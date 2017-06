Richard Paat sai motokrossi Euroopa meistrivõistluste etapil viienda koha

Möödunud nädalavahetusel toimus Venemaal Veljaminovos kirde regiooni motokrossi meistrivõistluste teine etapp, kus Richard Paat (AYR Racing Team, KTM) sai klassis EMX65 viienda koha.

Eelkvalifikatsioonis näitas Paat kiireimat aega, kvalifikatsioon ei läinud aga noormehel nii hästi, kuna tehnikaga oli pisut probleeme. See tähendas, et stardikohta sai ta valida alles 23ndana. Esimeses sõidus tuli eestlasel hakata peale starti konkurente üsna tagant püüdma ja ta sõitis end seitsmendaks. Joosep Pärn (Pärnu Motoclub, KTM) sai aga suurepärase stardi ja lõpetas avasõidu teisena.

Teises stardis sai Paat teisena minema, sõbrast ja konkurendist Pärnast mööda, kes Richardit jälitades ja uuesti mööduda üritades kukkus. Teises sõidus oli Paat viies ning ka etapi kokkuvõttes sai ta viienda koha. Esikoha võitis Semen Rõbakov Venemaalt kaasmaalase Ilja Habirovi ja lätlase Kirils Maslovsi ees. Eestlastest olid Romeo Pikand (Viljandi VMK, KTM) kaheksas, Joosep Pärn kümnes ja Mark Peterson (Valga MK, KTM) 29. Peale kahte etappi on Pärn 5., Pikand 6., Paat 12. ja Peterson 38.

Klassis EMX85 sai Mikk Martin Lõhmus (HRC Eesti Racing Team, KTM) samal etapil 16. koha.

„Rada oli väga äge – tohutud tõusud ja laskumised, kuid seda põhimõtteliselt ei hooldatud terve võistlusnädalavahetuse jooksul. See tegi eriti 65 klassi poiste jaoks tingimused väga raskeks ja ohtlikuks,“ rääkis Richardi isa Ragnar Paat. Just selles klassis oli väga palju kukkumisi ja vigastusi, enamik ühel kohal, Munamäe sööstlaskumisnõlvale sarnasel järsul laskumisel. Samas kohas kukkus teises sõidus ka Joosep Pärn, kes ülepeakaela kukkudes vigastas lõuga nii, et seda tuli õmmelda.

Kirderegiooni järgmine etapp toimub 25. juunil Ukrainas.