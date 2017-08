Seis on enne SuperMoto meistrivõistluste finaaletapi ülipõnev

Foto: Rauno Kais

Eeloleval laupäeval peetakse Rapla kardirajal Sivitrans Eesti SuperMoto meistrivõistluste viimane ja otsustav etapp, ühtlasi on tegemist ka Läti ja Balti ka finaaletapiga, mis tähendab, et kohal on kõik Baltikumi ja teiste naaberriikide parimad sõitjad. Sarnaselt eelmisele aastale on ka tänavu enamustes klassides punktiseisud väga põnevad, mistõttu on Raplast oodata ägedaid võidukihutamisi.