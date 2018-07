Ralf Aron võidutses Hollandis ja tõusis taas tiitlikonkurentsi

Ralf Aron võitis Hollandis Zandvoortis alanud Euroopa vormel-3 sarja etapi esimese võistlussõidu ja tõusis tagasi tiitliheitlusse.

Aron tõusis liidriks suurepärase stardiga, kui möödus oma tiimikaaslasest Guan Yu Zhoust, ja hoidis edu lõpuni. Eestlasele järgnesid koguni kolm Prema Powerteami meest: Yu Zhou (+1,6 sekundit), Mick Schumacher (+3,5) ja Marcus Armstrong (+4,4).

Teine eestlane, üheksandana alustanud Jüri Vips (Motopark) sai oma meeskonnakaaslase Dan Ticktumi (+5,1) järel kuuenda koha, kaotades Aronile 9,1 sekundiga.

Aron on nüüd üldarvestuses 101,5 punktiga kolmandal kohal, liider Armstrongil on 114 silma. Vips on kogunud 78 punkti ning hoiab kuuendat kohta.