisus ja see on väga oluline saavutamaks mõlemapoolselt püstitatud eesmärke.“

Eesti meistrivõistlustena alustanud rahvusvaheline võistlus Rally Estonia oli 2014-2016 FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp, mis valiti 2014. aastal FIA ERC sarja parimaks ralliks. Peale aastast pausi, mille korraldajad võtsid uute plaanide seadmiseks, toimub Rally Estonia 2018. aastal. Pikemaks eesmärgiks autoralli tippsarja, WRC etapi Eestisse toomine.

Shell Helix Rally Estonia 2018 toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Ralli meelelahutuskeskus on Tartu, hooldusala asub Otepääl, Tehvandi spordikeskuses ning kiiruskatsed Lõuna-Eestis.