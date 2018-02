Patrick Pals võistleb tänavu Euroopa meistrivõistlustel profimeeskonna ridades

Patrick Pals võistleb 2018. aastal kõikidel S2 klassi Euroopa meistrivõistluste etappidel mitte enam kui erasõitja, vaid kui sõitja täielikus profitiimis. Tegemeist on Itaalia Degasoline Motorsport tiimiga, kelle esisõitjaks on hetkel maailma üks kiiremaid SuperMoto sõitjaid tšehh Pavel Keijmar.

TM tsikleid kasutav Degasoline Motorsport meeskond on pärit Itaaliast ja hetkel ka üks hinnatumaid meeskondi ametliku TM tehasetiimi kõrval. Patrick Palsil saavad olema täiesti omad mootori- ja amordimehaanikud ning näppe enam õliseks teha ei lubata, nagu Patrick kommenteeris. Juba märtsi esimesel nädalavahetusel alustab Patrick treeninguid Itaalias.

Eestlasel on plaanis osaleda kõigil kuuel EM-etapil ning kui kalendrid vähegi sobivad, siis ka võtta osa Itaalia meistrivõistluste etappidest. Kindlasti kuulub Patricku plaanidesse ka osavõtt Sivitrans Eesti meistrivõistlustest SuperMotos, kuna tal on ju siiani Eesti meistritiitel puudu, teist karva medaleid on tal aga hulgim.

Küll aga kuulub Patricku auhinnakappi Soome meistritiitel, mis on samuti väga ihaldusväärne igale SuperMoto sõitjale siin regioonis, kuna Soome tase on väga kõva. On ju põhjanaabritel ette näidata nii maailma kui ka Euroopa meistritiitlid.

Sivitrans Eesti meistrivõistlused toimuvad sel aasatal 6-etapilisena ja esimene osavõistlus toimub 13. mail koos Soome meistrivõistluste avaetapiga Tabasalu kardirajal.