Portaal Autosport laulab Jüri Vipsile hosiannat ning paigutab eestlase ettepoole Schumacherist ja Jenson Buttonist

"Tegelikult ei olnud Vips tal veel sugugi käes, sest äärmiselt andekas eestlane kaalus veel ka üht teist F1 noorteprogrammi, kuid paari nädala jooksul sai asi siiski selgeks ning Vips liitus Red Bulli noortetiimiga. Ta on Marko jaoks ideaalne täiendus: noor, superkiire, ta kontrollib autot imeliselt ning on ka väga hea iseloomuga.

Vipsi peal ei olnud tema debüüthooajal F3-sarjas peal sellist survet nagu tiimikaaslasel Dan Ticktumil ning ta tegi küll vigu, ent suveks võis väita, et ta on sarja kiireim mees. Tema kvalifikatsiooniring märjal Misano rajal oli lausa enneolematu."

Järgnes kirjeldus sellest, kuidas Vips Misano läbimärjal rajal kõigile tohutult muljet avaldas. Kui ühes eriti keerulises kurvis väljusid kõik teised sõitjad märgade olude tõttu rajapiiridest, siis Vips hoidis reeglitest kinni - ning eestlane kaotas selle tõttu lausa silmaga nähtavalt aega.

"Ometi püsis just tema sõidetud ring kvalifikatsiooni kiireimana. Kuidas oli see võimalik? Tuli välja, et kaotatud aja tegi Vips tagasi kaks kurvi hiljem, ühes vasakkurvis, mis läbitakse kuivalt täisgaasiga, märjalt aga mitte nii väga. Need, kel oli ligipääs tema auto täpsematele andmetele, olid kindlad, et teda tuleks selles kurvis rajapiiri ületamise eest karistada - kuidas muidu selgitada, et Vips läbis selle kurvi teistest koguni 25 km/h kiiremini? Videopilti vaadates oli aga selge, et Vipsi auto püsis täielikult rajal.

Kui välja arvata kõigi nende ajad, kes rajapiiridest väljusid, oleks Vips kvalifikatsiooni võitnud lausa 1,615-sekundilise edumaaga.

Kiusatus on öelda, et tegu oli sellise sõiduga, mis oleks pannud inimesed Max Verstappenist rääkima - samas on raske meenutada, et isegi Verstappen oleks F3 sarjas midagi sellist teinud..."