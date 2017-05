Priit Rätsep avas oma hooaja esimesel MM-etapil punktiarve

Lõppenud nädalavahetusel sõideti selle aasta seitsmes motokrossi MM-etapp, mis oli aga PMC Addinol Honda Racingu meeskonnale ja selle esisõitjale Priit Rätsepale hooaja esimeseks MM-osavõistluseks.

Kegumsi rada on Priit Rätsepale alati hästi istunud ja ta on seal ka ühe Euroopa meistrivõistluste etapi võitnud. Laupäevasel esimesel vabatreeningul näitas Rätsep 16. aega ning ajatreeningul oli ta 17. Samal päeval toimunud kvalifikatsioonisõidus ei läinud tal aga kõik plaanipäraselt ning ta ületas lõpujoone 23ndana.

Täna peetud esimeses finaalis sai Rätsep stardist minema kolmanda kümne alguses ning ta sõitis seal piirimail terve sõidu ja oli lõpuks 22. Teine sõit kulges Rätsepal aga paremini, kuna ta pääses stardist suhteliselt ees minema ja ületas lõpujoone 16. kohal. Etapi kokkuvõttes saavutas ta 5 punktiga 20. koha.

Priit Rätsep: "Laupäeval sujus kõik ilusti kuni kvalifikatsioonisõiduni, kus olin vist natuke stressis ja tegin palju vigu... Pole lihtsalt ammu nii kiirete meestega võidu sõitnud ja see andis tunda. Täna sujus kõik ilusti, kuigi esimeses sõidus oli veidi halb start ja käed väsisid enne lõppu. Teises sõidus sain aga parema stardi ja enesetunne oli ka veidi parem. Eks alati saab paremini, aga kui arvesse võtta, et tegemist on ikkagi hooaja algusega, siis olen nädalavahetusega rahul. Tuleb veel vaeva näha ja trenni teha ning järgmisel MMil, mis on plaanis sõita Itaalias, saab tulemust parandada. Suured tänud kõikidele tiimi liikmetele, toetajatele ja mehaanikutele."

Meeskonnajuht Juss Laansoo jäi Rätsepa esitusega samuti rahule: "PMC Addinol Honda Racingu poolt tunneme kõik rõõmu, et Priit juba tänavusel esimesel MM-etapil kuninglikus seltskonnas nii head kiirust ja vastupidavust näitas. Väga tubli sooritus nii Priidu kui hooldemeeskonna poolt. Tänud kõigile, kes Kegumsi projektile õla alla panid!"