Rannar Uusna võitis enduro Euroopa meistrivõistluste avapäeva Paikusel

Tänase Paikusel toimunud enduro Euroopa meistrivõistluste esimese päeva võitis üldarvestuses Rannar Uusna (KTM, KTM Racing Estonia).

„Ühe korra endurotestil veidi vääratasin, aga muidu läks kõik libedalt,“ ütles Rannar Uusna, kes peale esimest etappi oli oma klassis Senior E3 viies. „Tehnikaga probleeme ei olnud, sõitsin nii hästi kui sain. Minu teada konkurendid itaallased viimasel ringil puterdasid ära.“ Uusna oli finišis värske ja kordaläinud päevaga rahul. Ta sõitis täna välja aja 42:25,97 ja edestas üldarvestuses järgmist sõitjat, Matteo Pavonit (Itaalia, Junior E1 klassi võitjat) 3 sekundiga. Üldarvestuses kolmanda tulemuse ja alla 20aastaste juunioride klassi esikoha sõitis välja Joakim Grelsson (Rootsi), kes kaotas Pavonile 9 sekundit.

Tingimused täna Paikusel on olnud ideaalilähedased – ilm on kuiv ja mitte liiga palav, ligi 20 kraadi. Öösel küll sadas, kuid hommikuks oli rada kuiv ja parim tulemus sõltus liivarajal sõitjate tehnilistest oskustest. „Hea päev oli, probleeme polnud,“ jäi Oscar Baletti, Uusna suurim konkurent klassis Senior E3, kes üldarvesuses sai neljanda koha, oma päeva kokku võttes napisõnaliseks.

Kõigile Paikuse tingimused meeltmööda polnud. „Liiv mulle ei üldse ei istu. Kukkusin mitu korda,“ oli rootslane Daniel Mundell, peale esimest etappi kuni 20aastaste juunioride klassi parim, enda suhtes kriitiline. „Homme püüan paremini.“ Mundell oli üldarvestuses 25. ja oma klassis Jan Allersi järel kolmas.

Klasside esikolmikud: Junior E1: Matteo Pavoni (Itaalia), Lari Jukola (Soome), Matteo Rossi (Itaalia); Junior E2/E3: Eemil Helander (Soome), Lorenzo Macoritto (Itaalia), David Abgrall (Prantsusmaa); Junior alla 20aastased: Joakim Grelsson (Rootsi), Jan Allers (Saksamaa), Daniel Mundell (Rootsi); Senior E1: Andreas Linusson (Rootsi), Daan Bruijsten (Holland), Kimmo Hurri (Soome); Senior E2: Thierry Pittens (Holland), Mika Barnes (Soome), Jamie Lewis (Suurbritannia); Senior E3: Rannar Uusna (Eesti), Oscar Baletti (Itaalia), Aleksi Jukola (Soome); Naised: Jessica Gardiner (Prantsusmaa), Nina Klink (Holland), Hanna Berzelius (Rootsi); Veteran: Arne Domeyer (Saksamaa), Petri Pohjamo (Soome), Sebastian Krywult (Poola).

Üldarvestuses mahtusid Eesti meistrivõistlustel osalejate seast kümne parema hulka veel Martin Leok ja Aigar Leok, vastavalt kaheksas ja üheksas.

Euroopa meistrivõistluste arvestuses osalenud eestlastest sai Priit Biene sai klassis Junior E2/E3 11. koha. „Ei olnud väga hea päev. Halb ka mitte. Koduraja närv on ikka sees,“ ütles Biene. „Korra kukkusin, aga muidu mingeid probleeme polnud. Homme tahan palju kiirem olla.“

Peakorraldaja Toivo Nikopensius osales klassis Veteran ja oli kaheksas. „Eks ta üks tõsine tööpäev oli. Kahjuks ei õnnestunud külalistele raba peal muda pakkuda, ilmad on nii kuivad olnud ja rajal olid kiiremad need, kes tehniliselt paremini sõitsid,“ sõnas peakorraldaja ja Veteranide klassi sõitja Toivo Nikopensius.

Võistluspäeva katkestas kümme sõitjat Euroopa ja Eesti meistrivõistluste arvestuse peale kokku. Eesti meistrivõistluste klassides võitis Aigar Leok E-1, Martin Leok E-2, Toomas Triisa E-3, Egon Üpraus Senior 40+, Jaanus Hugo Ermits Juuniorid. Eesti karikavõistluste klassides Timo Hermlin Hobi, Andrus Allikvee Veteranid 50+, Ain-Gustav Bartels Algajad ja Rene Šapran Uustulnukad.

Paikuse turba- ja liivapinnase rohke võistlusraja pikkus on 62 km, kus on üks endurokatse (ET), kaks krossikatset (CT) ja 2 ajakontrollpunkti. Võistlustel sõidavad Euroopa MV klassid mõlemal päeval kolm ringi, Eesti MV klassid esimesel päeval kolm, teisel päeval kaks ringi ning Eesti KV klassid mõlemal päeval kaks ringi. Pühapäeval antakse teise võistluspäeva start kell 9 hommikul.

Üks krossikatsetest on toodud otse Pärnu linna, Uue silla kõrvale jõe äärde. Teine krossikatse märgitakse maha Seljametsa Paikuse lähedal ja endurokatse on traditsioonilises kohas Paikusel Reiu jõe ääres. Võistluskeskus asub aga Paikuse Põhikoolis, kus pakutakse kõigil võistluspäevadel ka toitlustust ning kommentaator annab pidevalt ülevaadet võistluse käigust.