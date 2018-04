Ralf Aroni noorem vend võitis Rosbergi ja Massa silme all kardisõidu EM-etapi!

Paul Aron saavutas suurepärase sõiduga kindla võidu Itaalias, Sarno kardirajal toimunud kardispordi Euroopa meistrivõistluste avaetapil klassis OK Junior.

Aron näitas fantastiliselt head kiirust läbi terve nädalavahetuse - oli kiireim kvalifikatsioonis ja võitis kõik viis eelsõitu. Finaalis alustas 14-aastane eestlane parimalt stardikohalt ja asus stardi järel ka võistlust juhtima. Esimeste ringide järel hakkas Paul Aron vähehaaval kasvatama oma edumaad ja võitis lõpuks lähimaid konkurente enam kui kolme sekundiga.

Paul Aron: "Kiirus oli läbi kogu nädalavahetuse väga hea. Finaalis sain ilusti teistelt eest ära ja sõitsin kindla vahe sisse. Esimeselt etapilt sain nüüd kirja maksimumpunktid."

Noorema venna võistlust oli kohapeal vaatamas ka F3 sarjas võistlev Ralf Aron: "Paul tegi tõeliselt vinge sõidu. Sarno rajal on peasirge väga pikk ja seal on teise taga tuules sõites suurepärased võimalused möödasõiduks, aga Paul näitas ees sõites sedavõrd head kiirust, et ei jätnud kellelegi võimalusi enda ründamiseks."

Teiste seas oli võistlust jälgimas FIA kardikomisjoni president Felipe Massa ja vormel-1 maailmameister Nico Rosberg. Rajal võis kihutamas näha ka Juan Pablo Montoya ja Jarno Trulli poegasid Sebastian Montoyat ja Enzo Trullit.

EM-võistluste teine etapp toimub kuu aja pärast Inglismaal.