OTSEBLOGI | Tänak ja Gross võitsid Saaremaa ralli avapäeva ülikindalt

Avapäeva lõpuks said Tänak ja Gross juba 27,7-sekundilise edumaa Egon Kauri (Ford Fiesta) ees. Kolmandal kohal on Siim Plangi (Skoda Fabia R5, +27,9).

"Päev oli väga okei. Georg sai üllatavalt hästi hakkama. Ta on kõvasti valmistunud ja tundub, et töö kannab ka vilja," kiitis Tänak avapäeva lõpus ralliraadiole Grossi.

Tänane ajakava:

SS1 Kaugatoma (9,8 km) kell 18.03

SS2 Taritu 1 (9,95 km) kell 18.26

SS3 Kuressaare (2,16 km) kell 20.19

Homne ajakava:

SS4 Taritu 2 (9,95 km) kell 8.22

SS5 Kurevere 1 (22,76 km) kell 9.15

SS6 Pidula (11,3 km) kell 10.05

SS7 Leedri 1 (6,41 km) kell 12.23

SS8 Kurevere 2 (22,76 km)

SS9 Leedri 2 (6,41 km) kell 15.23

SS10 Toomalõuka (9,8 km) kell 16.04

SS11 Sääre (punktikatse 18,22 km) kell 16.52

Laupäeva hommikust alates võtab blogi pidamise üle Twitteris rallipostitustega kuulsust kogunud karlip ehk Karli Pikk. Kohapeal on värskeid muljeid ja sündmusi vahendamas Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.

Saaremaa ralli

Linnakatse tulemused:

Üldseis avapäeva kolme kiiruskatse järel:

Tukiainen on linnakatsel 7,3-sekundilise kaotusega kaheksas ning säilitab üldarvestuses neljanda koha.

Üldseis kolme katse järel: 1. Tänak 12.50,7, 2. Kaur (+27,7), 3. Plangi (+27,90).

Grjazin jääb Tänakule alla 4,40 sekundiga - hetkel kolmas aeg - ning on üldarvestuses neljas (+33,2).

Plangi suretas katsel auto välja ja kaotas Tänakule 11 sekundiga. Üldarvestuses kukutakse Kauri järele kolmandaks.

Kolmanda koha mees Kaur kaotab Tänakule 3,6 sekundiga.

"Väga okei päev oli, Georg sai üllatavalt hästi hakkama. Ta on kõvasti valmistunud ja tundub, et töö kannab ka vilja," sõnas Tänak avapäeva lõpus.

Tänak kihutab linnakatse läbi ajaga 2.40,00.

Siiani on rallil neli katkestajat:

Veel pool tundi oodata. Kolmas kiiruskatse ehk Kuressaare linnakatse (2,16 km) algab kell 20.26.

Liidrid ralli teisel katsel:

Selgunud on, et kolmas katse algab planeeritust 6 minutit hiljem ehk kell 20.25.

Kõik teise kiiruskatse lõpetajad teatavad nagu ühest suust, et oli väga libe ja mudane.

Kolmas kiiruskatse ehk Kuressaare linnakatse (2,16 km) algab kell 20.19.

Üldseis kahe katse järel: 1. Tänak 9.35,7, 2. Plangi (+16,90), 3. Kaur (+24,10), 4. Tukiainen (+25,60), 5. Grjazin (+28,80), 6. Jeets (+38.10.).

Grjazin piirdub hetkel neljanda ajaga (5.33,10) ja kukub kokkuvõttes teiselt kohalt neljandaks (+28,8 Tänakule).

Plangilt teine aeg 5.20,20. Kaotust 9,90 sekundit Tänakule. Škoda R-ga kihutav Plangi kiitis ralliraadiole oma masinat: "Sinna kuhu keerad, auto ka sõidab!"

Ka Kaur tunnistab, et rada oli väga libe. Tema saab ajaks 5.25,3, kaotades Tänakule juba 14,9 sekundiga.

"Siin katsel oli juba kõva mudakiht peal, aga pole hullu. Ja Georg saab siiani kenasti hakkama," rääkis Tänak ralliraadiole.

Tänaku teise katse aeg on 5.10,30.

Tänak on teiseks katseks rajal!

Kuna avakatse start lükkus pealtvaatajate tõttu edasi, pole ka teine kiiruskatse veel alanud.

Avakatse tulemused: 1. Tänak 4.25,40, 2. Grjazin (+6), 3. Plangi (+7), 4. Kaur (+9,2), 5. Aus (+10,5), 6. Tukiainen (+11.3).

Esikuuikus on toimunud üks muutus: Tukiainen on tõusnud kuuendaks (+11.30 Tänakule).

Tänak stardib peagi juba teisele kiiruskatsele: SS2 Taritu 1 (9,95 km) kell 18.26

Hetkeseis: 1. Tänak 4.25,40, 2. Grjazin (+6), 3. Plangi (+7), 4. Kaur (+9,2), 5. Aus (+10,5), 6. Jeets (+13,9).

Aus saab ajaks 4.35,9. Viies koht hetkel (+10.50).

Grjazinilt teine aeg. Tänak edestab neid kuue sekundiga.

Plangi sõidab välja hetke teise aja 4.32,4. Kaotust Tänakule 7 sekundit.

Kaur kaotab Tänakule 9,2 sekundiga.

Tänak saab ajaks 4.25,40. Ott räägib ralliraadiole, et "see vana auto ikka natuke lahja oli, aga Gross sai kaardi lugemisega kenasti hakkama."

Õnneks on pealtvaatajad aru pähe võtnud ning võistlus on alanud!

Möldri silla piirkond jääb avakatse stardist 7 km kaugusele.

Antakse isegi hoiatus, et kui pealtvaatajad keelatud alalt ei lahku, jäetakse avakatse sootuks ära.

Ralliraadio annab teada, et kuna suur hulk inimesi on Möldri silla piirkonna ära ummistunud, on ralli algus edasi lükatud.

Avakatse on kohe-kohe algamas.

Tänak ja Gross stardis.

Muljed Georg Grossilt... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/tanaku-kaardilugeja-gross-nii-narvis-olin-karjaari-algusaastatel?id=79824142

Ekipaažid läbivad hetkel Kuressaare kesklinnas asetseva poodiumi ning lähevad siis avakatse starti. Kaugatoma katsel on pikkust 9,8 km ja see algab kell 18.03.

Ott Tänak starti ootamas:

Autod starti ootamas:

Saaremaa rallil osalejaid ootavad sellised tingimused: https://twitter.com/Stjops/status/918495451086835712

Vaata Tänaku muljeid vahetult enne rallit. http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-ott-tanak-rada-on-vaga-libe-ja-keeruline-kuid-see-on-saaremaale-kohane?id=79823494

Ott Tänak pidas suuri ja väikseid poolehoidjaid meeles... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ott-tanak-jagas-saaremaa-ralli-eel-fannidele-autogramme?id=79823128

Ott Tänak oma perega:

OT Racingu garaažis hakkas täna kibekiire, kui hommikusel testil avastati Janar Tänaku Lada käigukastiga probleem. Loodame, et masinaga saab kõik korda ning mehed jõuavad ilusti starti!FOTO: OT Racing / Facebook

Kuidas meeldib? Selline näeb välja Margus Muraka tuliuus Audi S1 4WD Prototüüp ralliauto.https://twitter.com/SaariJarno/status/918762052612698112

Täna, kell 14:30, algab Kuressaare lossiesisel Saaremaa Ralli osalejate autogrammitund. Kui juba seal olete, siis soovitame külastada ka lossis sees asuvat Saaremaa Ralli näitust. Pilet näitusele maksab 3 eurot.

Tere kõigile ning alustame juba esimese Live postitusega!Mõni aeg tagasi lõpetas Ott oma Saaremaa Ralli eelse testi ning sõnas, et meeskond on head tööd teinud ning teed on palju paremas seisus kui seda olid Walesis.https://www.instagram.com/p/BaLhZ7jAwMq/?taken-by=otracing_official