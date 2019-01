Ott Tänak: kui enam paremaks ei lähe, on aeg läbi. Tahaksin loota, et meil on veel palju areneda

Kahel viimasel hooajal koos kaardilugeja Martin Järveojaga WRC sarjas pronksiga leppinud Tänaku sõnul anti neile mõlemal aastal võiduvõimalus, kuid seda ei suudetud kasutada. „Kui selline võimalus uuesti antakse, ei tahaks seda enam niisama jätta,” ütles ta. „Kavatsen enda ümber kõiki pigistada, et sundida neid maksimaalselt pingutama, ja tiitel lõpuks ometi ära tuua. Kui suudame koos Martiniga olla mullusest paremad ja tiim suudab anda meile hea auto, peakime olema võimelised tiitli eest heitlema.”

Autoralli MM-sarja hooaeg lõppes novembri keskel, kahe nädala pärast alustatakse Monte Carlos uut võistlust. Vahepealne aeg kulus Toyota tehasetiimi sõitjatele kohustuslike esindusülesannete täitmiseks, auto proovimiseks ja mõistagi ka puhkuseks. Tänaku sõnul suutis ta perega koos olles eelmise hooaja ebaõnne peast visata. Puhkuse ajal õnnestuvatki see kergemini, hooaja keskel olevat keerulisem.

- Ott Tänak, kui raskelt sa ebaõiglase saatuse hetki enda sees läbi elad?

Ma ei ütleks, et meil oli eelmisel hooajal saatuse poolest ebaõiglaseid hetki. Igal asjal, mis juhtus, oli põhjus ja me teame kõiki neid põhjusi. Tegime oma järeldused ja püüame neid tänavu vältida.

- Kõrvaltvaatajale jäi siiski mulje, et sinu MM-tiitel jäi ebaõnne taha.

Kui auto juures midagi katki läheb, siis see juhtub mingi põhjusega, kas detail on liiga nõrk või polegi loodud vastu pidama. Pole ju vahet, kas negatiivse tulemuse põhjustan mina või tuleneb see autost. Meeskonnana oleme üks ja ajame kõik koos ühte asja. Suures pildis pole vahet, kes teeb vea. Viga tuleb lihtsalt likvideerida, et see enam ei juhtuks.

- Eelmise hooaja teises pooles räägiti Toyota Yaris WRC-st kui maailma parimast ralliautost. Kas seis on sama ka uuel hooajal?

Seda on raske ütelda… see, mis oli eile, ei pea tingimata olema samamoodi homme. Kõik konkurendid näevad vaeva ja tahavad meid lüüa. Kõige ohtlikum võib selles olla Citroën. Nad on saanud kokku tugeva seltskonna ning M-Spordi ja Toyota tiimidest on sinna viidud palju informatsiooni. Kahel eelmisel aastal olid nad mõnedes tingimustes võitmatud ning kui nad muutuvad stabiilsemaks, tuleb nendega väga tihe võistlus.

Hyundai on samuti ohtlik. Eelmise hooaja alguses polnud me veel nendega võrreldes kiired. Toona ei tegeletud kahel hooajal liiga palju arendusega, kõik sammud, mis tegime, tulid aasta jooksul.