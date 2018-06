OTSEPILT DELFI TV-s ja OTSEBLOGI | Suur rallipäev: Ott Tänak ja Esapekka Lappi jätkavad lauluväljakul võistlust krosskartide poolfinaalides

Delfi rallipäev

Lohutusringi järgmises ringis (algusega kell 20.30) on vastamisi Karl Kruuda - Rainer Aus, Jarkko Mietinen - Ken Torn. Seni kaotuseta püsivate meeste poolfinaalides on vastamisi aga Ott Tänak ja Kevin Korjus ning Martin Järveoja ja Esapekka Lappi.

Nüüd järgneb kell 19.50-20.30 Smilersi kontsert ning seejärel jõutakse juba krosskartide otsustavate sõitudeni.

Järjekordne vägev kummipõletamine Tänaku ja tema Toyota rallimasina poolt.

Koit Toome esinemine on lõppenud. Nüüd on aeg Tänaku WRC auto kolmanda demosõidu jaoks koos loositud kaardilugejaga.

Ott Tänak jagab aga koos konkurentidega autogramme.

Hetkel jätkub Koit Toome esinemine:

Lohutusringi järgmises ringis on vastamisi Karl Kruuda - Rainer Aus, Jarkko Mietinen - Ken Torn. Seni kaotuseta püsivate meeste poolfinaalides on vastamisi aga Ott Tänak ja Kevin Korjus ning Martin Järveoja ja Esapekka Lappi. Enne seda on veel Tänaku WRC auto kolmas demosõit koos loositud kaardilugejaga.

VIP-telgis jagasid sõitjad muljeid.

Ott Tänak on seni mõlemad oma sõidud kindlalt võitnud ning kindlustanud endale koha poolfinaalis. "Rada sai kiiresti selgeks, eks ma sõidan siin ühtlase tempoga," sõnas ta. "Sellistes sõitudes on tähtis mitte üle pingutada."

Martin Järveoja on tõestamas, et kaardilugejad on sama kõvad sõidumehed, kui igapäevaselt ralliauto roolis olevad mehed. Veerandfinaalis alistas ta pealtnäha mängleva kergusega Eesti tippu kuuluva Egon Kauri. "See sõit tuli tõesti hästi välja. Eks ma olen kaks aastat kõrvalt vaadanud, kuidas üks mees sõidab," sõnas tavaliselt Ott Tänakule kaarti lugev Järveoja. "Korra käisin Kehalas krosskarti ka proovimas, aga tegin avarii, ning käsi oli sellest tükk aega haige. Täna on adrenaliin üleval ja valu pole tunda." Egon Kaur viitas kaotuse põhjusena masina väljasuretamisele. "Pärast seda hakkasin juba liialt rapsima," tunnistas ta.

Veerandfinaalide ülekaalulkalt kiireim mees oli Esapekka Lappi, kes edestas järgnevaid pooleteise sekundiga. Poolfinaalis läheb Lappi vastakuti Martin Järveojaga.

Järgnevalt hakkab võidusõidu vaheajal esinema Koit Toome. Hetkel on seetõttu ka otsepildil väike paus.

Tänak võitis taas kindalt ja pääses poolfinaali.

Ott Tänak on järgnevalt vastamisi Janno Liguriga.

Nüüd on vastamisi Joosep Ralf Nõgene ja Kevin Korjus. Ja võitis Korjus.

Nüüd on vastamisi Martin Järveoja ja Egon Kaur. Võitis Tänaku kaardilugeja Järveoja.

Tänaku tiimikaaslane Lappi võidab kindlalt, Nõgene tegi ka kerge sõiduvea.

Nüüd on avaringi võitjad omavahel vastamisi: Esapekka Lappi ja Eero Nõgene.

Rajal on Ken Torn ja Martin Kangur. Selle sõidu võitis Torn.

Rajal on Randu Riiberg ja Jarkko Mietinen. Võitis Mietinen.

Tänak jagab autogramme.

Ja nüüd lohutusringis Juss Laansoo ja Rainer Aus. Aus võitis.

Ja lohutussõidud algasid. Esimeses paaris vastamisi Margus Murakas ja Karl Kruuda. Võitis Kruuda.

Tänak fännide ees:

Võitjate vahelises konkurentsis läheb Ott Tänak järgnevalt vastamisi Janno Liguriga. Soomlast Esapekka Lappit ootab sõit Eero Nõgene vastu.

Kell 17.50 -18.30 toimub krosskartide lohutusvõistlus, kus on võimalik ka avaringi kaotajatel veel jõuda kolmanda kohani.

Tänak fännidega kohtumas.

Ott Tänak lõpetas just oma teise demosõidu Toyota masinaga, hullutades rahvast.

Rainer Ausile, kes kaotas esimeses ringis Esapekka Lappile, sai saatuslikuks sõiduviga. Ühes kurvis jäi ta toppama ja kaotas palju aega. Aus ei kavatse siiski püssi põõsasse visata. "Alla ei saa anda, lähen pronksi peale võitlema," rääkis ta. Kaotajatel on võimalik läbi lohutussõidu jõuda veel kolmanda kohani.

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja pääses samuti teise ringi. Ta kurtis küll, et masina pidurid ei töötanud väga hästi ning neljal korral viskas käigu neutraali peale, kuid see ei seganud tal Jarkko Mietineni alistada. Järgmises ringis tahtis ta ette võtta kohe Tänaku enda, kuid tegelikult peab ta sõitma Egon Kauri vastu.

Ott Tänak jäi oma esimese võistlussõiduga väga rahule. "Puhas sõit, ühtegi eksimust polnud," lausus ta pärast Martin Kanguri alistamist. "Usun, et aeg oli kiirem, kui treeningusõidus."

Järgnevalt kell 17.30-17.50 toimub Ott Tänaku WRC auto teine demosõit.

Tänak võtab kindla võidu ja eelsõidud on lõppenud.

Ja nüüd päeva kõige oodatum paar: Ott Tänak – Martin Kangur.

Ja nüüd Janno Ligur – Randu Riiberg. Sellest väljus võitjana Ligur.

Rajal on Juss Laansoo – Kevin Korjus, Võitis Korjus.

Karl Kruuda ja Joosep Ralf Nõgene paarist võidab selle võistluse noorim osaleja, 15-aastane Nõgene.

Kaur võitis kõigest 0,20 sekundiga. Kõige põnevam võistluspaar seni.

Ja nüüd on rajal võistluspaar Ken Torn – Egon Kaur.

http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/delfi-video-ott-tanaku-kaardilugeja-rolli-taitnud-katre-jalad-siiani-varisevad?id=82895997

Ja nüüd Martin Järveoja – Jarkko Mietinen. Võitis Järveoja.

Eero Nõgene võitis esimeses duellis Margus Murakast.

Ja nüüd Esapekka Lappi – Rainer Aus. Võitis Tänaku tiimikaaslane Lappi.

Esimene krosskartide eelsõit on alanud.

Kindlasti on tänase võistluse esimese ringi üks huvitavamaid paare Rainer Aus ja Esapekka Lappi. Mõne aasta eest suutis Aus Rally Estonial Lappit edestada ning see pani tänaseks Toyota tiimi jõudnud soomlast küsima, kes see Aus selline on. Ausi hinnangul olid nad treeningusõidus võrdsed, kuid eestlasel on kindel plaan nimekat konkurenti edestada. "Ei taha oma päeva varakult ära rikkuda," lausus ta.

Tänakul on tänases võistluses kasutada n-ö oma kart, millega sõidab ainult tema. Siis on ikka kindel, et saan lõpuni välja sõita, lausus Tänak naerdes.

Ott Tänak oli oma treeningusõiduga rahul. Ta tunnistas, et rada pole ülemäära keeruline ning hoo saab kenasti üles. Ta sõitis paaris Martin Kanguriga ning enne konkurendi rehvi ja velje purunemist, oli ta silma järgi hinnates kiirem.

Nüüd on käimas rallisõitjate tutvustus.

WRC auto päeva esimene demosõit.

Ja nüüd algab Tänaku WRC auto päeva esimene demosõit.

Esimene tehniline probleem. Martin Kanguri masinal purunes pidurdamisel velg ning koos sellega ka rehv. Proovisõit jäi pooleli, kuid ratas vahetati kiiresti ära ning masin on taas sõiduvalmis.

Ott Tänak:

Ja nüüd tulid krosskartide viimaseks treeningpaariks rajale Ott Tänak ja Martin Kangur. Tänaku masin on must:

Krosskartide testsõit hakkab lõppema. Rajal on eelviimane paar.

Meenutame, et kui krosskartide testsõit lõppeb, toimub kell 15.45-16.05 Ott Tänaku WRC auto päeva esimene demosõit.

Tänak krosskardi roolis.

Krosskartide testsõidud on alanud,

https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=229777

Ott Tänak on krosskartide testsõitude ootel.

Rahvas saabub rallipäevale:

Sellised paarid on krosskartidega vastamisi. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-ja-fotod-ott-tanak-alustab-rallipaeva-martin-kanguri-vastu-loe-kes-on-ulejaanud-seitse-paari?id=82835833

Tuletame meelde, et kell 14.00 avatakse pealtvaatajatele pääs lauluväljakule ja kell 14.30-15.45 peetakse krosskartide testsõidud.

Treeningud juba käivad.

Tänak rajaga tutvumas.

Täna on lauluväljakul kohal ka Eesti rallilegend Margus Murakas. http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/delfi-rallipaev-videointervjuu-margus-murakaga-rallipaeva-eeluritusel?id=82635723

Sooja teeb ka Arop.

Ott Tänak on lauluväljakul kohal.

Täna lauluväljakul publiku ette astuvat Ott Tänakut abistab igapäevaselt Tarmo Tiits, kelle abi kasutab ka meie parim tennisist Anett Kontaveit. http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/hinnatud-abimees-tuurib-absoluutse-tipu-suunas-nii-ott-tanakut-kui-ka-anett-kontaveiti?id=82710491

Suur ettevalmistustöö on peagi kõik tehtud ja inimesed on kell 14.00 lauluväljakule oodatud.

Ettevalmistustööd lauluväljakul käivad hoogsalt.

"Who the f*** is Aus?" küsis Esapekka Lappi 2014. aastal Rally Estonia poodiumitseremoonia eel, kui sai tedada, et üks tundmatu eestlane kokkuvõttes tema ees on lõpetanud. Nüüd lähevad mehed Delfi rallipäeval vastamisi. Kisub põnevaks! http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/delfi-video-rainer-aus-lappi-kuldsed-sonad-2014-aasta-rally-estonial-on-mul-siiani-meeles?id=82838913

Mida rääkis Ott Tänak võistluspaaride loosimise järel? “Kokku on tulnud väga eriline seltskond. Midagi lihtsalt siin ei ole. Kui kiiver juba pähe läheb, siis läheb ilmselgelt ka nupp sisse. Oluline on show. Sõidame nii kiiresti nagu oskame. Küll leiame rahva lõbustamiseks ka midagi muud,“ lubas Tänak.

Niimoodi sai lauluväljak tänaseks võistluspäevaks valmis. http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/fotod-too-kaib-vaata-kuidas-edeneb-tallinna-lauluvaljakul-delfi-rallipaeva-ettevalmistus?id=82883843

Ott Tänaku ilmaennustaja teab, mida ilm toob. Tänaseks lubab ta ikka head ilma. http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/ott-tanaku-ja-toyota-isiklik-ilmaennustaja-delfi-rallipaeval-sadu-karta-ei-ole-ilm-sobib-aktiivseks-puhkuseks?id=82881095

TV3 Seitsmesed uudised käisid uudistamas, mis lauluväljakul saama hakkab ja istusid ka krosskardi rooli. http://uudised.tv3.ee/sport/uudis/2018/06/29/seitsmesed-tegid-krosskardi-roolis-kiire-ringi/

Krosskart on just nii võimas nagu sellest videost nähtav: http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/fotod-ja-video-ott-tanak-hakkab-homme-lauluvaljakul-kihutama-krosskardiga-millel-sama-palju-voimsust-nagu-autol?id=82889989

Ott Tänaku Toyota WRC-auto on juba Tallinnas. Kell 14.00 on see juba kõigile nähtav lauluväljakul. http://sport.delfi.ee/news/auto/rallipaev/delfi-rallipaev-ott-tanaku-wrc-auto-joudis-esmakordselt-eestisse-lauluvaljakul-naeb-seda-juba-alates-kl-14?id=82893065

Ott Tänak kutsub eile õhtul tehtud postituses kõiki rallisõpru tänaseks lauluväljakule. https://twitter.com/OttTanak/status/1012763256849686531