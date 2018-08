OTSEBLOGI | Ülipõnev Lõuna-Eesti ralli: kahte liidrit lahutab kolm katset enne lõppu vaid 1,4 sekundit!

Tänast päeva kolmandalt kohalt alustanud Ranno Bundsen (Mitsubishi) kerkis küll puhta sõiduga tänase kahe esimese katse järel liidriks, kuid hommikune hilinemine hooldusalast väljumisel maksis talle 20-sekundilise ajatrahvi, mis kukutas ta kolmandale kohale. Ralli liidriks tõusis hoopis Priit Koik (Ford), kes edestab avapäeva liidrit Roland Murakat (Ford) kaheksanda katse järel vaid 1,4 sekundiga.

Juba eilsel avakatsel pidid katkestama Georg Gross ja Egon Kaur, kusjuures mõlema autole sai saatuslikuks üks ja sama kurv. Kaur sai küll täna jätkata, ent kuuendal katsel kadus tema auto veojõud.

Täna on rallil kavas veel seitse kiiruskatset. Kahe päevaga läbitakse Lõuna-Eesti teedel 110,25 kilomeetrit.

Kiiruskatsete ajakava:

SS5 Uue-Saaluse 1 - kell 9.52

SS6 Ruusmäe 1 - kell 10.18

SS7 Uue-Saaluse 2 - kell 12.12

SS8 Ruusmäe 2 - kell 12.38

SS9 Kündja 1 - kell 15.27

SS10 Luhamaa (punktikatse) - kell 16.08

SS11 Kündja 2 - kell 17.01

Lõuna-Eesti ralli

Ralli üldseis 8. katse järel. Esimesed kaks meest on vaid 1,4 sekundi sees!

Bundsen jätkab ka kaheksandal katsel kiireima tempoga, ent aega ja kilomeetreid jääb tal ilmselt ikkagi väheks, et 20 trahvisekundist tulenevat kaotust tagasi teha. Kaheksanda katse tulemused:

Samal ajal on alanud juba ka kaheksas katse.

Ralli üldseis pärast 7. katset:

Seitsmenda katse TOP 3:

Egon Kaur jättis mootoriprobleemidega ralli pooleli.

Vahepeal on kinnitatud ka Ranno Bundseni ajakaristus - hommikul tulid tal hooldusalast väljumisel väikesed probleemid ning ta sai 20 sekundit karistust, mis kukutas ta kolmandaks.

Seitsmes katse on käima läinud. Esimesed autod tulevad vaat et kümmekond sekundit kiiremini kui hommikusel läbimisel - tee on nii palju puhtamaks läinud.

Ralli TOP 3 pärast kuuendat katset:

Kuuenda katse esikolmik:

Roland Murakas kaotab sel katsel Koigile lausa viis sekundit ning kaotab liidrikoha!

Egon Kauril on kuuendal katsel probleemid. "Veojõud kadus ära." Kaur tuleb finišisse väga suure kaotusega.

Kuues katse, Ruusmäe esimene läbimine, on juba samuti alanud ning esimesed autod on rajal.

Ralli üldseis pärast 5. katset:

5. katse TOP 10:

Egon Kaur tuleb aga ülivõimsalt - ta edestab finišis kõiki teisi enam kui kümne sekundiga!

Ralli liider Roland Murakas seda katset ei võida ning tuleb Koigist 0,1 ja Bundsenist 1,1 sekundit aeglasemini. "Poole katse pealt läks aken uduseks ja otsisime aknasoojenduse nuppu. Kiire lõigu peal võis sinna kolm-neli sekundit kaotsi minna."

Tänane võistluspäev on alanud! Esimese katsena on kavas Uue-Saaluse katse esimene läbimine.

http://sport.delfi.ee/news/auto/eesti/video-vaata-hetke-mis-lopetas-georg-grossi-louna-eesti-ralli?id=83457197