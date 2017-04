Saluri lõpetas EMi avaetapi seitsmendana, Ligur 12. kohaga

Täna Portugalis Montalegre ringrajal lõppenud rallikrossi FIA Euroopa meistrivõistluste sarja Super1600 klassi esimesel etapil sõitis Eesti piloot Siim Saluri välja poolfinaali, kus lõpetas 7. kohaga. Kuigi finaali, kuue parema hulka pääsemiseks sellest ei piisanud, tegi Saluri head sõidud ja saavutas kindlalt ka avaetapiks püstitatud eesmärgi, milleks oligi poolfinaali jõudmine.

„Eelsõitudes suutsin end täna väga hästi realiseerida – oli koht, kus tuli iga hinna eest pingutada ja seda ma ka tegin. Viimasesse eelsõitu minnes olin üldarvestuses 12. kohal, mis on väga piiripealne värk. Teadsin, et pean kõik mängu panema ja vaja on riskida. Nii tegingi – sõitsin üle ja lõikasin kust vähegi võimalik, mis lõi paaris kohas ka kahe ratta peale sõitma. Tulemuseks oma eelsõidu võit ja ka väga hea aeg. Samal ajal oli teistes eelsõitudes vist natuke rohkem kokkupõrkeid, mis neil aega maha võttis,“ kommenteerib finaalpäeva Portugalis parima eestlasena lõpetanud Saluri. „Avaetapil punktid teenitud, nüüd võib ilusti edasi minna. Kuigi sel korral olid konkurendid ikkagi tiba kiiremad, siis nägin, et olen suuteline tihedas konkurentsis korralikku tempot sõitma. Väga hea meel on ka selle üle, et nüüd sai kolm aastat Portugali etapil olnud ebaõnne lõpuks murtud,“ lisab Saluri meeleolukalt.

Janno Ligur, kes lõpetas esimese päeva kokuvõttes tugeva 5. kohaga, teisel päeval enam nii head sõitu teha ei suutnud. Kuigi poolfinaalipääsu lunastamisega probleeme ei olnud, lõppes sealne sõit esimesel ringil katkestusega.

„Tänastes eelsõitudes oli palju kokkupõrkeid ja takerdusin pidevalt kellegi taha kinni – kiiret sõitu väga teha ei saanud. Üritasin muidugi võidelda nii kuis sain, aga suuremat edu sellega ei saavutanud. Poolfinaalis tabas masinat elektriprobleem, mille tulemusena töötas mootor vaid kolme silindriga. Tegin stardi siiski ära, lootes, et kõrgematel pööretel hakkab asi õigesti tööle, aga seda ei juhtunud. Jätsin seepeale masina ise raja äärde, et mitte mootorit lõhkuda,“ kommenteerib Eesti meister Ligur avaetapi teist päeva. „Muidu on meeleolu hea – lihtsalt natuke ebaõnne, muud ei midagi. Esimene päev näitas, et kui sõita saan, olen päris kiire ja esiviisiku-kuuiku hulka jõuda pole keeruline,“ lisab Ligur.

Esimese etapi võitis möödunud hooaja hõbe Ulrik Linnemann (Taani) teisele kohale jäi Timur Shigaboutdinov (Venemaa) ning kolmandaks sõitis end möödunud hooaja meister Krisztián Szabó (Ungari).

FIA Euroopa meistrivõistluste sarjapunktide arvestuses on Saluri avaetapi järel 10 punktiga 9. kohal ja poolfinaalis katkestanud Ligur sama punktisummaga 10. kohal. Esikolmiku moodustavad Ulrik Linnemann (27 punkti), Krisztián Szabó (26 punkti) ja möödunud hooaja pronks, leedukas Kasparas Navickas (22 punkti).

Super1600 klassis Škoda Fabia roolis sõitev Janno Ligur on 2016. aasta Eesti meister ja FIA Euroopa meistrivõistluste 8. koht. Ligur Racing meeskonda esindav piloot võtab ka käesoleval aastal FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etappi) osa täismahus. Samuti on lootust teda näha Olerex Eesti meistrivõistluste sarjas, mille avaetapp toimub juba 6. mail Elva lähistel Kulbilohu rallikrossirajal.

Samas klassis Renault Twingoga rajal olev Siim Saluri on 2016. aasta Eesti meistrivõistluste hõbe ja FIA Euroopa meistrivõistluste 14. koht. RS Racing Team meeskonda esindav piloot võtab käesoleval aastal täismahus osa nii FIA Euroopa meistrivõistlustest (6 etppi) kui ka Olerex Eesti meistrivõitlustest (7 etappi).