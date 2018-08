​Patrick Pals tuli ülipõneval SuperMoto EMV finaaletapil Eesti meistriks

Tabasalu esimeses finaalsõidus heitlesid esikohale Patrick Pals ja soomlane Sami Uutela (Yamaha), noored mehed vahetasid sõidu esimeses pooles mitu korda liidrikohta, kuid seejärel pani Pals oma paremuse maksma ning võitis sõidu soomlase ja vend Prants Palsi (TM, TM Estonia) ees. Madisson seevastu kukkus sõidu alguses ning langes viimaseks, kuid kiiret tempot tehes suutis ta end siiski neljandaks sõita, mis tähendas, et viimasesse sõitu läks EMV liidrina juba Pals, edestades Madissoni 1 punktiga.

Teist sõitu asus juhtima Madisson, kes peagi kukkus ja langes viimaste hulka ning liidriks asus taas Patrick Pals, kes juhtis sõitu mitu ringi, kuniks temast möödus Uutela, kuid soomlane tegi peagi vea ning kukkus ja tema sõit oli lõppenud. Marulist tempot teinud Madisson suutis vahepeal esikolmikule järgi jõuda, kuid uus kukkumine suurendas esimestega jälle vahet. Lõpus püüdis Madisson teisel kohal sõitnud eelmise aasta Eesti meistri Prants Palsi küll kinni, kuid mööda ei saanud ning nii pidi ta vendade Patrick ja Prants Palsi järel kolmanda kohaga leppima. See tähendas aga seda, et Eesti meistriks tuli Patrick Pals (267 punkti), kes edestas lõpuks Madissoni 6 punktiga. Pronksi sai hooaja kokkuvõttes Prants Pals (215 p). Tabasalus toimus ka Läti meistrivõistluste finaaletapp ja selles arvestuses sai Madisson väikeseks lohutuseks esikoha.

Noorte SM85 klassis oli sarjaliider Aksel Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi MK), kelle peamine konkurent oli kiire Venemaa poiss Ivan Mosin (TM). Tabasalus võttis aga kaks kindlat sõiduvõitu soomlane Ossi Rantala (Honda). Esimeses sõidus Pärtelpoeg kukkus krossiosal ning ka korra hiljem, kuid lõpetas siiski Rantala ja Mosina järel kolmandana. Teises sõidus eksis Pärtelpoeg küll korra, aga hoolimata sellest oli ta lõpus teine. Mosin duelleeris samal ajal Karl Kutsariga (KTM, Äksi MK) ning jäi kaotajaks ja pidi neljanda kohaga leppima. Etapi esikolmiku moodustasid Takala (50 p), Pärtelpoeg (42 p) ja Mosin (40 p), Eesti meistrivõistlused võitis Pärtelpoeg (264 p), teine oli Mosin (235 p) ja kolmas Kermo Kaldma (Suzuki, MK Sinilind, 203 p), kes oli Tabasalus 5.

Kolmandas Eesti meistrivõistluste klassis SuperQuad juhtis enne viimast etappi ülivõimsalt venelane Oleg Morgunov (Yamaha 47 p) ning Tabasalust tuli mehele taas etapivõit, kui ta oli esimeses sõidus esimene ja teises lätlase Rinalds Dislers-Kirilko (Honda) järel teine. Kahe sõidu kokkuvõttes oli teine sõidud 2. ja 3. kohal lõpetanud Viljar Värat (KTM, Estonian Supermoto Racing Team, 42 p) ning kolmas Dislers-Kirilko (39 p), kes maadles avasõidus tehniliste probleemidega ja oli selles alles 7. Morgunov tuli 288 punktiga Eesti meistriks, hõbeda sai Värat (234 p) ja pronksi Rando Lannusalu (Cobra, Estonian Supermoto Racing Team, 192 p), kes oli Tabasalus 8.

Open masinaklassis, mille esimene sõit katkestati paduvihma tõttu, võitis mõlemad sõidud kindlalt soomlane Tino Kapanen (KTM), kellele järgnesid venelane Semen Buchin (Husqvarna) ja valgevenelane Anton Charnavushka (TM). Eesti karikavõitjaks tuli aga juba eelmisel etapil Aravetel Alex Vetkin (228 p), kes debüteeris Tabasalus S1 klassis ja oli seal 6. Openis järgnesid Vetkinile Kapanen (194 p) ja Charnavushka 176 p).

Ainult asfaldil võistlevas S4 klassis võitis mõlemad sõidud Sven Simulask (TM, Vihur Motosport). Kahe sõidu kokkuvõttes sai teise koha Marek Virves (Kawasaki, Motodepoo Team Green) ja kolmanda venelane Ilya Shcheglov (TM), kes kogus Virvesega võrdselt 42 punkti. Eesti karikavõistlused võitis Shcheglov (211 p), teine oli Simulask (190 p) ja kolmas lätlane Zigmars Zvirbulis (178 p), kes oli Tabasalus 5.