Rallikrossi meistrivõistluste teisel etapil pakkusid vaatemängu esiveolised

Kõige suuremat vaatemängu pakkus täna Laitses esiveoliste klass, kus kolme eelsõidu põhjal võis öelda, et pretendente poodiumile on lausa seitse – Mihkel Varul (1. etapi III koht), Andre Kurg (1. etapi võitja), Tõnu Peek, juunior Marko Andreas Muru, Janno Õis (1. etapi II koht), Georg Orr ja Arvo Kask. Poolfinaalides läbis võistlusklass aga karmi puhastustule – Varul, Kurg ja Orr jäid tehniliste viperuste tõttu järgemööda rajapervele ning Kask enam nii head hoogu üles ei saanud, et lõppsõidule kuue parima hulka pääseda. Nii jõudsid seitsmest sõitjast finaali vaid Peek, Muru ja Õis ning neile lisandusid Arnis Odinš, Riho Loit ja Gleb Bogdanov. Finaal oli tuline ja koos kahe Super1600 klassi täiskasvanuga ületas finišijoone esikolmikus II kohal ka Junior1600 noorsportlane Muru. Kuna täiskasvanute ja juunioride arvestust peetakse aga eraldi, läks Super1600 klassi kolmas koht finišijoone neljandana ületanud Läti sportlasele Odinšile. Junior1600 sõitjatest tuleb ära märkida ka Martin Juga, kes pakkus Super1600 sõitjatele head konkurentsi.

Super1600 klassi esikolmik:

1. Janno Õis (Honda Civic)

2. Tõnu Peek (Renault Clio)

3. Arnis Odinš (Lada Samara)

Junior1600 klassi esikolmik:

1. Marko Andreas Muru (Honda Civic)

2. Martin Juga (Lada Samara)

3. Armin Marlon Mängel (Volkswagen Golf)

Touringcar

Tagaveoliste klassis võttis teise järjestikuse etapivõidu Margo Soomets. Soometsa esimene eelsõit päädis küll kahe spinni tõttu 8. kohaga, kuid rohkem Soomets kaassõitjatele võitu maitsta ei andnud. Tihe rebimine teise ja kolmanda koha peale käis Andrus Karu, Silver Viilase ja Siim Sündema vahel, kus lõpuks jäi peale Sündema, kes ületas finaalis finišijoone teisena. Sündema tulemuse teeb eriliseks ka see, et üks eelsõit jäi tal tehniliste viperuste tõttu vaid 50 meetri pikkuseks – rajalt tuli maha tulla juba kohe pärast starti. Avaetapil teiseks tulnud Rommi Pukk täna kahjuks treeningsõitudest lagunenud tehnika tõttu kaugemale ei jõudnud.

Touringcar klassi esikolmik:

1. Margo Soomets (Ford Fiesta)

2. Siim Sündema (Ford Fiesta)

3. Andrus Karu (Citroen DS3)

Crosskart Xtreme ja Crosskart Xtreme Junior

Krosskartides tegi täna võimsa tagasituleku avaetapil pigem tagasihoidlikumat tempot teinud möödunud hooaja Eesti meister Eero Nõgene. Kuigi finaalivõitu sel korral küll ei tulnud, sai ta oma nimele kaks eelsõitu kolmest. Teised kaks teravamat võistlejat eelsõitudes olid Ruve Veski ja Eero poeg Joosep Ralf Nõgene, kes sõidab Crosskart Xtreme Junior klassi arvestuses. Mõlemad mehed said oma sõidu korralikumalt käima poolfinaalides ning kui noorsõitjal finaalis isast jagu saamiseks enam siiski rammu ei jagunud, andis Ruve Veski endast maksimumi ja sõitis ruudulipu alt läbi esimesena. Üllatusmehena jõudis poodiumi kolmandale kohale aga Vahur Mäesalu, kes sai oma masina töökorda alles kolmandaks eelsõiduks. Sealt edasi läks kõik ainult ülesmäge ning vaatamata rohketele sõiduapsakatele tegi Mäesalu oma töö ära. Avaetapi võitnud Toni Reunanen sel korral kahjuks kaasa ei teinud.

Crosskart Xtreme klassi esikolmik:

1. Ruve Veski

2. Eero Nõgene

3. Vahur Mäesalu

Crosskart Xtreme Junior klassi järjestus:

1. Joosep Ralf Nõgene

2. Sander Sepp