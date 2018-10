Saaremaa poiss Rasmus Uustulnd püüab koduradadel Eesti meistritiitlit

Rasmus, kuidas sai Sinust rallisõitja?

Mul on see pisik perekonnas. Minu vanaisa sõitis rallit ja luges kaarti ja isa tegi ka väiksemaid võistlusi kaasa ning mind ennast on lapsest saati pealtvaatajana rallidele kaasa võetud. Mul oli juba varakult tunne, et lähen kunagi rallit sõitma. Kõik liikus loogilist rada - alguses noortele mõeldud rahvasprindid ja jäärajasõidud ning ühel hetkel tekkis mõte, et võiks päris rallit proovida.

Millal päris esimest korda autorooli keerata said?

Olin 6-7 aastane. Ma ei mäleta, kas koolis juba käisin, aga see oli kodukandis Nasva jäärajal, kui sain vanaisa süles istuda ja Lada rooli keerata.

Millal jalad lõpuks pedaalideni ulatusid ja päris ise rooli taga said katsetada?

See oli mõned aastad hiljem. 2003 tegin esimese võistluse ja 2004 ning 2005 sõitsin talvel jääradadel ning tulin ühel aastal noorteklassis Saaremaa meistriks.

Mis Sind rallispordi juures kõige rohkem köidab?

See on päris hea küsimus ja olen varem selle peale isegi mõelnud. Aga head vastust anda ei oska. Eks see kiiresti sõitmine ja adrenaliin on. Ja huvi tehnika vastu kindlasti ka. Üldiselt on see selline haigus, et kui sa sõrme annad, siis võtab terve käe.

Kui olulisel kohal on Sinu jaoks Saaremaa ralli?