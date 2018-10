Saaremaa maiuspalad: tipptehnika ja tulevikulootuse debüüt

Täna ja homme sõidetava ralli suursoosik on eelmise aasta Ford Fiesta WRC-ga sõitev Georg Gross, tuleviku mõttes on aga kõige olulisem see, millist kiirust näitab R5 ralliauto roolis debüteeriv Ken Torn. Nagu Ott Tänakki Saaremaalt pärit Torn on tänavuse hooaja põhjal Eesti ralli lähim tulevikulootus.

Torni sõnul õnnestus tal hooaja viimaseks ralliks Ford Fiesta R5 sõiduk üürida tänu toetajatele. Oma klassi Eesti meistritiitel on tal juba kindlustatud ja see annab võimaluse panna ennast proovile aste kõrgemal.