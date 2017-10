OTSEBLOGI | Rallikrossi EM-etapp Saksamaal: Ligur avapäeva järel kuues

Tegemist on selle hooaja viimase EM-etapiga, kus saame rajal näha ka Eesti sõitjaid.

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba kuus etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur viienda etapi järel 73 punktiga 7. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (117 punkti), Artis Baumanis (105 punkti) ja Jussi-Petteri Leppihalme (97 punkti).

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Laupäev (30. september)

10.00 Touringcar ja Super1600 vabatreening

11.15 World RX vabatreening

13.00 I eelsõit: Touringcar > Super1600 > World RX

15.30 II eelsõit: Touringcar > Super1600 > World RX

17.15 III eelsõit: Touringcar > Super1600

Pühapäev (1. oktoober)

10.00 Vabatreening

11.00 III eelsõit: World RX

IV eelsõit: Touringcar > Super1600

12.50 IV eelsõit: World RX

14.30 Poolfinaalid: Touringcar > Super1600

Finaal: Touringcar

16.00 Poolfinaal: World RX

Finaal: Super1600 > World RX

Otseblogi peavad Riia etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi EM-etapp Saksamaal

Tundub, et kusagil rajal on toimunud mõni kokkupõrge või on kellegi tehnika jäänud lihtsalt raja keskele seisma, sest väljas on punane lipp ning treeningsõidud on ajutiselt peatatud.

18 sõitjat on oma kaks treeningringi juba teinud ning kõige kiirem neist on Timmy Hansen, kes ka eilsel kahel eelsõidul korralikku tempot kersi ning on üldarvestuses teisel kohal.

Tere hommikust! Teise võistluspäeva vabatreeningud on alanud ja esimesed WorldRX sõitjad on ka rajal.

Silver: Punktiarvestust vaadates on näha ,et Liguril on võimalus tõusta neljandaks

Homset päeva alustame kell 10:00, kui sõidetakse vabatreeninguid, igale mehele on ette nähtud 2 ringi.

Ning järjestus peale kahte eelsõitu on MMi meestel järgmine! http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H2_points_GER_2017.pdf

MMi arvestuses on sõidetud kaks eelsõitu ning teise eelsõidu tulemused on siin. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H2_results_GER_2017.pdf

Ning otsa ka Super1600 järjestus peale kolme esimest eelsõitu. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_points_GER_2017.pdf

Super1600 kolmanda eelsõidu tulemused. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_results_GER_2017.pdf

Janno Liguri kommentaarid kolmanda eelsõidu kohta: ,,Esimene ring oli liiklus, nagu Saksamaal tavaks saanud, sinna takerdudes jäi ka hea aeg kinni. Ringiajaga olen aga rahul, väga hea näitaja on fakt, et sõitsime välja teise aja."

Navickas võidab sõidu, Baumanis teine ning Ligur lõpuks kolmas

Liguri tempo on tagant tulles kõva

Ligur teeb targa käigu ja võtab ainsana esimesel ringil ära jokkeri

Juhtima asub Navickas, Baumanis teine ning Szabo kolmas, Ligur neljas

Järgmiseks Liguri sõit!

Shigaboudtion võidab, Vimmer teine ja Kovacs kolmas

Jokkeris on ainsatena käinud Odins ja Seeliger, küll aga vahe esimestega on liiga suur et midagi püüda

Esimeselt ringilt tuleb siiski liidrina Shigaboudtinov, Vimmer teine

Neljas start juba peal ning head tempot teeb Vimmer

Sõidu võidab Susta, Spikis teine ja Veverka kolmas!

Saluril jokker võetud ning hoiab neljandat kohta

Kolmas sõit ning stardis ka Saluri

Nii ka on, Kucera võidab pikalt, teine Rosland ning kolmas Suchy

Kucera edu tundub olevat piisav et sõit kindlalt võita

Teine start ning hea mineku saab Kucera, Suchy kannul

Linnemann võidab kindla eduga, Leppihalme teine ja Marton kolmas

Linnemann asub juhtima

Esimeses sõidus on teise eelsõidu ebaõnne sõdurid Linnemann, Leppihalme ja Marton

Super1600 esimene sõit joonel

Kohe saame alustada Super1600 tänase päeva viimaste sõitudega!

Janno Ligur kommentaarid teisele sõidule: ,, Kõik töötas ning tempo oli hea, vastutasuks kolmas aeg. Vaatame nüüd, mis saama hakkab, praegu oleme üldarvestuses viiendal kohal, mis on hea!"

Viienda stardi tulemused ajavõrdluseks.

Sõidu võidab aga Ekström, Solberg teine ja Heikkinen kolmas.

Petter teeb imet ning ainsa sõitjana selles voorus sõidab aja alla 36 sekundi.

Petter Solbergi tempo on hea ning praeguse seisuga peaks ta Bakkerudist mööda saama, kui too otsustab jokkerisse minna

Solberg võtab ära jokkeri ja möödub Erikssonist

Aga peale esimest kurvi on juhtimas hoopiski Ekström ning Solberg jäetakse viimaseks.

Hea stardi saab Heikkinen ning ka Solberg

Supercaride tänase päeva viimane sõit kohe algamas.

Neljanda stardi tulemused ajavõrdluseks.

Sõidu võidab Timmy Hansen, teine Johan Kristoffersson ning kolmas Kevin Hansen

Esimesed kolm jokkerisse

Teisel ringil võtab Kristoffersson jokkeri ning mööda saab lätlane Nitiss

Neljas start ning sõitu juhib Timmy Hansen, teine tema vend Kevin ning kolmas juba maailmameistri tiitli kindlustanud Kristoffersson.

Kolmanda stardi tulemused ajavõrdluseks.

Block võtab siit sõidust võidu, Timerzyanov teine ning Depping kolmas.

Esimest stardi rallikrossis tegev Volkswageni testisõitja Dieter Depping hoiab oma VW Pologa hetkel neljandat kohta, olles jokkeri ära võtnud

Tema kannul kohe kange venelane Timerzyanov, kes hellitada ei oska

Kolmandas stardis saab hea lähte Block, kes hakkab kangeid mehi nüüd taltsutama

Teise stardi tulemused ajavõrdluseks!

Baumanis võidabki sõidu, Loeb kaotab talle ainult 0.173

Baumanis ikka ees, Loeb tihedalt kannul ning kolmas on Csucsu, ainsana jokker võetud Grönholmil.

Teine start ning juhtima asub Baumanis Loebi ees.

WorldRX teise eelsõidu esimese stardi tulemused ajavõrdluseks.

Esimesele sõidule on start antud ning selle võidab sakslane Münnich.

Rajal jätkub aga andmine! WorldRX Supercarid alustavad teise eelsõiduvooruga.

Viienda stardi tulemused ajavõrdluseks.

Szabo võidabki sõidu, Smetana teine ning Baumanis on surutud kolmandaks. Liguri aeg esialgsetelt andmetel kolmas.

Baumanis ja Smetana jokkerisse ning ette saab Szabo, kel jokker võtmata.

Baumanis sõidab välja ulmelise ringiaja, 41.288, kui Navickase parim oli 42.060

Leppihalme võtab ainsana ära jokkeri, Juhib aga Baumanis, Smetana teine kuid pikalt juba Baumanisest maas

Esimene kurv on aga kõva nügimine ning rajaäärde jääb Linnemann.

Uus sõit aga peal ning järjekordselt saab hästi minema Linnemann, kuid juhtima asub hoopis Baumanis.

Peale nelja starti on Liguri aeg hetkel teine.

Neljanda stardi tulemused ajavõrdluseks!

Mehed jokkerisse ning Navickas võidab sõidu, Vimmer teine, Saluri kolmas.

Vimmer on Navickase taga närviline ning otsib kohta, kus Esteringi kitsal rajal mööduda saaks!

Susta läheb jokkerisse ja Saluri tõuseb neljandaks

Uus sõit peal ja juhtima asub Navickas, Saluri jäetakse viimaseks

Neljandas sõidus on stardis järgmine eestlane, Siim Saluri.

Super1600 kolmanda stardi tulemused ajavõrdluseks.

Ning võidab oma sõidu kahe sekundiga Kovacsi ees, Seeliger kolmas. Super töö Janno!

Ligur jokkerisse!

Nüüd Kovacs jokkerisse ja kõikidel meestel peale Liguri jokker tehtud.

Seeliger võtab ära jokkeri, Ligur ikka ees ning dikteerib sõitu.

Esimeselt ringilt tullakse Janno ees, Seeliger teine ja Kovacs kolmas, Marton on jäänud rajaäärde.

Esimeses sektoris on Ligur ees ning saab tegema hakata oma sõitu.

Ligur saab hästi minema ning tullakse Martoniga kõrvuti

Nüüd on aeg Janno Liguri stardi jaoks!

Super1600 teise stardi tulemused ajavõrdluseks!

Nii on, Odins esimene, Spikis teine ja Snoijers kolmas, kes on ka uustulnuk!

Ka Odinsi ringiaegadele pole teistel midagi vastu panna ja kui enam ei eksi, tuleb lätlasele ka siit sõidu võit

Lätlane Odins sõidab täiesti omas tempos ning kahe ringiga on vahe kasvatanud juba üle kahe sekundiliseks.

Odins juhib, Suchy teine. Jokkeri võtsid esimesel ringil Spikis ja Kucera

Teisele sõidule start antud ning hästi saab minema lätlane Odins.

Super1600 esimese sõidu tulemused ajavõrdluseks.

Shigaboudtinov esimene, Nielsen teine ja Rosland kolmas! Nii lõpeb Super1600 klassi teise eelsõidu esimene start!

Nielsen võtab ka jokkeri ära ja Shigaboudtinov saab asuda tegema oma tempot!

Esimesel ringil käivad jokkeris ära Shigaboudtinov ja Rosland, et saaks vabas vees sõita, sest Nielsen pole kõige kogenum sõidumees.

Nielsen asub juhtima, Shigaboudtinov kiivalt kannul

Parima stardi saab taanlane Nielsen, kes on Ulrik Linnemanni tiimikaaslane

Super1600 esimene sõit on stardivalmis.

Tunnine paus on läbi ja peale Touringcare, kes on juba rajal, on järgnemas Super1600

Super1600 esimese eelsõidu tulemused! http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_results_GER_2017.pdf

WorldRX Supercaride esimese eelsõidu tulemused! http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H1_results_GER_2017.pdf

Janno Liguri kommentaarid: ,,Leedukas Navickas pidurdas esimeses kurvis nii kõvasti, et konkurendid kes valisid välisraja, said paremini liikuma. Okei, oleme rahul ja töötame edasi!"

Viienda sõidu võidab Ekström ning siit eelsõiduvoorust Volkswagenite domineerimist ei tule!

Neljas sõit ja heas hoos on Heikkinen

Nitiss võidab, Timerzyanov teine ja Block kolmas!

Kolmandas sõidus teen väga head tööd Nitiss kes dikteerib sõitu!

Bakkerud ja Hansen teevad mõlemad puhta sõidu ja Bakkerud saab siit kindlasti hea aja!

Teises sõidis kohe Bakkerud juhtima, Hansen sabas!

Scheider võidab kindlalt oma sõidu, Grönholm teine!

Scheider asub sõitu juhtima, Grönholm teiseks!

Kohe alustavad ka esimest eelvooru MMi Supercarid

Linnemann võidab ja edastab Baumanist veel omakorda 2 sekundiga!

Viimases sõidus Super1600 klassis on juhtimas Linnemann

Baumanis võidab sõidu ilma suuremate probleemideta ja Ligurist kiirem ca 5 sekundit

Baumanis asub sõitu ka koheselt juhtima!

Neljas sõit ja stardis Baumanis!

Sõidu võidab Navickas, Ligur teine ja Marton kolmas

Liguri sõit läks!!

Szabo esimene, Leppihalme teine ja Odins kolmas

Peale Szabo kõigil meestel jokkeris käidud

Teine Leppihalme, kolmas Sipikis

Uues sõidus võtab juhtohjad Szabo

Saluri võidab sõidu ning ajaks 3:06

Esimeses eelsõidus on kohe Saluri!

Super1600 esimene sõit on joonel!

Nüüd kiire paus ja oleme juba tagasi Super1600 esimese eelsõiduga!

Supercaride vabatreening on lõppenud ning parima aja sõitis välja Bakkerud 38.532, teine Erikssonn 38.585 ning kolmas Ekström 38.835

Juhtohjad on nüüd üle võtnud Ekström, teine Loeb ja kolmas Kristoffersson, Grönholm on lükatud viiendaks

Ka Solberg on sõitnud aja alla 40 kuid kaotab Grönholmile 0.075 sekundiga ning Scheider kolmanda omakorda Solbergile 0.031

Niclas Grönholm on aga esimene mees kes põrutab aja alla 40 sekundi

Teisel läbimisel Bakkerud parandab aega ja juhib nüüd vabatreeningut edestades Solbergi kuue tuhandikuga!

Mehi on rajal käinud juba üksjagu kuid esikolmik on ikka sama. Neljanda ajaga on hetkel aga Grönholm

Vaikselt on sadama hakanud seenevihma!

Hetkel ongi kiireima ajaga Solberg, Kristoffersson kaotab talle 0.105 ja Baklerud 0.156

Tundub, et rangluu Solbergi ei takista. Hoog on hea ja peale esimest ringi edestab maailmameister Krisofferssonit 0.7 sekundiga

Järg on jõudnud WorldRX SuperCaride kätte, kus on rajal ka Lätis rangluu murdnud Petter Solberg

Super1600 vabatreening on lõppenud ning Janno Ligur kuues ja Siim Saluri kaheksas

Janno Ligur aga kolmandasse läbimisse ei jõudnud ning tema järgmine etteaste on 13:00 algav esimene eelsõit

Kolmandat korda rajal ka Saluri, kes samuti aega ei paranda

Ajaparandused jäävad ka nüüd tegemata. Ilmselt kantakse lahtist kruusa asfaltile mis teeb selle libedaks ja sinna kaotatakse ka aega

Esimestest meestest on kolmandat korda rajal Szabo ja Baumanis

Saluri on esimese vooruga võrreldes aega parandanud ja tema parim herkel 42.948

Ka Liguri poolt ei tule ajaparandust ja jääb hoidma kuuendat kohta

Ligur teist korda rajal!

Rajal käinud Super1600 meestest pole kellelgi õnnestunud aega parandada

Super1600 sõitjate vahel on rada proovimas ka TouringCar klassi mehed

Rajal on jällego Baumanis, kes teisel läbimisel ei ole suutnud oma aega parandada

Super1600 arvestuses hoiab Ligur hetkel kuuendat kohta

Liguri esimese läbimise parimaks jääb hetkel 42.835.

Ligur parandab kolmanda ringiga veel aega ja nüüd on kaotust 0,7 sekundit

Teine ring läbitud ja kaotust Szabole 1,5 sekundit

Esimene ring võtab ta jokkeri ning seega teiste meestega aegu võrrelda pole mõtet

Nüüd on oma esimesel vabatreeningul ka Ligur!

Mehed esimesel läbimisel rohkem aegu ei paranda.

Baumanis kaotab Szabole 0.187

Szabo kohe parima ajaga, 42.128

Esimesed Super1600 mehed on rajal, nende seas ka Baumanis ja Szabo. Öösel tulnud vihm on raja märjaks kastnud ning meestel tuleb Lätis kogetu meelde tuletada.

Hommikust! 15 minuti pärast alustab Super1600 vabatreening.