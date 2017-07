Romaniacsi kolmas off-roadi päev: taas Ironi võit, segadused jätkuvad

Reedel sõitsid eestlased Red Bull Romaniacsi raske enduro võistlustel oma kolmandat sõidupäeva, kus Rene Jerbach tõi taas oma klassi võidu. Silveri klass osutus aga nii raskeks, et rada otsustati lühendada.

Silveri klassis võistlev Riho Kollist ütles, et nende klassi rada on veidi liiga üle võlli ning poole päeva pealt otsustati finiš sõitjatele ligemale tuua. Esimesel päeval sõitis Kollist raja läbi, teisel päeval jäi tal viimane punkt vahele. “Mõlemad päevad olid üheksatunnised ja koosolekul öeldi, et kolmas päev saab veel hullem olema, aga teine päev oli minu jaoks juba lagi, siis mõtlesin, et sõidan hoopis Bronze klassi rada ja naudin päeva, sest kui kaks päeva järjest õigeks ajaks finišisse ei jõua, saad disklahvi nagunii,” seletas Kollist.

Veerand päeva olid Silver ja Bronze klassi rajad koos. Teelahkmel ootas Kollist ära Bronze klassis sõitva Mart Meeru, et temaga koos edasi sõita. Küll aga võttis Kollist ära silveri raja neli viimast punkti. Kollist osaleb tänavu Romaniacsil juba kaheksandat aastat. “Esimest aastat olen silveri klassis, aga see on nii raske, et vedasime näiteks kolme mehega poolteist tundi kolme tsiklit mäest üles,” kirjeldas ta. Kollist lisas, et selle klassi tarvis oleks väga tugevat traielisõidu põhja tarvis. “Kui oleks pidev liikumine, ei oleks hullu, aga liiga palju on tsiklite tassimist ja tõstmist.

Bronze klass on ikka rohkem minu jaoks,” lisas ta. Tänavu jäi ta registreerimisega hiljaks, mistõttu silveri klassi sõitma sattuski.

Silveri rada osutus kolmandal päeval kokkuvõttes niivõrd raskeks, et õhtusel koosolekul otsustas korraldusmeeskond, et kedagi võistlustelt välja ei jäeta ega trahvita ja kõik pääsevad neljandal sõidupäeval peale. Kollisti sõnul ei jõudnud silveri ega gold klassist keegi õigeks ajaks finišisse. “Finiš toodi kaks tundi ettepoole, aga sellestki jäi väheks ja keegi ei jõudnud kohale,” märkis Kollist. Kuna ta läbi suure õnne sai täna siiski stardiloa, lubas ta hambad ristis viimase päeva lõpuni sõita, et silveri klassis finišeeruda. Kuna Kollist käis siiski mõningates silveri klassi kergemates kontrollpunktides, tuli tema päeva tulemuseks 21. koht ja üldtabelis 76. koht. Toomas Triisa sai eilseks päevatulemuseks 32. koha ning viimase sõidupäeva eel on ta üldtabelis 30. kohal.

Viimasel päeval toimub võidusõit Sibiu linna lähistel ja rada viib kuni 1000 meetri kõrguste mägedeni. Finišis tuleb meestel ette võtta veel viimane korralik ja väga pikk mäkketõus. Silveri klassis tuleb läbida 132 kilomeetrit, mille kiireimaks läbimisajaks on prognoositud 4 tundi ja 50 minutit ning pikimaks ajaks 9 tundi.

Segadusi jagus ka Bronze klassi. Elary Talu oli nii kiire, et kontrollpunkti jõudes polnud seda veel valmiski seatud, mistõttu ta ei saanud kontrollpunkti esmalt kirja, aga hiljem arvestati see juurde. Martin Leok oli kohe tema kannul, kuid nägi uduses hommikus üht autot, kust ta peatati ning temale sai kontrollpunkti aeg korrektselt kirja. “Kui sinna jõudsin, siis mingi tüüp pani džiibist käe välja, mõtlesin, et hea küll, jään siis seisma ja oligi kontrollpunkt hoopis,” seletas Leok.

Korraldaja lubaduste järgi pidi kolmas sõidupäev olema kõige raskem. Leok kommenteeris, et nii ka oli, sest tavapäraselt sõitsid nad päeva läbi rohkem kui nelja tunniga, siis nüüd oli sõiduaega kuue tunni jagu. “Jagus ka väga pikki tõuse, kus mõtlesid, et kas jõuangi sinna üles välja ikka,” lausus Leok. Hommikul oli üleval mägedes nii tohutu udu, et nähtavus oli vaid paar meetrit. Kolmas päev algas täpselt sama lõiguga, kus tuli mööda jõge ja kiviastanguid üles mäkke sõita, millega teine päev lõppes. Viimasele päevale stardivad kõik mehed lootuses kindlasti finišeeruda.

Talu oli kolmandal sõidupäeval neljas ja Leok viies ning sama seis on ka üldtabelis. Head sõitu tegid Jarko Metsis ja Janar Kukk, kes päeva tulemustena said kirja vastavalt 22. ja 27. koha, mis üldtabelis asetas mõlemad mehed esikolmekümnesse.

Bronze klassis tuleb viimasel päeval sõita 129 kilomeetrit, mille kiireimaks ajaks prognoositud 4 tundi ja 35 minutit ja pikimaks ajaks 8 tundi.

Kolmandal päeval näitas Iron klassis head sõitu taaskord Rene Jerbach, kes finišeerus oma klassis esimesena. “Ma ei uskunud alguses, et täna esimesena jõuan, hommikul sõitis isegi üks väike poiss minust mööda, aga ülesmäkke minnes olin siiski kiirem. Mägedes oli päris märg ja mudane,” kirjeldas Jerbach. Üldtabelis on Jerbach viimase sõidupäeva eel kaheksandal kohal.

Iron klassis tuleb viimasel päeval sõita 108 kilomeetrit, mille kiireimaks läbimisajaks on prognoositud 4 tundi ja pikimaks ajaks 7 tundi.