Romaniacsi esimene off-roadi päev: eestlased tõusujoones, Iron klassi võit läks segaduste nahka

Kolmapäeval alustasid 11 eestlast ühel maailma karmimal endurol Red Bull Romaniacs Rumeenias oma esimest metsasõidu päeva, mis lõppes mitmetele edukalt, kuid päeva jagus ka segadusi, mistõttu läks kaotsi Iron klassi potentsiaalne võit.

Silver klassis 53-ndana startinud Toomas Triisa jõudis finišisse väga rahulikul moel 20. kohal, mis asetas ta oma klassi üldtabelis 23ndaks. Mehel polnud otsa ees isegi higimulli. Kui selles klassis oli prognoositud parimaks ajaks viis tundi, siis Triisa tegi 125 kilomeetrise raja läbi kuue tunni ja viie ning poole minutiga. Ta tundis end finišis hästi ja märkis, et päev oli väga hea ning ta suutis pidevas liikumises olla, ehkki paar apsakat juhtus sisse. “Ei saanud paarist mäest kohe üles. Lõpus oli üks hästi raske mägi, see tuli kenasti välja,” kirjeldas ta. Viimasel mäel juhendasid teda mootorrattastega ümbermaailma reisile suundunud Eesti motomatkajad. “Oli huvitav kokkusattumus, nemad näitasid mulle hea soone kätte kui natuke toppama jäin,” muigas Triisa.

Riho Kollistil läks samas klassis veidi enam aega ning raja läbimisaeg 8:44.07 asetas ta päevatulemusena 88. kohale.

Bronze klassi tublim eestlane oli Elary Talu, kes lõpetas sõidupäeva neljandal kohal, kuid startis vastavalt proloogi tulemusele 86. kohalt. Kui 114 kilomeetrise raja läbimise parimaks ajaks oli prognoositud neli tundi, siis Talu ajaks tuli 4.13.34. Üldtabelis asetus ta oma klassis üheksandale kohale. Samas klassis võistlev Martin Leok alustas sõitu seitsmendana ning lõpetas päeva kümnendal kohal ajaga 4.22.14, mis asetas ta üldtabelis seitsmendaks.

Janar Kukk lõpetas sõidupäeva 23., kuid alustas päeva 43-ndalt positsioonilt, mis kokku asetab ta oma klassi üldtabelis 30. kohale. Jarko Metsis jõudis esimese sõidupäeva finišisse 31-sena ja asub hetkel üldtabelis 34. kohal.

Mart Meeru sõiduajaks tuli 4.53.48, mis oli 43-s aeg ja üldtabelis on ta 44-s. Meeru lubas iseendale, et enam ta Romaniacsile ei tule, sest selja taga on kuus aastat Rumeenias võistlemist, kuid leidis end siiski stardist. “Kuigi olen juba nii palju kordi käinud, oli hommikul ikka väga ärev!” ütles ta. Meeru sõnul oli rada mõistlik ja talle oli sõitmine vägagi nauditav. “Esimesel päeval tehaksegi rada tavaliselt vähe lihtsam, et kõiki kohe alguses ära ei hirmutaks,” lisas ta. Vaid ühes kohas tekkis rajal väike järjekord, kus sõitjail oli keeruline mäest üles saada ja Meeru sõnul tuli otsida alternatiivi. “Ei saanud oma hooga lõpuni üles minna, sest rahvas oli vahepeale toppama jäänud ja pidin seisma jääma, siis on keeruline poole mäe pealt uuesti sõitu alustada,” kirjeldas Meeru.

Esimesse off-road päeva jagus küllaga ka segadust. Nimelt ei käinud mitmed erinevate klasside sõitjad läbi kõigist check-pointidest, mis on aluseks, et oma tulemus kirja saada ning selle mitte läbimise eest on ette nähtud trahviminutid. Mõni eksis rajalt, mõni püüdis ettenähtud trajektoori lõigata, oli katkestajaid ning maksimumaega mitte mahtujaid. Suurte segaduste tõttu viibis ametlike tulemuste väljastamine hilisõhtuni.

Iron klassi sõitja Rene Jerbach oli üks neist, kes sattus segaduste ohvriks ning kaotas seetõttu potentsiaalse oma klassi esikoha. Nimelt eksis ta oma klassi rajalt koos Šveitsist pärit sõitjaga hoopis Gold klassile mõeldud rajale. Teelahkmele jõudes näitasid võistluste korraldusmeeskonna liikmed Jerbachile ekslikult suunda Gold klassi raja poole, sest tema kiiret sõidustiili arvesse võttes arvasid nad, et tegemist on Gold klassi sõitjaga. “Ma oleks pidanud usaldama oma navi, see eksimus juhtus kümme minutit enne finišit ja juhtisin tol hetkel kahe ja poole minutiga teisest kohast ja seitsme ja poole minutiga kolmandast kohast,” rääkis ta. Pärast eksimist uuris Jerbach rajakohtunikelt, mis edasi saab. Need konsulteerisid juhtkonnaga, kes suunasid ta rajalt ära ega lubanud finišeerida. Sellesse kohta jõudis Ironi klassi 96 sõitjast vaid 20 võistlejat.

Selle eksimuse eest oleks talle määratud disklahv. “Iron klassis 70 protsenti sõitjatest ei suutnud viiendast punktist edasi sõita, täna oli nii raske rada,” seletas Jerbach. Kuna Iron klassis ei jõudnud väga palju sõitjaid finišisse, otsustati eile õhtusel võistlejate koosolekul, et Jerbachile ja samuti teelt eksinud šveitslasele disklahvi siiski ei tehta. Samuti ei saanud ka ülejäänud mitte finišeerujad disklahvi, vaid arvestati tulemusi kuni viienda check-pointini, nii et Iron klassi sõitjad saavad täna võistelda puhta lehega. Jerbachile aga tuli päeva tulemuseks koos trahviga 22. koht 96 võistleja seas.

Jerbach juhtis sõitu ja oleks võinud oma klassi võita. Tal läks suisa nii hästi, et möödus enda sõnul rohkem kui sajast Bronze klassi sõitjast. “Tase Bronze klassi lõpus on kehvem kui Iron klassi eesotsas, see natuke häiris ja terve päeva jagu oli palju trügimist,” märkis Jerbach. Ta lisas, et oleks arvanud, et Ironi rada on veidi lihtsam.

Iron klassi sõitja Meelis Vaidla ei jõudnud samuti finišisse. Tema jõudis 96-kilomeetrisest rajast 78 kilomeetrit läbida. “Mul läks päevast kaks ja pool tundi raisku, kuna trassil oli tropp ees ja ma ei pääsenud mööda. Meie saime paduvihma ja vett oli palju. Üks hetk öeldigi, et nüüd on kõik, aeg on täis ja pidime tagasi võistluskeskusse pöörduma,” seletas Vaidla. Tema päevatulemuseks sai 86. koht.

Täna stardivad kõik klassid võistluskeskusest Sibiust 40 kilomeetrit eemalt, kuhu varahommikul üheskoos võistlusrattaga kohale tuleb sõita. Täna viib rada kuni 2100 meetri kõrguste mägedeni.

Silver klassi ootab ees 136 kilomeetri pikkune rada, mille prognoositud parimaks sõiduajaks võiks olla viis tundi ja kümme minutit, pikimaks ajaks kaheksa ja kolmveerand tundi.

Bronze klassi sõitjad peavad läbima 130 kilomeetrise raja, mille parimaks ajaks on prognoositud 4 tundi ja 20 minutit, pikimaks ajaks, mida ületada ei tohi, kaheksa tundi.

Iron klassis tuleb ette võtta 108 kilomeetrine teekond, mida viimasel hetkel seoses suure osa katkestajatega muudeti algusest veidi lihtsamaks. Selle teekonna läbimine võiks võtta aega 3 tundi 40 minutit kuni 6 tundi ja 30 minutit.