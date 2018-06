Puhkav Tänak püüab autole kiirust juurde leida

Hooaja ekvaatoriks MM-sarjas kolmandat kohta hoidev Ott Tänak nimetab suvist pausi üldiselt rahulikuks. Tõlgituna tähendab see, et iga nädal on mingi tegevus seotud ka rallisõiduga. Suvine paus tähendab ju tiimide jaoks ka ettevalmistust järgmisteks rallideks.

„Testimist on päris palju,” tunnistas Tänak, kes pärast Sardiinia rallit jõudis koos kaardilugeja Martin Järveojaga testida autot Soomes. Järgmisel nädalal valmistutakse augustis sõidetavaks Saksamaa ralliks, seejärel kihutatakse kodusel Rally Estonial ja minnakse uuesti Soome testima. „Nende tegevustega ei kaasne võistluspinget. Tervikuna on suvepuhkus positiivne,” märkis Tänak. Töiste tegemiste kõrval saab ta nende nädalate jooksul olla tavalisest rohkem koos perega.