Autoralli MM-sarja avaetapil Monte Carlos kolmanda koha saavutanud Ott Tänak (M-Sport) usub, et suudab kõrge koha eest võidelda ka järgmisel neljapäeval algaval Rootsi rallil.

"Rootsi etapp on üks minu lemmikrallisid, sealsed kiired rajad annavad tohutu adrenaliinilaksu. Sel aastal, kui meil on veelgi võimsam masin, saab see olema väga eriline ralli," sõnas Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

"Sealseid katseid on tõesti mõnus sõita - need on kiired, voolavad ja sujuvad. Peame olema lõdvestunud ja keskendunud ning leidma kohe hea rütmi. Ootan mõnusaid jääolusid, et me suudaks tipus konkureerida," arutles Tänak, kelle Rootsi ralli parim koht ehk neljas pärineb 2015. aastast.

"Kõige tähtsam on saada hea tunnetus algusest peale ja läbida katsed puhtalt. Loodetavasti on ilmastikutingimused meie kasuks ja saame mõne kena lumevalli näol endale täiendavat toetust. Ma arvan, et meil on potentsiaali, et kindlustada ka teine hea tulemus," lisas eestlane optimistlikult.

Monte Carlos võidutsenud Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier püüab Rootsi etapi eel kahe jalaga maa peale jääda. "Avaetapi tulemus oli unelmate algus, kuid me ei tohi end sellest mõjutada lasta. Palju tööd on veel teha," sõnas varem kolmel korral Rootsi ralli võitnud prantslane. "Me ei ole veel kõigi sõitjate õiget potentsiaali näinud, seega ootan väga põnevat ja pingelist rallit."

M-Spordi meeskonna boss Malcolm Wilson nõustus Ogier`ga, et kuigi hooaja algus oli fantastiline, pole raske töö lõppenud: "Poodiumi kõrgeim aste oli täpselt see, mida tiim Monte Carlos vääris, aga teame, et oma eesmärkideni jõudmiseks peame kõvasti edasi töötama. Rootsi ralli on tuntud just tasavägise konkurentsi poolest ning ilma raske töö ja ettevalmistuseta seal edu ei saavuta."

Rootsi ralli sõidetakse 9.-12. veebruarini.