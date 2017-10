Rally Estonia tuleb tagasi, eesmärgiks võetakse MM-etapi võõrustamine

Aastatel 2010-2016 toimunud Baltikumi suurim autospordisündmus Rally Estonia toimub peale aastast pausi taas 2018. aasta juulis.

Eesti meistrivõistlustena alustanud rahvusvaheline võistlus oli kolmel viimasel aastal FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp, mis valiti 2014. aastal FIA ERC sarja parimaks ralliks. Peale aastast pausi, mille korraldajad võtsid uute plaanide seadmiseks, toimub Rally Estonia 2018. aastal ja sel korral on pikemaks eesmärgiks autoralli tippsarja, WRC etapi Eestisse toomine.

Rally Estonia korraldajad on alati seadnud endale selge eesmärgi, kuhu on soov jõuda. WRC sarja etapp Eestis on kindlasti senine suurim väljakutse ja seda mitte ainult korraldajatele vaid ka Eesti autospordile ja Eesti riigile.

Urmo Aava, Rally Estonia direktor: „Nagu pea aasta aega tagasi sai öeldud, tegime pausi, et seada uued sihid ja eesmärgid. Täna saan öelda, et soovime tulevikus tuua Eestisse autoralli MM-sarja etappi. See pole lihtne ülesanne aga ilma sellesse uskumata me seda välja ei ütleks. Selleks ei piisa ainult meie tahtest, oleme teinud Eesti Autospordi Liiduga võistluse korraldamise osas pikema kokkuleppe. Näeme, et siin on kindlasti suur roll riigil, sest WRC etapiga suudame siia tuua suure arvu välisturiste. Erasektori osas oleme samuti pidanud läbirääkimisi ja oleme seisukohal, et nende arv ei oleks suur, sest nii suudame anda neile parima väljundi. Ralli nimitoetaja osas suuname pilgud rahvusvahelise haardega ettevõtetele, pidades just silmas meie peamist eesmärki – WRC sarja etapp Eestis. Me oleme selle aasta jooksul olnud ühenduses WRC sarja promootoriga, kes hindab väga kõrgelt meie ideed, teha ralli veel rohkem pealtvaatajasõbralikumaks ja tõsta läbi erinevate tegevuste ralli turvalisust. Kui me tahame saada WRC sarja etapiks, siis me peame tulema välja uute lahenduste ja ideedega.“

„Järgnevatel aastatel on eesmärk saada Rally Estonial osalema erinevaid WRC sarja meeskondi ja sõitjaid. Eesti on rallimaailmas tuntud ja oleme käinud suhtlemas WRC sarja etappidel sõitjate ning tiimidega ja idee WRC sarja etapist on nende jaoks kindlasti huvitav 2018. aastal on Rally Estonia Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste etapp ja tahame juba siis pakkuda sõitjatele ning

publikule kvaliteetset, turvalist ja meeledejäävat rallit,“ lisas Urmo Aava.

Rally Estonia 2018 toimub 13.-15. juuli Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Ralli meelelahutuskeskus on Tartu, hooldusala asub Otepääl, Tehvandi spordikeskuses ning kiiruskatsed Lõuna-Eestis.