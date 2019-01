Roland Poom ja Ken Järveoja said Aluksne rallil põhilised eesmärgid täidetud

Eesti autoralli meistrivõistluste avaetapp Aluksne ralli jätkus laupäeval kaheksa kiiruskatsega.

Roland Poom ja Ken Järveoja hoidsid pärast reede õhtul sõidetud kahte katset liidrikohta nii EMV3, kui ka Estonian Junior Challenge arvestuses.

Ka laupäeva alustasid Poom – Järveoja hästi ning võitsid päeva avakatse. Järgneval kolmel katsel näidati eelpool mainitud arvestuste teist kohta ning kekspäeva hooldusesse saabusid CRC meeskonna võistlejad liidrina. Tänu Ken Torni ja Kauri Pannase rehvi lõhkumisele olid Poom – Järveoja lähimateks jälitajateks tõusnud Robert Virves – Sander Pruul, kes jäid neist maha 18,2 sekundiga.

Peale hooldust sõideti kordusena hommiku esimene katse, mille olid Roland ja Ken võitnud.

Kahjuks teine läbimine nii hästi ei läinud ning ühes kiire trampliiniga kurvis keerati oma Ford Fiesta R2T üle katuse. Mehed said küll auto pealtvaatajate abiga taas ratastele ning võistlust jätkata, kuid kõik see võttis kokku ligi 13 minutit. Kui järgneval katsel veel nö. taastuti eelmise katse väljasõidust ning veenduti, et kas autol on lisaks „kosmeetilistele“ vigastustele veel midagi katki, siis kahel viimasel katsel näidati mitte kõige tervema autoga TOP3 aegasid.