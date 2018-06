Ott Tänak kutsub kõiki homme Lauluväljakule, lisaks läheb loosi veel kaks piletit

“Juba homme läheb Tallinna Lauluväljakul suuremaks võidukihutamiseks! Mina olen valmis ja loodetavasti ka ülejäänud sõitjad ning teie,“ kirjutas Tänak Facebookis.

Pääs Lauluväljakule avatakse kell 14.00. Sissepääs toimub ainult Oru tn värava kaudu. Avatud on toidu-, laste- ja naisteala.

Kahel õnnelikul on homme päeval võimalik veel võita üritusele tasuta pilet. Loosimisel on võimalik veel osaleda.

Võistluse korraldab Ekspress Meedia

Osale loosimisel



