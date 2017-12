Parimas eas rallipõlvkond hääbub

Kruuda nimetab olukorda piltlikult öeldes nutuseks. Suve lõpus pingutas ta edu nimel Hyundai rallitiimi korraldatud konkursil, mille võitja pääses 2018. aastaks sõitma WRC2 sarja. Kruuda jõudis küll lõppvooru, kuid teda ei valitud. Sellega kustus sisuliselt viimane lootus.

„Ralli peale ma ei panusta. Olen proovinud igasuguseid variante, kuid lahendust pole leidnud,” nendib pühapäeval 25. sünnipäeva tähistav Kruuda, kes lõppeval aastal osales Subaru roolis paaril Hiina rallisarja võistlusel. Hiina kaudu loodab ta leida endale võidusõitjana rakendust ka tulevikus, kuid see pole enam päris tipptasemel ralli. „Püüan teha koostööd Volkswageniga, et Hiinas edasi sõita, kuid ilmselt oleks see juba midagi muud – näiteks Dakari tüüpi rallid. Võib-olla ei peagi kogu aeg tegelema ühe alaga? Püüan leida uut teed tippu.”