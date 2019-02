Roland Poom Sarma ralli eel: võistluseelne test läks täitsa hästi, aga siinsed olud on ülikeerulised

Sarma rallile on end registreerinud 71 võistluspaari, kellest seitse alustavad heitlust Eesti meistrivõistluste klassi EMV3 kõrgete kohtade nimel. Kuna Estonian Junior Challenge arvestuses on lubatud võistelda vaid Ford Fiesta R2 võistlusautol, siis selles arvestuses on hooaja teisele rallile startimas kuus võistluspaari.

Kahes eelmainitud arvestuses on võistlustulle minemas ka Roland Poom – Ken Järveoja, kes jaanuari keskel sõidetud hooaja avarallil teenisid mõlema arvestuse viienda koha punktid. Kuigi Alūksne ralli algas CRC Rally Team võistlejatele väga hästi ning Estonian Junior Challeng arvestuses juhiti rallit lähimate jälitajate ees 18,2 sekundiga, siis kahjuks käidi järgmisel katsel kergelt üle katuse ning poodiumiheitlus oli selleks korraks läbi. Aluksne ralli raames sõidetud kümnest katsest võitsid Poom – Järveoja kaks.

Sarma ralli eel on CRC Rally Team meeskonna mehaanikud vahepeal veidi räsida saanud võistlusauto taas töökorda saanud ning Roland ja Ken taas valmis oma võistlusklasside kõrgete kohtade eest heitlema. Enne eesootavat rallit tehti Lõuna-Eestis ka test, mis kulges edukalt.

„Võistluseelne test läks täitsa hästi. Rada oli küll Alūksnele täielik vastand, sest puhast joont polnud ja lume pudru sees sõitmist oli palju, aga sellel talvel polegi veel sellistes raskemates tingimustes sõita saanud. Kuigi ei tea, millised saavad täpselt Sarma ja Rootsi ralli tingimused olema, siis loodame, et saime mõlemaks eesootavaks ralliks hea ettevalmistuse,“ sõnas Roland Poom peale Sarma ralli eelset testi.