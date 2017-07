Paikusel avati enduro Euroopa meistrivõistlused

8.-9. juulil toimub Paikusel, Pärnumaal enduro EM-i teine etapp, kus sealse turba, liiva ja muda ning üksteisega heitlevad Vana Maailma oma ala kiireimad.

Võistlusel osaleb 154 võistlejat 17 riigist, neist kaugeim on Lõuna-Aafrika Vabariik. Paikusel saab teiste hulgas kaasa elada ka meie hetke parimale endurosõitjale ning 2016. aasta Eesti motosportlasele, Rannar Uusnale, kes klassis Senior E3 hoiab hetkel EM-il viiendat kohta.

Uusna on Paikusel võistelnud vaid korra 2014. aastal. „Rada on liivane ning mulle sobilik. Eesmärk on see etapp võita,“ ütles Uusna.

„Bellissima! - Imetore!“ ütles raja kohta peale tutvumist itaallane Oscar Baletti, kes on ka üks Uusna suurimaid konkurente klassis Senior E3.

Lisaks Uusnale on eestlastest Euroopa meistrivõistlustel stardis ka lootustandev juunior Priit Biene ja legendaarne veteran Toivo Nikopensius, kes on ühtlasi ka Paikuse motoklubi ja kogu ettevõtmise eestvedaja. Paikuse motoklubile, kes sel aastal tähistab 35. tegevusaastat, on see teine kord EM-i korraldada. Viimati toimus suurvõistlus samas kohas täpselt viis aastat tagasi.

„Paikuse motoklubile on suur au ja väljakutse nii olulist võistlust teist korda läbi viia. Loodame, et kõik sujub plaanipäraselt, välissõitjad saavad meie tingimustes kenasti hakkama ja publik tuleb vaatemängulist ala nautima,“ ütles Toivo Nikopensius.

Sama võistluse raames leiab aset ka enduro Eesti meistrivõistluste kolmas etapp, seega on võimalik kaasa elada kõigile Eesti ja lähiriikide kiirematele endurotajatele.

Paikuse turba- ja liivapinnase rohke võistlusraja pikkus on 62 km, kus on üks endurokatse (ET), kaks krossikatset (CT) ja 2 ajakontrollpunkti. Võistlustel sõidavad Euroopa MV klassid mõlemal päeval kolm ringi, Eesti MV klassid esimesel päeval kolm, teisel päeval kaks ringi ning Eesti KV klassid mõlemal päeval kaks ringi. Start antakse nii laupäeval kui pühapäeval kell 9 hommikul.

Üks krossikatsetest on toodud otse Pärnu linna, Uue silla kõrvale jõe äärde. Teine krossikatse märgitakse maha Seljametsa Paikuse lähedal ja endurokatse on traditsioonilises kohas Paikusel Reiu jõe ääres. Võistluskeskus asub aga Paikuse Põhikoolis, kus pakutakse kõigil võistluspäevadel ka toitlustust ning kommentaator annab pidevalt ülevaadet võistluse käigust.

Võistluse raja, stardinimekirjade ja muu infoga saab tutvuda ürituse kodulehel: paikuseenduro.eu.