Romaniacsi viimase päeva kokkuvõte: kõik eestlased edukalt finišis

Laupäeval oli Rumeenias maailma üheks raskeimaks endurovõistluseks nimetatud Red Bull Romaniacsi viimane neljas sõidupäev, kust tuli Eestisse taaskord Iron klassi võit. Kokkuvõttes püsisid kõik 11 eestlast konkurentsis ja ületasid lõpliku finišijoone, kuid ühtki karikat ei õnnestunud välja teenida.

Üliraskes Silver klassis võistles tänavu kaks eestlast: Toomas Triisa Redmoto Husqvarna Racingust ja Riho Kollist Sõmerpalu motoklubist, kes mõlemad ületasid finišijoone. Triisa lõpetas päeva 112 mehe seas 35. kohal, mis kokkuvõttes tõi talle 28. koha. Kollist lõpetas viimase sõidu 82-na ja sai üldtulemuseks 72. koha.

Triisa sõnul oli rada päris raske, aga enda sõnul tulid tal keerukad kohad kõik kenasti välja. “Hästi libedad, pikad ja rasked laskumised olid,” kirjeldas ta. Rohkelt kulges viimasel päeval silveri rada üheskoos kõige raskema goldi rajaga, mis kohati oli Triisa kirjeldust mööda suisa ebainimlik.

Kolmandal päeval ei jõudnud silveri klassi sõitjad finišisse õigeaegselt, sest rada oli Triisa sõnul niivõrd rahvast täis, et mitte kusagilt ei mahtunud mööda sõitma. “Terve mägi oli rahvast täis ja sul ei ole mitte kuskile minna, nii et sa pead selle järjekorra ära ootama,” rääkis ta. Kohati on rada olnud suisa nii raske, et silveri klassi sõitjad aitasid teineteist, et tsikleid rasketel tõusudel mäest üles tõsta. “Nüüd on silveri rada ka tehtud – seda tahtsingi, et saaksin ükskord selle klassi ka korralikult lõpuni sõita ja nautida. Seekord ei olnud tähtis niivõrd tulemus, kui et saaksin seda nautida. Oli raske, aga tegelikult väga äge,” sõnas Triisa, kes varasemalt on osalenud pigem Bronze klassis.

Bronze klassi kõige kiirem eestlane oli Sõmerpalu motoklubilane Elary Talu, kes jääb oma saavutustest rääkides tagasihoidlikuks. Talu sõitis end viimasel päeval 230 võistleja seast seitsmendale kohale, mis kokkuvõttes andis talle viienda koha. “Viimasel päeval tundsin küll juba lõpu poole, et väsimus hakkab peale tulema ja vist kaotasin ka ühe koha,” sõnas Talu. Üle heinamaa viinud rajal olid vanad ja kõvad ära kuivanud sooned, mis viisid esiratta alt ära, nii et mitmed kukkumised kurnasid Talu korralikult. “Pärast neid kukkumisi ei julgenud enam üldse kihutada, väsimus tuli ka peale ja kuna teadsid, et lõpp on ees, siis tulingi rahulikult lõpuni välja,” rääkis ta. Kolmandat aastat Romaniacsil osalev Talu arvas, et varasematel aastatel on tal paremini läinud, kuid Bronze rada oli tema meelest tänavu ka raskem.

Bronze klassi teine tubli esineja oli esimest korda Romaniacsil osalenud Martin Leok Sõmerpalu motoklubist. Viimasel päeval sõitis ta end kümnendaks, mis andis talle üldtabelis 8. koha. Leok oli pärast sõitu ülipositiivselt meelestatud. “Ma näiteks üldse ei uskunudki, et ma suudaks nii kõrgetest mägedest üldse üles sõita ja ka alla tulla. Mind paneb imestama, et ma selle kõigega hakkama sain!” oli Leok väga rõõmus. Viimasel päeval ei sobinud talle aga heina sees sõitmine. “Seal on nii palju igasugu palke, oksi, kive, auke ja veekraave, mida sa ei näe heina seest,” kirjeldas ta. Leok lisas veel, et ette tuli nii tohutuid laskumisi, kust tuli tsikkel käe kõrval alla tulla. Ta usub, et õhtul tuleb kindlasti väga hea uni, sest viis päeva rasket tööd tsikli seljas annab organismile tunda.

Redmotolane Jarko Metsis lootis viimasest päevast, et saab olema kergem, kuid oli hoopis raskem. Tema tulemuseks viimaselt päevalt 21. positsioon. “Kuna teadsin, et lõpp on lähedal, siis tuli jõudu kuskilt juurde,” lausus Metsis. Tema eesmärk oli finišisse jõuda ja parandada eelmise aasta tulemust. Möödunud aastal oli ta 25-s, tänavu 22.

GasGas motoklubi sõitja Janar Kukk lõpetas päeva 34. kohal ning tuli üldkokkuvõttes 27. kohale. Mart Meeru Sõmerpalu motoklubist sõitis end neljandal metsasõidupäeval 42. kohale ja tuli üldtabelis 46–ks. Vaido Kalm tuli stabiilse lõpuni – viimasel päeval tulemuseks 60. koht ja üldtulemuseks 54. koht. Karksi Racing Teami liige Ragnar Valdstein lõpetas väsimuse kiuste päeva 109-ndana ning kokkuvõttes tulemuseks 67. positsioon.

Ironi klassis jõudis kolmandat päeva järjest esimesena finišisse Redmoto klubi liige Rene Jerbach. “Hommikul oli mul ühe mäe peal probleeme – püüdsin sealt neli korda üles saada, aga seal olid väikesed mustlaspoisid palgi ette vedinud ning küsisid raha selle eest, et nad olid valmis mind sealt üle aitama,” kirjeldas Jerbach. Enne esimest vahepunkti pääsesid neli tema klassi meest temast mööda, misjärel tuli rohkelt mudaseid tõuse. “Siis võtsin end kokku ja hakkasin pingutama. Täna oli rada selline eestilik, palju muda ja võsa vahel nikerdamist, väga äge oli, mulle meeldis! Raske oli, aga mitte ülemäära,” rääkis ta.

Jerbachile jagus ka veidi ebaõnne, sest seljas käiv joogikott läks hommikul katki, mistõttu tuli päev otsa suu kuivamist taluda. “Igat oja vaatasid, et tahaks sisse hüpata!” sõnas ta finišis ja asus isuga janu kustutama. Iron klassis oleks võinud tegelikult tulla Jerbachile kokkuvõttes esikoht, kuid esimese päeva eksimuste eest määratud ajaline trahv rikkus ta esimese päeva tulemuse ning kokkuvõttes tuli ta oma klassis kuuendaks.

Oma elu esimesel väga raskel endurovõistlusel osalenud redmotolane Meelis Vaidla pingutas tublisti ning sõitis kõik päevad lõpuni. Viimasel metsasõidupäeva lõpetas ta 40. positsioonil ning üldtabelisse läks kirja 65. koht.