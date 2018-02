RallyX on Ice: Marko Andreas Muru langes üldarvestuses koha võrra

Laupäeval toimus Norras Åli jäärajal RallyX on Ice kolmas etapp. Kui eelmisel etapil esines Eesti sportlane Marko Andreas Muru tubli sõiduga, siis sel korral sai noor poiss taas uue kogemuse võrra rikkamaks – kuidas sõita ägedas lumesajus, kus nähtavus peaaegu puudub. Tegemist on neljaetapilise talvise rallikrossivõistlusega, kus võisteldakse kolmes klassis: Supercar Lite, RX Academy ja Speedcar Xtreme.

RX Academy klassis, kus võetakse mõõtu korraldaja poolt välja pandud võrdsetel masinatel, võistelnud juuniorsportlane Marko Andreas Muru pidas sel korral kõige suuremaid lahinguid rajal valitsevate ilmastikuoludega.

„Tuleb tunnistada, et sel korral läks meil kehvasti. Võistluspäeva hommikul pööras ilm täiesti ära – kohe hommikul hakkas lund sadama. Nähtavus oli niivõrd halb, et poiss sõitis juba treeningul valli ja sealt vajus auto külili ära. Esimeses eelsõidus jõudis meie stardist finišisse ainult üks auto – kõik ülejäänud neli lõpetasid sõidu lumevallides,“ kommenteerib kolmandat etappi Marko isa Priit Muru. „Kõigi kolme eelsõidu ja ka poolfinaali tulemuseks oli neljas koht. Poolfinaalis oli isegi võimalus paremaks kohaks, aga aeglasem konkurent jäi jokkerit läbides ette ning mööda seal sõitma ei mahtunud. Poisi kiituseks tuleb muidugi öelda, et kahel korral õnnestus tal stardist lahkuda esimesena,“ lisab Muru.

Murule sellelt etapilt tulemuseks 8. koht ning kolme etapi kokkuvõttes 5. positsioon. Kolmanda etapi võitis Jesse Kallio, kes on ka sarja üldliider. Speedcar Xtreme klassis kaasa tegev Ruve Veski sel korral kahjuks võistlema ei jõudnud.