OTSEBLOGI | Saaremaa ralli: Margus Murakas tuleb starti eriti vinge pilliga!

Tänane ajakava:

SS1 Kaugatoma (9,8 km) kell 18.03

SS2 Taritu 1 (9,95 km) kell 18.26

SS3 Kuressaare (2,16 km) kell 20.19

Homne ajakava:

SS4 Taritu 2 (9,95 km) kell 8.22

SS5 Kurevere 1 (22,76 km) kell 9.15

SS6 Pidula (11,3 km) kell 10.05

SS7 Leedri 1 (6,41 km) kell 12.23

SS8 Kurevere 2 (22,76 km)

SS9 Leedri 2 (6,41 km) kell 15.23

SS10 Toomalõuka (9,8 km) kell 16.04

SS11 Sääre (punktikatse 18,22 km) kell 16.52

Laupäeva hommikust alates võtab blogi pidamise üle Twitteris rallipostitustega kuulsust kogunud karlip ehk Karli Pikk. Kohapeal on värskeid muljeid ja sündmusi vahendamas Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Peep Pahv.

Saaremaa ralli

Meelis Naudi: Ott Tänak pidas suuri ja väikseid poolehoidjaid meeles... http://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/fotod-ott-tanak-jagas-saaremaa-ralli-eel-fannidele-autogramme?id=79823128

Meelis Naudi: Ott Tänak oma perega:

Gunnar Leheste: https://twitter.com/EstonianWeirdo/status/918804466547265536

Karli Pikk: OT Racingu garaažis hakkas täna kibekiire, kui hommikusel testil avastati Janar Tänaku Lada käigukastiga probleem. Loodame, et masinaga saab kõik korda ning mehed jõuavad ilusti starti!FOTO: OT Racing / Facebook

Karli Pikk: Kuidas meeldib? Selline näeb välja Margus Muraka tuliuus Audi S1 4WD Prototüüp ralliauto.https://twitter.com/SaariJarno/status/918762052612698112

Karli Pikk: Täna, kell 14:30, algab Kuressaare lossiesisel Saaremaa Ralli osalejate autogrammitund. Kui juba seal olete, siis soovitame külastada ka lossis sees asuvat Saaremaa Ralli näitust. Pilet näitusele maksab 3 eurot.

Karli Pikk: Tere kõigile ning alustame juba esimese Live postitusega!Mõni aeg tagasi lõpetas Ott oma Saaremaa Ralli eelse testi ning sõnas, et meeskond on head tööd teinud ning teed on palju paremas seisus kui seda olid Walesis.https://www.instagram.com/p/BaLhZ7jAwMq/?taken-by=otracing_official