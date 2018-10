Saaremaa rallile registreerus 136 võistluspaari

Estonian R2 Challenge arvestuses on Saaremaal startimas viis võistluspaari, kellest kaks – Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas (Peugeot 208 R2) ja Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T), peavad hooaja kokkuvõttes omavahel jagama teise ja kolmanda koha. Uustulnd – Pannasel on veel võimalus tulla tänavuse aasta EMV2 klassi ehk kaheveoliste absoluutarvestuse Eesti meistriteks.

Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV4 (E12) autode arvestuses on lisaks 15 võistluspaarile starti tulemas ka Lõuna-Eesti teedel karjääri esimese absoluutarveatuse võidu teeninud Ranno Bundsen - Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Eestlased jäävad Saaremaal mitte startivatest klassi liidritest maha vaid 6 punktiga.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste autode klassis EMV5 pole veel tänavused meistrid selgunud ning mõlemad tiitlisoosikud on Saaremaal stardis - Karel Tölp – Martin Vihmann ja Kristo ja Raido Subi. Mõlemad võistluspaarid sõidavad Honda Civic Type-R.

Sarnaselt EMV5 klassiga on tiitliheitlusesse jäänud kaks võistluspaari ka rahvusliku rühma EMV 7 (E11) klassis, kus sõidetakse üle kaheliitrise mootoritega autodega. Kulla eest heitlevad Saaremaal Madis Vanaselja – Jarmo Liivak ja Mario Jürimäe – Martin Valter. Mõlemad sõidavad BMW M3 tehnikaga.

Nii kaheveoliste klassi EMV8 (E10), kui E-rühma klassi EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste autodega on meistritiitlid jagatud ning need läksid võistluspaaridele Martin Saar – Karol Pert (VW Golf 2) ja Klim Baikov - Andrey Kleshchev (VAZ 2105). Hoolimata tiitlite võitmisest on mõlemad ekipaažid stardis ka Saaremaal.

Kuigi veoautode klassis EMV10 on samuti tänavused meistrid juba selgunud ning nendeks on Taavi Niinemets - Esko Allika (GAZ51), siis on ka nemad hooaja viimasel etapil stardis ning nendele on konkurentsi pakkumas koguni 19 GAZ autodega sõitvad võistluspaari.

51. Saaremaa ralli start antakse reedel 12.oktoobril, Auriga keskuse parklas.

Reedel sõidetakse kolm katset, millest esimene on Saaremaa ralli kavas täiesti uuena, Metsküla / Saarte Tehnika. Avapäeva lõpetab traditsiooniline Kuressaare linnakatse. Laupäeval, 13. oktoobril sõidetakse Saaremaa rallil kaheksa kiiruskatset, mille hulgas ka Saaremaa ralli klassikud Kaugatoma, Undva ja Leedri. Ühtekokku läbitakse kahe päeva jooksul veidi alla 133 katsekilomeetrit.

Kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised, v.a reedeõhtune publikukatse, Kuressaare linnas.

Rallipass ja ralli meened on müügil rallipoes, mis asub Auriga keskuses. Rallipass hinnaga 15 eurot tagab pääsu kõigile soovitud kiiruskatsetele. Rallipass lapsele vanuses 12-18, maksab 6 eurot. Pileteid konkreetsele katsele saab soetada katsetel: lisakatse hinnaks on 5 eurot , õpilaspiletiga (vanuses 12-18 aastat) 3 eurot. Alla 12-aastased lapsed pääsevad ralliraja äärde tasuta.

Ajakirja Sport, mis on teist aastat järjest Saaremaa ralli võistluskavaks on võimalik soetada valitud Rallipoest ning reedel ka Virtsu sadamas.

Ralliraadio on raadio Kadi, mis levib Saaremaal sagedustel 90,5 ja 98,6 MHz. Stuudios võtavad koha sisse Erki Berends ja Olaf Suuder ning katse finišitest toovad värsked sõitjate muljed kuulajateni Gunnar Siiner ja Mikk Saarela.