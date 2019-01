Priit Biene võistleb tänavusel MM-hooajal Yamahaga

Priit Biene sõidab tänavustel maailmameistrivõistlused Rootsi Johansson MPE Yamaha meeskonna ridades, kus eestlase tiimikaaslasteks on kolmekordne maailmameister soomlane Eero Remes, kes osaleb MM-il GP klassis ning austraallane Wil Ruprecht ja britt Alex Walton, kellega koos võistleb Biene MM-i Junior klassis.

"Mul on väga hea meel liituda Johansson MPE Yamaha meeskonnaga, kuna võrreldes eelmise aastaga läheb elu natukene kergemaks, sest ise bussiga kohale sõitmise asemel saan võistluspaika lennata ja seeläbi võistlustel värskem olla. Meeskond on meil see aasta suur ning väga suurte kogemustega eesotsas tiimi esisõitja Eero Remesega. Lisaks MM-ile võistlen ka tänavu Eestis ja siin jätkan RedMoto klubi ridades," rääkis Biene.

"Olen sõitnud Husqvarnaga juba 5 aastat ja koostöö on olnud väga hea ning oleme koos saavutanud palju. Aitäh, Freetime ja Marko Männi! Kuid nüüd lähen hooajale vastu uue tsikliga Yamaha WR450. Selle tsikli 2019 mudel on teinud võrreldes eelmiste aastatega suure arengu ning on täielik võistlustsikkel, millega saab mägesid vallutada. Eestis on mul 2019. aastal tehnika poolega toeks Yamahakeskus. Suured tänud kõigile toetajatele ja kaasaelajatele!"

Enduro maailmameistrivõistluste 2019 aasta esimene etapp sõidetakse 22.-24. märtsil Saksamaal Dahlenis.