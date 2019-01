Roland Poom ja Ken Järveoja alustavad hooaega Aluksne ralliga

Kui möödunud aastal CRC meeskonna võistlejad Aluksne talverallile tehniliste probleemide tõttu ei jõudnud, siis tänavu on mehed kohal ning tahtmist täis heidelda oma klasside võitude nimel.

Roland ja Ken on sel aastal püüdmas meistritiitlit EMV3 ehk kaheveoliste kuni 1600ccm (R2,R1,A6) arvestuses. Hooaja peamine eesmärk on võita Estonian Junior Challenge sarja peaauhind, milleks on 90 000 euro suurune stipendium, mis võimaldab sarja võitjal osaleda 2020. aastal M-Sport poolt toetatavas autoralli MM-sarjas sõidetavas JWRC sarjas.

Kui möödunud aastal Roland ja Ken Aluksnes ei võistelnud, siis päris kogemusteta mehed sellelt rallile pole, sest 2017.aastal saadi seal kirja absoluutarvestuse 12.koht ja oldi teised DMACK karikavõistluste ning kolmandad Estonian R2 Challenge ja EMV6 arvestustes.

Kui Rolandile on see tema karjääri seitsmes Lätis sõidetav ralli, siis Kenile 22. kord startida lõunanaabrite poolt ettevalmistatud teedel.

Roland ja Ken valmistuvad hooaja kahe esimese talveralliga ka karjääri ühiseks esimeseks stardiks JWRC sarjas. MM-sarjas teevad eestlased esimese stardi veebruari keskel sõidetaval Rootsi talverallil.

Seotud lood: JWRC sarja siirduv Poom jahib ka kodust esikohta

„Tegime 2019 hooaja esimese testi Lõuna-Eestis, mis oli ettevalmistuseks Aluksne ralliks. Saime päris hea tunde kohe kätte, sest tingimused on ikka sellel talvel ideaalsed.

Proovisime erineva naela pikkusega piikrehve, et saada aru, millises olus mis rehv paremini toimib.

Selle hooaja alguses on meil kokku plaanis sõita 3 talverallit, milles kaks toimuvad Lätis ja viimane talveralli Rootsis, mis on ka Junior WRC esimeseks etapiks.