Priit Rätsep võttis Tihemetsast väärt võidu

Eile sõideti Addinol Eesti motokrossi meistrivõistluste neljas etapp, kus olid stardis ka PMC Addinol Honda Racing meeskonna sõitjad Priit ja Kristjan Rätsep ning Lauri Lehtla. Meeskonna noorim liige Mikk Martin Lõhmus vigastas aga mõni aeg tagasi noorteetapil kätt ja pidi 85cc finaaletapilt eemale jääma.

Priit Rätsepa võistluspäev algas väga positiivselt, kui ta sõitis MX1 klassi kvalifikatsioonis välja kiireima ringiaja. Esimene sõit ei alanud noormehel aga kõige paremini ja ta pidi tõsist tööd tegema, et end lõpuks teiseks sõita. Teise sõidu algus läks Priidul paremini, kui ta võitis stardi ja heitles terve sõidu esikohale, mille ta ka lõpuks saavutas. Tänu sellele tuli ka Tihemetsast etapivõit.

Rätsep jätkab meistrivõistlustel teisel kohal, kuid tänu Tihemetsa etapile kaotab Tanel Leokile nüüd 24 punktiga: "Tihemetsas oli väga hea päev lõppkokkuvõttes. Kvalifikatsioonis suutsin küll kiireima aja sõita, kuid teadsin, et Harri ja Taneliga tuleb kindlasti korralik võidusõit. Esimeses sõidus sain aga kohutava stardi ning seejärel läks liiga palju aega, et aeglasematest võidusõitjatest mööda sõita ning selle aja peale olid Harri ja Tanel juba läinud. Kelle õnnetuseks ja kelle õnneks Tanel kukkus ja tõusin teiseks, kus ka sõidu lõpetasin. Lihtne see muidugi ei olnud, sest Tanel surus lõpuni ja sama pidin ka mina tegema. Teine sõit oli aga tunduvalt parem. Sain stardivõidu, kuid Harril oli metsalõigul üks hea liin, mida ma ei näinud ja ta sai minust mööda. Pool sõitu sõitsin tal tuules ja otsisin möödasõidu võimalust, mille ka lõpuks leidsin ning sõidu suutsin kindlalt võita ja tänu sellele olin ka etapi kokkuvõttes esimene. Nii, et mis seal ikka rohkem tahta kui rahvale närvikõdi tekitada ja veel ka võita. Suured tänud kõikidele toetajatele ja mehaanik Gerdile!”

Samuti MX1 klassis võistlev Lauri Lehtla sai kvalifikatsioonis kirja viienda aja. Avasõidust tuli tal stabiilse sõidu tulemusena korralik kuues kohta ning teises sõidus tõusis ta peale tagasihoidlikku starti lõpuks viiendaks ning kahe sõidu kokkuvõttes oli ta kuues. Eesti meistrivõistlustel platseerub Lehtla samuti kuuendal kohal, kuid viiendast kohast, venelasest Viacheslav Golovkinist, lahutab teda nüüd ainult 4 punkti: "Hommik algas hästi, kui suutsin kvalifikatsioonis viienda aja välja sõitta. Stardid küll väga ei õnnestunud, aga mõlemas sõidus sõitsin oma koha välja ja sain kokku kuuenda koha. Suured tänud tiimile, sponsoritele ja fännidele, oli väga lahe krossipäev!"

MX2 osalev Kristjan Rätsep alustas oma päeva ajasõidu üheksanda ajaga. Esimeses sõidus ei saanud noormees kõige paremat starti ning sõidu lõpus tuli ka apsakas, mis langetas ta kümnendaks. Teises sõidus noormehel probleeme ei olnud ning sõidu lõpetas ta seitsmendal kohal ning kahe sõidu kokkuvõttes sai Kristjan kaheksanda koha. Enne finaaletappi hoiab noormees meistrivõistlustel neljandat kohta ja ta kaotab kolmandal kohal olevale Harri Kullasele 28 punktiga.

"Minu päev kulges seekord kesiselt. Hommikuses kvalifikatsioonis rabelesin natuke üle ning tegin palju vigu ja seega ei saanud sealt eriti head aega kirja. Mõlemad sõidud kulgesid suhteliselt ühtemoodi, kus võitlesin seitsmenda koha eest. Esimese sõidu kukkumise tõttu lõpetasin alles 10. kohaga, aga teine sõit olin 7. Seekord sõiduga rahule ei jäänud, kuna ei saanud ennast kuidagi korralikult käima. Nüüd on üks etapp jäänud ning seal tuleb kõva pingutus teha, et eesolevatele ligemale pääseda," rääkis Kristjan Rätsep.

Mikk Martin Lõhmus oli sunnitud küll finaaletapilt eemale jääma, kuid tänu eelnevatele etappidele oli tal piisavalt suur punktisumma kogutud, et endale hooaja kokkuvõttes pronksmedal kindlustada.

"Oli hea päev PMC Addinol Honda Racingule. Priit tegi seda, mida temalt oodatakse ja kerkis teise sõiduga selgelt teistest esile. Mehel on hoog sees ja selle enesekindlusega peab minema ka viimasele Eest ja Läti meistrivõistluste ühisetapile!" rääkis meeskonna juht Juss Laansoo. "Laurilt tuli samuti tulemus, mida temalt oodatakse ja noor mees tegi hea sõidu. Õnneks hakkab ta teda kimbutanud käepõletikust üle saama ja saab enda emotsiooni viimasele etapile edasi kanda. Kristjan kannatas Tihemetsas halbade startide pärast, kuid tubli töö ikkagi. Lauri ja Kristjan pole ju meil profisportlased, vaid teevad oma asja töö kõrvalt. Mehed on tublid! Ei saa tänamata jätta meie tiimi ankruid Viktorit ja Gerti ning kogu tiimi toetajaskonda!"