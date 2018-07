Shell Helix Rally Estonia stardis on üle 100 meeskonna 12 riigist

Jari Huttunen: „Ootan Shell Helix Rally Estoniat suure huviga. Peale Mehhikot ja Portugali on meil Anttiga hea tulla tuttavama iseloomuga teedele enne Soome MM-rallit. Peamine eesmärk on koguda võimalikult palju kilomeetreid, et saada rohkem kogemust Hyundai i20 R5 autoga. Töötades koos Hayden Paddoni ja WRC meeskonnaga annab meile võimaluse õppida taas uusi asju, mis puudutavad nii auto ettevalmistust kui ka lähenemist rallile. Usun, et saame Rally Estonialt hea rütmi enne Soome rallit ja loomulikult ootame Eestisse hulgaliselt Soome fänne.“

Eerik Pietarinen: „See on meile väga oluline võistlus, kuna tegemist on kiire ralliga ja just seda vajame me enne Soome MM-rallit. Samuti on konkurents siin tugev, mitmed kiired R5 autod eesotsas Jari Huttuneniga ja WRC autod. Viimastega me loomulikult võidu ei sõida, nad on klass omaette, kuid tahame kindlasti olla R5 klassi tipus.“

Kuna tegu on Eesti ja Läti meistrivõistluste etapiga, siis on stardis nende sarjade parimad ja konkurents on tihe igas klassis. Lisaks sarjades osalejatele saab Rally Estonial näha ka spetsiaalselt selleks võistluseks välja tulnud sõitjaid. Lätist tuleb nende üks rallikrossi staaridest, Reinis Nitišs, kellel ette näidata rallikrossi MM-sarja pronksmedal. Tema kaardilugejaks Mitsubishi Lancer EVO X autos on Andris Malnieks. Taas saab Eestis sõitmas näha Karl Kruudat, kes koos Annika Arnekiga stardivad Ford Fiesta Proto autoga. R2 autode klassis tuleb Eesti parimatele eesotsas Ken Torni ja Aleks Leskiga konkurentsi pakkuma autoralli ja rallikrossi maailmameister Petter Solbergi poeg Oliver Solberg, kelle kaardilugejaks on Veronica Engan. Kindlasti tasub igal katsel ära oodata veoautod. Selle maailmas ainulaadse võistlusklassi esindajaid on stardis kokku 13.

Shell Helix Rally Estonia katsed pakuvad tänavu kindlasti palju põnevust nii sõitjatele kui pealtvaatajatele. Korraldajad on teinud palju tööd, et taastada Lõuna-Eesti teede algne iseloom ja tugevdanud tee põhjasid. Selle kõige tulemusel saab tänavu Rally Estonial näha hoogsaid õhulende, mida publikul on hea ja turvaline jälgide ametlikes pealtvaatamiskohtades.

Rallipassid ja ametliku kontserdi Nyusha pääsmed on müügil Circle K jaamades üle Eesti. Fännitooted piiratud valikus müügil Circle K jaamades üle Eesti ning kogu valikus kõikjal kohapeal Sportland rallipoe telkides.