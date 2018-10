Selgus Rally Estonia järgmise aasta toimumisaeg

Märkimisväärne on see, et Rally Estonial startinud sõitjad olid väga edukad kaks nädalat hiljem sõidetud Soome MM-rallil. Tänak ja Järveoja võitsid WRC etapi üldarvestuses, Eestis WRC 2 klassis kiireimad olnud Eerik Pietarinen ja Juhana Raitanen (Skoda Fabia R5) tõusid ka Soomes WRC 2 klassi kõrgeimale poodiumiastmele ning Estonian R2 Challenge klassi võitnud Ken Torn koos Kuldar Sikuga (Ford Fiesta R2) olid võidukad Soomes Junior WRC klassis.

Toyota Gazoo Racing WRT jaoks oli see esimene kord, kui Toyota Yaris WRC startis väljaspool WRC sarja. Kõik kolm osalenud WRC tehasemeeskonda jäid Rally Estonia katsete ja korraldusega rahule ning avaldasid soovi tagasi tulla.

Shell Helix Rally Estonia 2018 unikaalsete pealtvaatajate arv oli üle 36 000. Korraldajate hinnangul oli tegu senise suurima ja parima Rally Estoniaga alates aastast 2010, kui toimus esimene võistlus. Samas leiab ralli direktor Urmo Aava, et arenguruumi on, ja see on ka üks järgmise aasta eesmärkidest.

“2018. aasta Shell Helix Rally Estonia oli meile korralik väljakutse. Me suutsime pärast aastast pausi saada meeskonna tööle täpselt nii kui soovisime ning täitsime endale seatud eesmärgid. Võrreldes varasemate aastatega tegime suure kasvu nii võistluse mastaabi kui tiimi osas ja õppisime palju. WRC tiimide osalemine, Oti ja Martini võit, suurepärane ilm ja fännide suur toetus raja ääres tegid sellest nädalavahetusest tõelise rahvapeo. Väga positiivne on, et uuendused, nagu näiteks LHV autolaen AutoExpo, võeti hästi vastu. Samuti õigustas ennast panustamine spetsiaalsetesse pealtvaatajate aladesse. Uuel aastal jääb formaat samaks, teeme tööd detailidega, et olla veelgi parem sündmus võistlejaile ja publikule. Jätkame tihedat koostööd WRC promootori, Rahvusvahelise Autoliidu FIA’ga, WRC tehasetiimidega ning auto maaletoojatega Eestis,” rääkis Aava.