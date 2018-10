Saaremaa ralli stardirivi avab Georg Gross, Ken Torn istub esimest korda R5 autosse

Hooaja seitsmenda etapi stardirivi avavad 2013.aasta Saaremaa ralli võitjad Georg Gross – Raigo Mõlder (Ford Fiesta RS WRC). Eestlaste järel saavad stardi Eesti meistrivõistluste neljaveoliste autode klassi EMV1 liidrid Valerii Gorban - Sergei Larens (Mini Cooper WRC). Lisaks kahele WRC autole on Saaremaa ralli starti tulemas ka neli R5 autot, millest kahes istumas Eesti võistluspaar. Numbri all 3 saavad lähte 50.Saaremaa juubeliralli kolmandad mehed, Raul Jeets – Andrus Toom, kes sõitmas juba neile tuttaval Škoda Fabia R5 autol. Eestlastega sarnase võistlustehnikaga on karjääri seitsmendat Saaremaa ralli starti tegemas soomlane Tomi Tukiainen, kellele kaarti lugemas Mikko Pohjanharju. Koduteedel on oma elu esimest neljaveolise autoga starti tegemas Ken Torn, kes tänavu endale juba koos Kuldar Sikku ja Aleks Leskiga kindlustanud kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV6 klassi ja Estonian R2 Challenge esikohakarikad. Saaremaal on Tornile kaarti lugemas Kaido Kaubi ning meeste võistlusautoks on Ford Fiesta R5. Torn – Kaubi stardinumbriks on 9.

Kui R5 autosid on Saaremaa rallile startimas neli, siis Proto autosid viis. Numbri all 4 on rajale saamas 2015.aasta Saaremaa ralli võitja Egon Kaur, kellel saab tänavune ralli olema karjääri 80 Eesti meistrivõistluste etapi stardiks. Kaurile on Ford Fiesta Proto kõrvalistmel kaarti lugemas Silver Simm. Kui Kauril täitub tänavuse hooajaga 80 kodust rallit, siis Roland Murakal 50.

Uue Ford Fiesta Protoga hooaja kolmandat starti tegeva Muraka kõrval võtab koha sisse Kalle Adler. Meeste võistlusnumbriks on 7.