Rallikrossi meistrivõistluste avaetapil mängis esimest viiulit tehnikajumal

Täna toimus Elva lähistel Kulbilohus rallikrossi Olerex Eesti meistrivõistluste sarja avaetapp, kus võeti mõõtu viies võistlusklassis. Rajale jõudnud 42 osaleja hulgas olid kõik Eesti rallikrossi tipud, kellest mitmed võtavad käesoleval aastal mõõtu ka rahvusvahelistes sarjades. Võistluspäev pakkus kuhjaga põnevust ning nii mõnigi möödunud hooaja Eesti meister sai tunda halba õnne, mis aga andis omakorda võimaluse teistel särada.

Supercar

Eelsõitudes domineerisid selgelt sellel aastal sarjaga liitunud Andrus Laur ja kohe tema järel Ain Laiverik, kellest mõne sekundi kaugusel käis tugevam mõõduvõtt Raini Roometsa ja Läti esindaja Janis Vegerise vahel. Finaalis jätkas Laur kindlat sõitu ja võttis finaalivõidu. Laiverik sai aga vastaste asemel maadelda tehnikaga ning see avas võimaluse Roometsale ja Vegerisele võtta poodiumil teine ja kolmas koht. Eelmise aasta meister Andri Õun ja hõbedamees Priit Karjus sel etapil tehnikaga sinapeale ei saanudki. Õun lõpetas avaetapi kuuendana ja Karjus katkestusega.

Supercar klassi esikolmik:

1. Andrus Laur, Eesti (Mitsubishi Lancer Evo)

2. Raini Roomets, Eesti (Škoda Fabia)

3. Janis Vegeris, Läti (Audi Coupe)

Touringcar

Kalmer Vaht võttis avaetapil kõik mis võita sai – 3 eelsõiduvõitu, poolfinaali võit ja finaali võit. Vahti eduseis oli niivõrd kindel, et tema esikoht ei olnud ühegi sõidu jooksul kordagi ohus. Hõbedale sõitnud Rain Lellep näitas juba eelmise hooaja viimastel etappidel, et on suuteline sõitma kõrgematele kohtadele. Kuigi eelsõitudes väga häid aegu ei tulnud, siis finišijoone ületas ta finaalis teisena. Pronksimees Einar Valdmaal oli eelsõitudes tegu, et korralik hoog sisse saada. Tänavu rallikrossisarjaga liitunud Valdmaa suutis finaalis aga leida õige rütmi ja finišilipu alt kolmandana läbi kihutada. Tasub lisada, et kogu päeva kõvas konkurentsis püsinud Simo Viilas pidi finaalis valestardi tõttu kahel korral jokkerringi läbima, mis nurjas sõitja võimalused tõusta poodiumile. Möödunud hooajal Vahtile tugevateks konkurentideks tõusnud Siim Sündema ja Margo Soomets aga sel korral tempos ei püsinud.

Touringcar klassi esikolmik:

1. Kalmer Vaht, Eesti (Lada)

2. Rain Lellep, Eesti (Lada)

3. Einar Valdmaa, Eesti (Ford Fiesta)

Super1600 ja Junior1600

Eelsõitudes domineerisid selgelt Janno Ligur ja Arvo Kask, kelle elu tegi igas stardis raskeks talvel jääradadel tublisti trenni teinud noorsõitja Marko Andreas Muru. Poolfinaalides tuli aga mängu tehnikaspordi võlu ja valu. Raja äärde jäid nii Ligur, Kask kui ka Muru. Kolmel rattal pingutas napilt finišini välja Tõnu Peek. Uueks liidriks tõusis seeläbi nii poolfinaali kui ka finaali võitnud Siim Saluri, kellele järgnesid tihedas rebimises Mihkel Varul ja Venemaa esindaja Grigori Burlutski. Kogu tekkinud möllu käigus jõudis finaali ka sarja kõige noorem osaleja, 11-aastane Martin Juga, kes juba 7-aastaselt kardispordiga alustanuna suutis nüüd oma elu esimesel rallikrossi etapil enda vanuseklassi võita.

Super1600 klassi esikolmik:

1. Siim Saluri, Eesti (Citroen C2)

2. Mihkel Varul, Eesti (Peugeot 206)

3. Grigori Burlutski, Venemaa (Lada)

Junior1600 klassi järjestus:

1. Martin Juga, Eesti (Lada)

2. Marko Andreas Muru (Honda Civic)

Crosskart Xtreme

Käesoleval hooajal rallikrossi sarjaga liitunud Crosskart Xtreme sõitjad lisasid võistlusele uut hingamist. Eelsõitudes käis tihe rebimine ning ennustada, kes millise tulemuse finaalis välja sõidab, oli pea võimatu. Esimesel etapil võttis finaalis võidu Raul Orav, edestades Ruve Veskit finaalis 1,8 sekundiga ja pronksi võitnud Alar Pallat 2,7 sekundiga.

Crosskart Xtreme klassi esikolmik:

1. Raul Orav, Eesti

2. Ruve Veski, Eesti

3. Alar Palla, Eesti

Kulbilohus peetud avaetapi täpsed tulemused

Järgmine rallikrossi Eesti meistrivõistluste etapp toimub 3. juunil Harjumaal, Laitse Rallypargis.