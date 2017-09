Prants Pals tuli ülipõnevas võitluses Eesti SuperMoto meistriks

Rapla kardirajal sõideti Sivitrans Eesti SuperMoto meistri- ja karikavõistluste finaaletapp, kus põnevust jagus pea kõikidesse klassidesse. Dramaatikat tõid sõitudesse nii tehniline ebaõnn, kui ka teises voorus sadama hakanud vihm, mis tähendas, et medalikohad selgusid alles võistlussõitude viimastel ringidel.

Kiireimas S1 klassis jätkasid lahingut Eesti meistritiitlile eelmise aasta kolm esimest ehk siis vennad Patrick ja Prants Pals ning 2016 Eesti meister soomlane Sami Salstola, kes võitis tiitli eelmine aasta Patricku ja Prantsu ees. Need kolm noort meest on ka tänavu enamustel etappidel omavahel poodiumikohti jaganud ja enne viimast etappi juhtis Prants Pals 222 punktiga, kellele Salstola kaotas 6 ja vend Patrick 16 punktiga.

Kvalifikatsiooni võitis Patrick Prantsu (mõlemad TM, Türi AMK) ja Salstola (TM) ees ning Patricku hea hoog jätkus ka avasõidus, kus ta sai etteotsa juba sõidu alguses ning võttis lõpuks ka kindla võidu. Teisele kohale heitlesid aga Prants Pals ja Salstola ning põnev duell kestis kaua ning päädis soomlase kukkumisega raja krossiosal, tänu millele sai Prants turvalise edu ja lõpetas venna järel teisena.

Viimasesse sõitu minnes oli võimalus, et Patricku võites Prantsu ees oleksid vennad võtnud meistrivõistlustel kaksikvõidu. Vihmas peetud sõitu asuski kohe juhtima Patrick, kellele järgnesid väikeste vahedega Salstola ja Prants, kuid sõidu keskel sai Prants soomlase kätte ning suutis ka temast mööduda. Kahjuks sõitis ta peagi rajalt ja kukkus ning Salstola pääses püüdmatusse kaugusse. Kukkumise tagajärjel purunes Prantsu tsiklil esipidur ning tänu sellele sõitis ta mitu korda rajalt ning viiendaks langenuna oli oht, et kui Salstola võidab ja Prants jääb viiendaks, siis tuleb soomlane jälle meistriks. Mõni ring enne lõppu saigi Salstola Patrick Palsi kätte ja eelviimase ringi hüppel proovis ka eestlasest mööduda, kuid sõitis Palsile sisse, mille tulemusena ta kukkus ja intsidendis püsti jäänud Patrick sai rahulikult kindla võiduni sõita. Salstola järel sai kolmanda koha lõpuks üks parimaid Venemaa sõitjaid Alexander Latõšev, kelle järel ületas lõpujoone neljandana Prants Pals.

Kahe sõidu kokkuvõttes saavutas etapivõidu Patrick Pals (50 punkti), teine oli Salstola (42 p) ja kolmas Prants Pals (40 p). Eesti meistriks tuli aga esmakordselt Prants Pals, kes kogus lõpuks 262 punkti, Salstola kaotas talle lõpuks 4 ja vend Patrick 6 punktiga, viimane tuli aga lohutuseks omakorda Balti meistriks Salstola ja Prantsu ees.

SuperQuad klassis juhtis enne Rapla võistlust Reimo Kerdt 164 p), kuid viimaste etappide võitudega tõusis teiseks lätlane Rinalds Dislers-Kirilko (142 p), kes möödus eelviimasel osavõistlusel Peeter Tompist 3 punktiga.

Raplas juhtiski avasõitu eelviimase ringini Dislers-Kirilko (Honda), kuid siis ütles tema võistlusmasin lepingu üles ning esikohale jäid heitlema Tomp (Yamaha, RedMoto Racing) ja Kerdt (Honda, Estonian Supermoto RT) ning ratas rattas peetud duellis jäi peale seekord Tomp. Kolmandana ületas lõpujoone venelane Oleg Morgunov (Yamaha).

Lausvihmas peetud viimase sõidu võitis aga kindlalt Kerdt, kes asus võistlejaterivi etteotsa juba avaringil. Teisele kohale peetud heitlusest väljus lõpuks võitjana avasõidu viies lätlane Janis Klavins (KTM), kellele järgnes taas Morgunov. Sõidu jooksul kaks korraliku kukkumist üle elanud Tomp tegi küll konkurentidest selgelt kiireimaid ringe, kuid pidi siiski 7nda kohaga leppima.

Etapivõidu saavutas seega Kerdt (47 p), teise koha sai Morgunov (40 p) ja kolmanda Tomp (39 p). Kerdt tuli 211 punktiga meistriks ja ka temale oli see esimeseks Eesti kuldmedaliks. Hõbeda sai Tomp (178 p) ja pronksi Raplas lõpuks kokku kuuenda koha saanud Dislers-Kirilko (172 p).

Noorte 85cc klassis võitis Eesti meistrivõistlused Raplas mõlemad sõidud esimesena lõpetanud ja enne finaaletappi venelast Ivan Mosinit 4 punktiga edestanud Aksel Pärtelpoeg (KTM, Äksi MK). Raplas sai teise koha kummaski sõidus sama koha saavutanud Mosin ja kolmas oli mõlemas võidukihutamises Kermo Kaldma.

Meistrivõistlustel kogus Pärtelpoeg lõpuks 140 punkti, teise koha sai Mosin (130 p) ja kolmanda nüüd Raplas viienda koha saavutanud Hugo-Brendt Freimann (98 p). Raplas olid esmakordselt stardis ka kaks vaprat tüdrukut Rita-Liisa Mooses ja Martha Koort, kellele kummalegi oli see elu esimeseks SuperMoto võistluseks ning päeva lõpuks platseerusid nad vastavalt 10. ja 11. kohale.

Open klassi Eesti karikavõitjaks tuli tänavu Kristjan Siilak (Husqvarna, Motohai), kes kaotas enne viimast etappi liidrile Tambet Kuresoole (Kawasaki, Speedline Racing) koos lätlase Igors Povarsiga võrdselt 6 punktiga. Siilak astus pika sammu karikale lähemale juba tänases avasõidus, mille ta kindlalt kunagise Soome meistri Ville Jauhianineni (KTM) ja venelase Jurii Bukini ees võitis, Kuresoo oli aga 6.

Teises sõidus alanud vihm segas palju kaarte ja sõidu liider muutus mitu korda. Lõpujoone ületas aga lõpuks esimesena avasõidu 10s mees Alex Vetkin (KTM, Vihur Motosport), kellele järgnes alguses sõiduvea teinud ja esikümne piirile langenud, kuid seejärel end esimeseks sõitnud Siilak. Kolmandana ületas lõpujoone Jauhiainen.

Eesti karikavõistlustel järgnes 191 punkti kogunud Siilakule finaaletapil viienda koha saanud Povars (178 p), kes möödus 2 punktiga Raplas teise sõidu 10ndana ja kokku 9ndana lõpetanud Kuresoost.

StreetMoto karikasarja Eesti karikavõistluste viimase etapi võitis kahe sõidu kokkuvõttes sõitudes esimese ja kolmanda koha saanud lätlane Kaspars Loss, kellele järgnes avasõidu kolmas ja viimase esimene Sven Vetkin (Kawasaki, Vihur Motosport). Etapi kolmanda koha saavutas Eiki Kunder, tema oli sõitudes vastavalt teine ja neljas.

Eesti karikavõitjaks tuli juba enne finaaletappi korraliku edumaad omanud Vetkin (179 p), teise koha sai Kunder (137 p) ja kolmanda Loss (127 p).