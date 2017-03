Läinud nädalavahetusel sõideti Moerbeke-Waas’i krossirajal Belgia meistrivõistluste esimene etapp motokrossis, kus osales ka Eesti meeskond Sahkar Racing, mille teine kodu lisaks Eestile asub just selles kuulsas krossiriigis.

Tiimi mõlemad sõitjad, eelmise aasta juunioride maailmameister belglane Jago Geerts ja Hardi Roosiorg on tänavu konkurendid ning võistlevad KTM-i tsiklitel Belgia meistrivõistlustel MX2 arvestuses.

Moerbeke-Waas’i etapi kvalifikatsioon läks mõlemal sõitjal hästi, kui Roosiorg sai kirja teise ja Geerts kolmanda ringiaja. Esimeses sõidus võidutses kindlalt aga Geerts, kes edestas ajasõidu kiireimat soomlast Jere Haavistot pea poole minutiga. Tagasihoidliku stardi teinud Roosiorg suutis end lõpuks neljandaks sõita.

Teises sõidus oli taas parim Geerts ja tema edu teisena lõpetanud tiimikaaslase ees oli 5,5 sekundit, kolmandaks tuli Haavisto, soomlane jäi Roosiorust omakorda 7 sekundit.

Kahe sõidu kokkuvõttes sai etapivõidu 50 punkti kogunud Geerts, Haavisto (42 p) oli teine ning Roosirg (40 p) kolmas.

"Kvalifikatsiooniga võib rahule jääda, kuna suutsin sõita välja teise aja, kuigi oleks saanud veel paremini, aga ei hakanud üle pingutama. Esimese sõidu start ebaõnnestus ning pidin hakkama tagantpoolt ettepoole rühkima, kuid kuna rajal oli üsnagi keeruline möödasõite teha, siis neljandast kohast paremaks ma kahjuks seekord ei saanud. Teise sõidu start läks aga parem, kui olin kohe teine, kuid esimesel ringil tegin vigu ning Jago ja Jere said mööda. Pidin siis taas pingutama hakkama ja suutsin Haavistost mööda sõita, kuid Jagot ma siiski kätte ei saanud. "Tänu" esimese sõidu tulemusele jäin kahjuks poodiumil kolmandaks, kuid see on ikkagi hea tulemus. Eks tegin ise ka üsna suure vea, et läksin uute riietega sõitma ning kuna saapad olid veel natuke kanged, siis ei olnud maksimaalset enesekindlust sõita," nentis täna 18-aastaseks saanud Roosiorg.

"Ajasõidus välja sõidetud kolmas aeg ei olnud üldsegi kehva ja andis hea positsiooni startideks. Avasõidus sain kohe stardivõidu ning suutsin terve sõidu head tempot teha ja võtsin kindla võidu. Teises sõidus jõudsin taas esimesena stardikurvi, kuid siis tegin vea ning langesin neljandaks. Õnneks suutsin end suhteliselt kiiresti liidriks sõita ja seejärel tuli ainult vigadeta lõpuni sõita. Kahest sõidust kaks võitu ja olen meistrivõistlustel liider, seega võib nädalavahetusega vägagi rahule jääda," rõõmustas noor belglane.

Sahkar Racing järgmine võistlus on järgmisel nädalavahetusel Axelis, kus toimub Hollandi meistrivõistluste viimane kvalifikatsioonivõistlus.