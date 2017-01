Ott Tänak ja Martin Järveoja alustavad sel neljapäeval autoralli MM-sarja uut hooaega, kui esimene etapp kihutatakse Monte Carlos.

"Ma ei jõua hooaja algust ära oodata. Teoksil on palju uut ja meie jaoks on see täiesti uus väljakutse - ma olen kindel, et see saab olema väga huvitav," sõnas Tänak M-Spordi meeskonna pressiteenistuse vahendusel.

Tänaku sõnul on hetkel väga raske öelda, millises seisus M-Sport võrreldes teiste meeskondadega on. "Väga palju kaadritagust rasket tööd on tehtud, mis on meid praegusse seisu aidanud. Terve meeskond on andnud uue masina arendamisse tohutu panuse ja tunda on suurt elevust. Kõik on uus ja keegi ei tea enne esimesi katseid, mis seisus me täpselt oleme," rõhutas eestlane, kelle tiimikaaslaseks on tänavu neljakordne maailmameister Sébastien Ogier

Tänak lisab, et hooaja esimene ralli on ühtlasi üks aasta raskemeid. "Tunne on hea, kuid me stardime ikkagi hooaja ühele raskemale rallile. Monte Carlo on tõsiseid väljakutseid pakkuv ralli, kuid seal edu saavutamise valem on tegelikult lihtne. Esiteks on vaja eelmiste aastate kogemust. Teiseks pead sa olema järjepidev, olgu tingimused millised tahes. Lisaks tuleb vältida vigu, valida õiged rehvid ja leida masinale õige häälestus. Kui suudad kogu selle paketi kokku panna, siis teed ka tugeva ralli," arutles Tänak. "Meil peaks olema kõvasti kogemust ja me tahame kogu aeg tugevaid punkte teenida. Olen väga elevil, et asuda juba hooaja eesmärke täitma. Õnneks ei pea enam kaua ootama."

M-Spordi boss Malcolm Wilson ütles avaetapi eel optimistlikult: "Ott on hooaja algusest väga põnevil. Tegelikult ma polegi teda varem nii sihikindlana näinud. Ta on 2017. aastaks kahtlemata valmis ja ma usun täiesti kindlalt, et me näeme tänavu tema esituses fantastilisi sõite."