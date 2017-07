OTSEBLOGI | Rallikrossi EM-etapp Rootsis: Ligur finaalis, Õun neljandas eelsõidus 19. kohal

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba neli etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur teise etapi järel 26 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 10. kohal. Esikolmiku moodustavad Kasparas Navickas (50 punkti), Ulrik Linnemann (45 punkti) ja Artis Baumanis (44 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kahe etapi kokkuvõttes 31. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (56 punkti), Robin Larsson (44 punkti) ja Tamás-Pál Kiss (40 punkti).

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Reede (30. juuni)

15.00 Super1600 vabatreening

16.30 Super1600 I eelsõit

17.50 World RX ja Euro RX vabatreening

19.50 Super1600 II eelsõit

Laupäev (1. juuli)

9.30 Super1600 vabatreening

10.00 World RX ja Euro RX vabatreening

12.30 Super1600 III eelsõit

15.00 Euro RX ja World RX I eelsõit

Super1600 IV eelsõit

17.30 Euro RX ja World RX II eelsõit (alustab RX2)

Pühapäev (2. juuli)

9.30 World RX ja Euro RX vabatreening

11.00 World RX ja Euro RX III eelsõit

12.25 Super1600 I poolfinaal

13.00 World RX ja Euro RX IV eelsõit

13.55 Super1600 II ning Euro RX I ja II poolfinaal (vahel on RX2)

Super1600 finaal

16.00 World RX poolfinaalid

Euro RX ja World RX finaalid

Otseblogi peavad Rootsi etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi EM-etapp Rootsis

Super1600 finaali ajavõrdlus. Ligur kaks etappi järjest poodiumil.

Ligur toob Rootsist koju pronksi!

Nüüd vaja veel lõpuni välja suruda.

Ja tuleb tagasi Liguri ette.

Szabo jokkerisse.

Ligur viimasele ringile minnes kolmas.

Szabo esikohal ja jätab jokkeri viimasele ringile.

Neljas ring ja Ligur pronksikohal.

Kuidas läbi jokkeri Szabo?

Ja tuleb tagasi II positsioonile. Ligur ikka III.

Baumanis jokkerisse.

Kolmanda ringi lõpuks Ligur ilusti 3. kohal.

Kuid mõlemal mehel on läbimata jokker.

Baumanis ja Szabo kasvatavad siiski natuke edumaad Liguri ees.

Ligur langeb kolmandaks, kuid kiirus on hea.

Samuti kolmel teisel finalistil.

Aga Liguril on jokker läbitud.

Baumanis kasvatab korraks natukene edu.

Jätkab liidri tihedat jälitamist.

Ligur stardisirgel teisel positsioonil. Proovib keskelt läbi suruda, aga päris ei mahu.

LÄKS!

Super1600 finalistid on stardirivis.

Viis minutit Janno Liguri stardini Super1600 klassi finaalis. Tuletame meelde, et möödunud etapil Belgias sõitis Janno samuti finaalis ning tulemuseks oli teine koht.Ülejäänud Super1600 meeste tulemusteks olid:Siim Saluri oli sunnitud enne viimast eelsõitu 11. positsioonilt katkestama ning üldkokkuvõttes 21. koht. Muidu väga head sõidud ja Saluri areng on silmnähtav.Arvo Kask lõpetas oma EM-debüüdi 22. kohaga, kuid parimaks tulemuseks sõitis 17. aja neljandas eelsõidus. Siin on potentsiaali.Euro RX tulemused:Andri Õun nelja eelsõidu kokkuvõttes 26. kohal. Neljandas eelsõidus saavutatud 19. aeg näitas aga, et möödunud etapil Norras saavutatud ühe eelsõidu 16. koht ei olnud pelgalt ühekordne sähvatus.

Samuti Euro RX finaali ametlik stardinimistu:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_final_grid_SWE_2017.pdf

Ka Euro RX poolfinaalide ametlikud tulemused on üleval:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_semi_results_SWE_2017.pdf

Liguri kõrvalt startiv ungarlane Szabo on möödunud hooaja võitja ja 2015. aasta pronks.

Ja olemas on Super1600 klassi finaali stardinimekiri. Janno Ligur stardib ka siin teisest reast - ees on poolfinaalide võitjad Shigaboutdinov ja Baumanis ning kõrval Szabo.Poolfinaalist pääseb finaali mõlema poolfinaali kolm esimest meest. Kui eelsõitudes järjestati mehi aegade alusel, siis poolfinaalis saab määravaks koht - mitmendana ületati sõidus finišijoon.Nii poolfinaalis kui finaalis läbitakse rada kuus ringi (eelsõitudes oli neli ringi).http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_final_grid_SWE_2017.pdf

Super1600 klassi poolfinaalide ametlikud tulemused:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_semi_results_SWE_2017.pdf

Super1600 finaali ametlikuks algusajaks on kinnitatud 15.30 kuna üks eelnevatest sõitudest on kohtunike poolt uurimise all. Kontakt on rallikrossis küll lubatd, kuid seda ei tohi kasutada sihilikult enda koha parandamiseks.

Tundub, et tihe graafik on sundinud korraldajad tegema väikese pausi - rada vajab pärast viimast Euro RX poolfinaali tõsisemat hooldust, kuna mürglit oli nii raja peal kui ka kõrval päris palju. Samuti on maha jäädud jooksvate tulemuste uuendamisega.

Vahepeal on aga kerge vihmasabin raja tibake niiskemaks kastnud.

Hetkel käimas Euro RX teine poolfinaal. Kahjuks pole laekunud veel Super1600 finaali stardinimekirja. Püsime ootel, et teada saada milliselt kohalt Ligur finaalis stardib.

Enne Super1600 finaali läheb rajale Euro RX poolfinaal. Kaks sõitu veel ja siis Janno Liguri jaoks pöidlad pihku! Höljese rallikrossirada on pealtvaatajatest täis pakitud!https://twitter.com/FIAWorldRX/status/881468062129586176

Janno Ligur on omas elemendis ja antud kommentaar sirgjooneline: "Finaalis panen nii kuis torust tuleb!"

Euro RX nelja eelsõidu ametlik kokkuvõte:1. Thomas Bryntesson2. Robin Larsson3. Peter Hedström26. Andri Õunhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_intermediate_SWE_2017.pdf

Nelja eelsõidu kokkuvõttes tõstab see Õuna küll vaid koha võrra kõrgemale 26. positsioonile, kuid neljas eelsõit näitas, et suund punktikohale sõitmiseks on paigas.

Vahepeal on tulnud sisse ka Euro RX neljanda eelsõidu ametlikud tulemused:1. Larsson2. Rustad3. Tohill19. Andri Õunhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H4_results_SWE_2017.pdf

Kiirel pilgul võib pakkuda, et Liguri aeg on viie piirimail.

Super1600 klassi II poolfinaali ajavõrdlus.

Rajal Super1600 II poolfinaal.

Super1600 klassi I poolfinaali ajavõrdlus.

II tulemus annab kindla koha finaalis!

Ligur hoiab trajektoori.

Väike trügimine Leppihalmega enne finišikurvi.

Läheb ja kaotab vaid ühe koha.

Algab vimane ring, Ligur peab minema jokkerile.

Shigaboutdinov on tõusnud Leppihalmest ettepoole.

Neljas ring läbitud, Ligur liider.

Leppihalme võtab jokkeri. Ligur esimesel kohal, aga jokker veel läbimata.

Tuletame meelde, et poolfinaalis on ringe kokku kuus.

Tagumine kolmik veninud kaugemale.

Šusta ootab oma võimalust ja püsib kahe esimese kannul.

Liguril ja Leppihalmel ainsana jokker tegemata.

II ring Janno juhtimisel.

I ring võidukas, Leppihalme kohe kannul.

Ovaalilt ilus trajektoor ja tagumised mehed hakkavad vaikselt maha jääma.

Ja juhib esimeste kurvide järel.

Ligur surub keskelt esimeseks.

START!

Kiire pilk veel Liguri stardirivistusele - I poolfinaal, II rida. Ees on Shigaboutdinov ja Leppihalme, kõrval Šusta.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_semi_grid_SWE_2017.pdf

Enne Super1600 poolfinaale aga väike rajahooldus - asfalt vajab puhastamist ning kruusalõigud silumist. Samuti tasandadakse liivaalasid, kuhu on välja sõidetud või kust tugevamalt kurvis lõigatud.

Euro RX viimane eelsõiduvoor on lõppenud. Aegade diagonaalvõrdlus lubab pakkuda, et Õuna tulemus selles sõidus on kahekümnenda piirimail.

Rajal Euro RX viimane eelsõit, pärast mida stardib Super1600 esimeses poolfinaalis Janno Ligur. Meeskonna sõnul on olukord kergelt ärev - korralik koht on kätte võideldud ja nüüd tuleb see edasi päris tulemuseks realiseerida. Kahest poolfinaalist pääsevad finaali 6 parimat ning Janno on kindlasti suuteline olema üks nendest, mida näitas ka eelmine etapp Belgias, kus Janno lõpetas poodiumi II astmel.

Aga rajal on nüüd juba Euro RX viimase eelsõidu viies start. Kokku on 7 starti. Ootame ära huviga üldise ajavõrdluse kust näeme, kas Õuna võidud isiklikus plaanis kanduvad üle ka võrdlusesse teiste sõitjatega.

Andri Õun: "Kiire videoanalüüs kolmanda ja neljanda eelsõidu vahel näitas kätte kohad, kus tuleb lihtsalt ära suruda ning seda ka tegin. Pea 7 sekundit ajaparandust annab signaali, et liigume õiges suunas. Tehnika pidas ilusti ning sõitudevahelisel ülevaatusel selgus, et kolmandas eelsõidus saadud tagasilöök käigukastiga oli natuke mu enda apsakas ning neljandasse starti läksime väga heas sõidukorras masinaga.Lisan veel, et tänusõnad tuleb öelda siinkohal ka Tohillile ja Muennichile. Viimasesse starti minnes nägin, et mu kõrval on hoopis teised, kiiremad mehed, kui algses stardinimekirjas oli välja pandud. See lisas nälga.Aitäh meeskonnale - Reinsalu Sport, mehhaanikutele ja perele!"

3:07,002 sekundit tuli summa.

Aga mida teeb Õuna aeg? Näiline viimane positsioon annab Õunale kokku pea 7 sekundit ajaparandust.

Kolmandas sõidus toimub kohe valestart!

Neljanda vooru EuroRX Supercar teise stardi tulemused!

Tohill võidab sõidu, Münnich ebaõnnestunud stardiga teine ja Õun kolmas ning ühtlasi ka viimane.

Ja nii ka juhtub, Õun langeb viimaseks.

Münnich peaks Õuna jokkeri korral temast mööda saama, sest on võtnud vahe kinni.

Mõlemad mehed jätavad jokkeri viimasele ringile.

Münnich on siiski liikuma saanud ja läbinud ka jokker ringi. Tullakse teiselt ringilt Tohill ees ja sümboolse vahega Õun taga.

Tohill ja Õun jätkavad mõlemad sõitu tavaringil.

Nüüd aga Andri Õuna kord! Tuled kustuvad ja hästi saab minema Tohill, Õun kannul. Stardis tekivad probleemid Münnichil.

EuroRX neljanda eelsõidu esimese stardi tulemused.

Viimasel ringil on kõik võtnud oma jokkerringid ja juhtimine on üle antud Froshaugi kätte, kes ka sõidu võidab.

Esimesele sõidule on start antud! Karai saab väljast hästi minema ja võtab ohjad.

Järg antakse üle EuroRX Supercaride kätte, kus teises sõidus tuleb rajale ka eestlane Andri Õun!

WorldRX neljanda eelsõidu neljanda stardi tulemused.

Solberg võidab sõidu ja ka kiireima vooru aja kirjutab oma nimele.

Timmy Hansen on hea sõiduga kolmandaks tõusnud, Baumanis neljas.

Tiimikaaslased on seda sõidu täielikult domineerimas.

Jokkerist tullest väljub ta Kristofferssoni ette.

Solbergi see aga ei heiduta ja tema läheb viimasele ringile.

Baumanis hakkab vaikselt jalgu jääma Kristofferssonile, keda omakorda kummitab tagant Bakkerud.

Maailmameister pingutab metsikult, seda on tema sõidust näha.

Solbergi esimene sektor konkurentsitult kiireim.

Väljub Kristofferssoni taha.

Bakkerud võtab ära esimese jokkeri.

Baumanis on osa esikolmikust Solberg-Bakkerud-Baumanis

Solberg aga saab hästi tavaringile ja Kristoffersson otsustab jokkeri kasuks.

Uus start ja selle võidab Kristoffersson, Solberg kõrval

Bakkerudil tuleb oma plaanis teha nüüd korrektuure, tema peab tegema jokkerit 2 korda.

Keegi sõitjatest peab läbima jokkeri kahekordselt, kes see on?

Gladiaatorid rajal! Kuid valestart.

Viimane ja kõige pingelisem sõit on kohe startimas! Mida suudab Solberg tiimikaaslase Kristofferssoni vastu?

Neljanda eelsõidu WorldRX neljanda stardi tulemused.

Loeb võidab sõidu ja koos sellega ka hetkel vooru kiireima aja, Eriksson ja Grönholm järel.

Ja nii ongi, Loeb kindlalt esimene, taga teise koha eest võitlemas Grönholm ja Eriksson.

Loebi edu peaks olema piisav, et viimasel ringil jokkerit tehes esimesena rajale naasta.

Kevin Eriksson ja Heikkinen jokkerisse, Grönholmi ette tuleb tagasi ainult Eriksson.

Loeb suurendab edukalt teistega vahet, Grönholm on jokkerist tulnuna kiiruse hästi üles saanud.

Jokkerisse lähevad Scheider ja Grönholm.

Minek! Loeb saab hästi minema ja võtab kohe ohjad enda kätte.

Mida suudab aga Sebastien Loeb? Mees hoiab hetkel teist kohta peale kolme eelsõitu. Kohe näeme!

Timerzyanov ka hetkel vooru kõige kiireima ajaga lõpus, selle sõidu tulemused.

Timerzyanov katab kõik nurgad kinni ja võtab sõidu võidu.

Eriksson jokkerisse, väljub Timerzyanovi taha ja otsib kohe kohta möödumiseks.

Timerzyanov vähe haaval, kuid kindlalt vähendab vahet Erikssoniga, teised enam nii kõrgesse mängu ei küündi.

Timerzyanovi ja Erikssoni vahel läheb tihedaks rebimiseks, kui Sebasitan jokkeri ära peaks võtma.

Kusagile on kadunud Nitiss.

Timerzyanov läheneb tagant hirmsa hooga.

Nitiss jätkab tavarajal, ees Sebastian Eriksson.

GO! Nitissil hea start kuid takerdub liiklusesse. Kolm meest jokkerisse

Kolmanda sõidu stardis ka lätlane Nitiss, kes kindlasti ihkab kohta poolfinaalis. Vaatame, mida Reinis suudab.

World RX viimase eelsõidu teise stardi ajavõrdlus.

Finishilipp langeb ja Andersson kindla vahega esimene ning ühtlasi ka hetke parim aeg.

Andersson alustab viimandat ringi

Andersson võtab jokkeri ja jätkab kindlalt oma sõitu, Eriksson jääb juba kaugele maha.

Ungarlase Csucsu e. Lukas Korneli auto on saanud kahjustada ja ta jätab masina raja kõrvale.

Kõigil peale P-G on jokker võetud, kuid hetkel jätkab P-G kindlalt omas tempos.

Jokkeris kontakt Oliver Erikssoni ja Herve Knapicku vahel.

Start on antud! Esimesse kurvi jõuab esimesena P-G Andersson ning jätkab tavaringil.

MMi neljanda ja ühtlasi ka viimase eelsõidu teine start on kohe peal!

World RX neljanda eelsõidu esimese stardi ajavõrdlus.

Iga sekund peaks nüüd alustama Word RX oma neljandat ehk viimast eelsõiduvooru. Kohe nende järel Euro RX ja Andri Õun ning ilma pausita järgnevad neile Super1600 poolfinaalid ja Janno Ligur.

Euro RX kolmanda eelsõidu (Q3) ametlikud tulemused:1. Larsson2. Bryntesson3. Rustad28. ÕunKuigi sõit läks kiiremaks ja endaga võrreldes tehti samm edasi, siis üldtabelis kõrgemale kohale liikumiseks sellest veel ei piisanud.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H3_results_SWE_2017.pdf

Ootame ära Euro RX ametlikud tulemused. Selge on see, et Õun parandas aega pea kahe sekundiga, aga kuidas see sobitub teiste sõitjate tempoga, saame näha.

Ja MMi kokkuvõtlik seis pärast kolme eelsõitu. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H3_points_SWE_2017.pdf

MMi kolmanda eelsõidu tulemused. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H3_results_SWE_2017.pdf

Kuid Larsson võidab ja Bryntesson teine. Magda Andersson, noor Rootsi neiu, jääb kolmandas voorus neljanda ajaga. Väga kõva sooritus tema poolt.

Bryntesson aga ei taha midagi niisama anda

Larsson jõuabki jokkeris käiva Bryntessoni ette.

Mehed teevad tõeliselt kõva sõitu, mäest alla tulles on autod vägagi risti.

Kalliokoski eksib ja Larsson saab mööda ning hakkab vähendama vahet Bryntessoniga.

Larsson on Kalliokoski taga kinni.

Larsson aga küllalt ligidal, et kahe esimese jokkeri võtmisel neist ette saada.

Bryntessoni juhtimisel tullakse, tema kannul väga tihedalt Kalliokoski.

Viimane EuroRX sõit startis! Larssoni ja Bryntessoni vahel kõva nügimine, Larsson jokkerisse.

Grosset-Janin võidab kuid aeg on kannatada saanud tänu esimese kurvi nügimisele.

Grosset-Janin võtab jokkeri ning suudab jääda sõitu juhtima, Joachim Hvaal sabas.

Gehrman tundub, et on saanud kannatada esimese kurvi kontaktis, sest auto ei allu kontrollile.

Andri Õun kolmandast eelsõidust: "Väga hea! Nüüd sain selle sammu ära tehtud, mille jaoks eile hommikust saati uusi sõiduvõtteid harjutasin. Üks väike verstapost on maas ja siit edasi kohe järgmiste juurde, sest kiiremini ja puhtamalt liikumise kohti on veel küll. Enne peab aga auto üle vaatama, sest viimasel ringil andis ovaalis käigukast natukene tagasi, mistõttu kaotasin ka kohavõitluses. Muus osas pidas auto väga hästi."

Eelviimane EuroRX sõit said stardi! Koheesimeses kurvis palju nügimist ja tolmupilv. Esimesena väljub sealt Grosset-Janin, kes koos Gehrmaniga põldu korraks kündsid.

Keersmaecker eksib küll lipu all kuid võidab sõidu, Öhman teine ning Henning Solberg kolmas.

Kohe võtab juhtohjad Keersmaecker, sabas Öhman.

Tohill võtab jokkeri ja väljub sealt Donovani kõrvale, põrkavad kokku ja mõlemad rajalt välja.

Jokkerisse lähevad Donovan ja Öhman, mõlemad tulevad välja Solbergi ette.

Tohill eksibki viimases kurvis.

Keersmaecker ja Henning Solbergi vahe Tohilliga on liiga suur, et Tohilli puhta sõiduga püüda.

See sõit möödus puhtalt ja saame kohe edasi minna viienda stardiga! Hästi saab minema Tohill, Henning Solberg jokkerisse, kuid viimasel hetkel hüppab tema ette Keersmaecker.

Rustad seda teebki, võidab sõidu ja on Anderssonist ainult 0,1 sekundit kiirem. Noor Rootsi neiu on teinud väga kõva sõidu.

Viimasele ringile minnes võtab Rustad jokkeri ja peaks ka üpriski kindlalt selle sõidu võitma.

Rustadi dikteerimisel ka tullakse.

Jokkerisse kohe Jensen ja Kristoffersen.

Rustad saab hästi minema, esimene kurv möödub draamadeta.

Neljanda sõidu start on kohe hakkamas, Temte tuleb enne rajalt eemaldada! Ja nad startisid!

Küll jääb Marklundil aga puudu Anderssoni ajast ca 4 sekundit.

Marklund võidab sõidu tehnilistest muredest hoolimata, leedukas Pleskovas teine ja Coox kolmas. Õun kaotab Marklundile 10 sekundit ja on neljas.

Õun jätkab tagaajaja rollis, ainsana on ta ees veel Cooxist.

Kas Marklund suudab sellest hoolimata võita seda sõitu? Jokkerist väljub ta igatahes esimesena.

MARKLUNDIL PROBLEEMID! Parem tagumine ratas on viga saanud ning auto on ebastabiilne.

Jokkeris eksib Õun ise ja kaotab aega. Marklundit aga see ei heiduta ja tema on väga kindlalt tegemas oma sõitu.

Õun saab Cooxist mööda, ees eksib Temte ja Õun läheb selles valguses jokkerisse.

Marklund asub kohe kiiret aega püüdma, sest tiimikaaslane Andersson on väga hea aja ette seadnud. Taga võitlevad Coox ja Õun.

Rada puhas ja start! Marklund teeb väga hea stardi. Õun võtab rahulikult.

Järgmises sõidus stardib Andri Õun. Hetkel koristatakse Karai autot rajalt ja sellega läheb veidike aega, seega tuleb Õuna starti oodata.

Tahko aeg ca 5 sekundit aeglasem Anderssoni omast!

Karai eksib rängalt ja sõidab rajapiirdesse, Tahko võtab siit sõidu võidu.

Tahko tegemas head tempot, vahe Karaiga 3 sekundit. Viimase ringil alguses võtab Karai jokkeri ja tuleb välja Tahko ette.

Karai teise ringi aeg on aeglasem, kui Magda Anderssonil. Kui Karai tempot ei tõsta, siis Magda aja püüdmine on raske.

Ja teine sõit sai stardi, ungarlane Karai näitab kohe väga head minekut. Riku Tahko võtab jokkeri ja asub kahte eessõitjat jälitama.

Magda aeg on kiirem, kui eilse teise eelsõidu võitja, Larssoni oma.

Magda Andersson võidab oma sõidu, väga ilus ja puhas sõit noore neiu poolt.

ja väljub ilusti Dubourgi ette, et saada kirja võimalikult hea aeg.

Anderssoni käsi ei tundu vääratavat ning ta sõidab väga puhtalt. Alustab viimast ringi ja võtab jokkeri.

Taneviku auto teeb koledat häält, kui sõitjad suunduvad just parasjagu kolmandale ringile.

Magda dikteerimisel tullakse esimeselt ringilt, Andrea Dubourg sabas.

Esimene sõit on nende jaoks alanud! Stardist saab hästi minema Magda Andersson, kes eilses teises eelsõidu voorus koges kahte rehvipurunemist.

Koheselt antakse järg üle EuroRX Supercaride kätte.

Kristoffersson tuleb üle joone ajaga, mis jätab tiimikaaslase seljataha. Kristoffersson võidab selle vooru, Solberg teine ja Bakkerud kolmas. Väga hea tulemuse saab siit Baumanis, kes lõpetab vooru viienda ajaga. See tõstab tema võimalusi jõuda poolfinaali.

Kristoffersson sõidab päeva parima aja, võtab jokkeri ja jätkab juhtimist. Teiseks on tõusnud Bakkerud, kannul Hansen.

Kristofferssoni ja Solbergi vahel läheb väga tihedaks, kumma aeg tuleb parim. Bakkerud, Hansen ja Loeb peavad aga oma võitlust.

Loeb otsustab võtta jokkeri, kuid väljub kõigi teiste taha.

Kristoffersson asub koheselt püüdma Solbergi aega ning esimene ring on tal aeglasem kui tiimikaaslasel.

Start! Super stardi saab Kristoffersson, kes asub ka juhtima, sabas Eriksson ja Loeb. Bakkerud ja Timmy Hansen võtavad koheselt jokkeri.

Ja kohe stardivad MMi teise eelsõidu viis kõige kiiremat meest. Nende hulgas ka 9-kordne ralli maailmameister Sebastien Loeb. Kas keegi neist suudab Solbergi vägevat aega lüüa?

Solbergi aeg on konkurentsitult kiireim, Baumanis hetkel oma ajaga teine. Tundub, et lõunanaaber on teinud väga super sõidu.

Solberg võidab, Grönholm teine ja Scheider kolmas.

Grönholm saab jokkerisse läinud Scheiderist mööda. Noor Grönholm on tegemas väga kiiret sõitu

Grönholm möödubki Blockist, Solberg puhtalt jokkerisse ja jätkab ilusat sõitu

Blocki eksimus võib talle kalliks maksma minna, sest Grönholm on valmis noolima.

Solberg läheb kolmandale ringile ning sõidab välja päeva kiireima ringi. Block eksib

Solberg jätkab aga oma sõitu, olles ülimalt kiire.

Autoga maadleb Kevin Hansen, kel tundusid juba stardis olevat tehnilised probleemid, tagumine diferentsiaal nagu ei töötaks õigesti.

Minek! Solberg saabki minema perfektselt ja asub juhtima,Scheider kannul.

Uues sõidus näeme rallikrossi 2-kordset maailmameistrit Solbergi. Tema kõrval Ken Block. Kui Solberg saab stardist hästi minema, peaks olema tema soolosõit.

Sõit lõpetatakse järjekorras Eriksson, Timerzyanov ja Nitiss. Sõit on 4 sekundit aeglasem, kui Baumanise oma.

Nitiss ja Timerzyanov panevad küljed kokku ja mööda pääseb Oliver Eriksson.

Nitiss kaotab hetkel Timerzyanovile ca 3 sek. Seda on palju, et jõuda Timerzyanovi ette.

P-G Andersson jääb ette Nitissile, kuid tiimi korraldused saadavad ta jokkerisse.

Esimese sektori ajad pole aga nii kiired, kui olid Baumanisel.

Nitiss saab hästi minema ja läheb kohe jokkerisse. Sõitu asub aga juhtima Timerzyanov.

Ka järgmises sõidus on üks lõunanaaber stardis. Reinis Nitiss hakkab kohe pingutama, et olla kindlalt poolfinaalis.

Ja Baumanis võidab oma sõidu ilma probleemideta ning asub hetkel ka vooru juhtima.

Baumanis alustab viimase ringiga, võtab jokkeri ja väljub esimesena.

Baumanis asub sõitu kindlalt juhtima, Dubourg kannul.

Nüüdses sõidus aga ka meie lõunanaaber ja Eesti rallikrossist alustanud Janis Baumanis.

Nüüd aga Heikkinen võtab ära jokkeri ja Wilks unustab sinna minna. Kas mees ise eksis või oli see tema juhendaja viga? Siit tuleb Wilksile karistus

Wilks on vahet Heikkineniga natukene vähendanud.

Kuna esimene sõit on tavaliselt 3kesi, sest sõitjaid ei jagu viite sõitu viiekesi, on see ka üldiselt natuke rahulikum. Heikkinen aga jätkab kindlalt, Wilks kannul.

Ja esimene sõit alustab kohe, õhk on jahe ja samuti ka rada. Läks, Heikkinen asub juhtima.

Nüüd aga alustame kolmanda eelsõiduga WorldRX arvestuses. Rajale tormavate meeste nimistu on siin. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H3_grid_SWE_2017.pdf

Enne, kui kl 11.00 alustab World RX kolmas eelsõit, pärast mida on kohe stardis ka Euro RX ja Andri Õun, on välja pandud Super1600 poolfinaalide stardinimekiri.Poolfinaali pääsevad nelja eelsõidu kokkuvõttes 12 kõige kiiremat sõitjat. Esimeses poolfinaalis on nelja eelsõidu kiiruselt 1., 3., 5., 7., 9. ja 11. sõitja. Teises poolfinaalis stardivad vastavalt 2., 4., 6., 8., 10. ja 12. sõitja. Kui eelsõitudes startisid autod ühelt joonelt, siis poolfinalides on autod kolmes rivis, igas rivis kaks autot. Autot paiknevad nn malelauas.Janno Ligur, nelja eelsõidu kokkuvõttes viies, läheb rajale esimeses poolfinaalis. Tema stardipositsioon on teises reas.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_semi_grid_SWE_2017.pdf

Janno Ligur hommikusest treeningust: "Kõik okei ja kolmas aeg. Võib rahul olla. Autol enam midagi oluliselt muutnud ei ole, sest neljas eelsõit andis hea kiiruse kätte."

Andri Õun: "Väga rahul hommikuse treeninguga ei ole - kuigi ringiaeg tuli parem ning eile õpitu oli mõnevõrra kinnistunud, siis suuremat sammu edasi ei suutnud veel teha. Samas tõmbas praegu mõnusa veremaitse suhu ja jättis kripeldama. Usun, et see aitab mul järgmises eelsõidus rohkem välja panna."

Õun läheb kolmandas eelsõiduvoorus starti kolmandas laines ning taaskord kõige välimiselt positsioonilt.Vaatame milliseid tulemusi on sel nädalavahetusel Õun ja tema Q3 stardikaaslased sõitnud.55 Pleskovas = eilse treeningu 31. aeg + Q1 19. aeg + Q2 21. aeg + tänase treeningu 21. aeg30 Temte = 27 + 30 + 22 + 2328 Coox = 30 + 27 + 23 + 3092 Marklund = 1 + 3 + 24 + 195 Õun = 28 + 26 + 25 + 22http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H3_grid_SWE_2017.pdf

Andri Õun treeningsõitude põhjal 22. piloot, liikudes võrreldes eelmise kahe treeninguga ülespoole kuue koha võrra. Kiireimad:1. Marklund2. Bryntesson3. Larssonhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_warm_up_SWE_2017.pdf

Liguri ette suudab sõita veel vaid üks mees - Shigaboutdinov, kes võitis ka kolm esimest eelsõitu.

Janno Ligur läbib täna hommikul raja ajaga 46,340 sekundit ning on sellega hetkel kiiruselt teine mees Linnemanni järel.

Ootame rajale Janno Ligurit.

Andri parandab ringiaega võrreldes eilse treeninguga 0,771 sekundit. Kui ta suudab selle kiiruse kaasa võtta ka tänastesse eelsõitudesse, tuleb siit tublisti kohakergitust.

Õigepea pääseb rajale Andri Õun.

World RX on suuremas osas rajal käinud. Parimad ringiajad treeningult:1. Solberg 41,7142. Kristoffersson 41,8863. Hansen 42,014Võrdluseks juures, millised olid meeste eilsed tulemused kahes eelsõidus.

Tere hommikust! Täna on EM-etapi viimane päev, mida alustatakse kõikide võistlusklasside ühise vabatreeninguga - rajale lähevad Andri Õun ja Janno Ligur. Erinevalt eilsest, mil olenevalt võistlusklassist oli treeningul võimalik sõita kuni 11 ringi, on täna kõigil võimalik rajal olla vaid 2 ringi.Võistlussõitudega alustatakse kell 11.00, kui kohe pärast World RX kolmandat eelsõiduvooru lähevad rajale ka Euro RX võistlejad, nende hulgas Andri Õun.

Tänaseks on päev lõppenud. Homme alustame kell 9.30 kõikide klasside ühise vabatreeninguga, millele järgneb kell 11.00 World RX ja Euro RX kolmas eelsõit, kus rajale läheb Andri Õun. Janno Ligur stardib Super1600 poolfinaalis kell 12.35, kohe pärast World ja Euro RX neljandat eelsõiduvooru.Fotol Siim Saluri, kes pidi täna enne viimast eelsõitu äärmise ebaõnne tõttu katkestama ning jäi seega ilma juba peaaegu kätte võideldud kohast poolfinaalis.

World RX teise eelsõidu ametlik järjestus:1. Johan Kristoffersson (2:52,393)2. Kevin Eriksson (2:54,859)3. Andreas Bakkerud (2:54,938)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H2_results_SWE_2017.pdf

Enne tänase päeva lõpetamist on veel jäänud ära oodata World RX ametlikud tulemused.

World RX viimase, viienda stardi ajavõrdlus teises eelsõiduvoorus.

Ja Kristoffersson võidab, Bakkerud teine, tihedalt tal kannul Loeb ja Solberg.

Kristofferssoni edu on väga kindel ja tema on juba kolmikul Bakkerud, Loeb ja Solberg eest ära saanud!

Bakkerud võtab oma jokkeri ra ja väljub nende kahe ette. Väga põnev võidusõit on hetkel käimas. Loeb juba otsib vaikselt võimalust, kust Bakkerudi kummitada.

Solberg eksib jokkerisse sisenemisel ja kaotab aega, tuleb välja Loebi taha.

Kristoffersson rebib vaikselt eest ära, Bakkerud aga on silmnähtavalt Solbergil jalus.

Loeb läheb koos Grönholmiga jokkerisse ja asuvad esimesi jälitama.

Start! Juhtima asub koheselt Kristoffersson, kannul Bakkerud ja Solberg.

World RX teise eelsõidu neljanda stardi ajavõrdlus.

Tänane viimane ja ka kõige kiirem eelsõit saab kohe stardi. On oodata kõva actionit selles staaride heitluses.

Viimane kurv ja finisheeritakse järjekorras Eriksson, Hansen ja Block.

Nüüd on Erikssoni kord jokkerisse minna. Ja ta teeb seda hästi, sest väljub täpselt Timmy Hanseni ette. Block on natukene maha jäänud.

Hansen jokkerisse ja väljub ülimalt napilt Blocki ette. Kahekesi asutakse Erikssoni püüdma.

Scheider võtab jokkeri ja väljub Blocki taha, Blocki tempo on aga üllatavalt hea ja võtab vahet vaikselt esimese kahega tagasi.

Jokkeris käisid Block ja Heikkinen.

Neljas sõit startis, väga hea mineku saab Kevin Eriksson. Sel etapil stardis lausa 3 Erikssoni nimelist. Erikssoni asub jälitama Timmy Hansen.

World RX teise eelsõidu kolmas start on finišeerunud.

Hansen ja Eriksson jokkerisse ja Hansen just täpselt Timerzyanovi ette. Lõpetatakse järjestuses Kevin Hansen, Timerzyanov ja Nitiss. Baumanis jäetakse selles sõidus viimaseks.

Euro RX klassi kahe eelsõidu ametlik kokkuvõte:1. Thomas Bryntesson (Q1 esimene ja Q2 teine koht)2. Peter Hedström (II ja III koht)3. Alexander Hvaal (IV ja IV koht)Kahe eelsõidu kokkuvõttes tõuseb Õun Euro RX klassis koha võrra kõrgemale - 26. positsioonile.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_points_SWE_2017.pdf

Timerzyanov otsustab jokkeri kasuks ning tuleb välja täpselt Nitissi ette. Siin on juba Nitiss valvel ja otsib möödumisvarianti.

Hanseni taktikepi all jätkatakse. Timerzyanov tihedalt kannul.

Nitiss ja Baumanis võtavad koos jokkeri ning asuvad teisi püüdma.

Kolmanda sõidu stardis ka lätlased Nitiss ja Baumanis. Juhtima asub Kevin Hansen.

World RX teise eelsõidu (Q2) teise stardi ajavõrdlus.

Algas viimane ring ning Dubourg jokkerisse, tuleb välja kolmandana. Juhib Eriksson P-G Anderssoni ees ning võtab ka võidu.

Vahepeal on pandud välja Euro RX teise eelsõidu tulemused.1. Larsson2. Bryntesson3. Hedström25. Andri Õunhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_results_SWE_2017.pdf

Eriksson jokkerisse, tuleb täpselt Dubourgi ette välja. Andersson tundub autoga maadlevat, kuidagi ei saa sõbraks.

Andersson jokkerisse ja jääb Dubourgi taha, kes pole veel jokkerisse jõudnud.

Oliver Eriksson asub juhtima, endine rallistaar P-G Andersson sabas.

World RX teise eelsõidu esimese stardi tulemused.

WorldRX teise eelsõidu teine start on kohe peal.

Csucsu jätkab sõidu juhtimist, küll aga tuleb tagant hirmsa hooga Wilks. Kahjuks jääb tal kõvasti puudu, et esimest kahte kinni püüda ja head aega siit ei tule.

Wilks saab masina uuesti käima ja jätkab sõitu.

Nüüd aga MM. Esimeses sõidus saab hästi minema Wilks kellele kihutab tagant otsa aga ungarlane Csucsu.

Brynetsson võidab sõidu kindlalt, Hedström teine. Tulemused siin.

Viimast sõitu juhib Bryntesson, Rustad teine. Marklundil on aga rehv katki.

Viimasesse kurvi tulles on ees Kalliokoski, kes ka võidab. Teine Münnich ja kolmas Fröshaug. EuroRX teise eelsõidu kuuenda stardi tulemused.

Juhib aga soomlane Kalliokoski, järel tal Froshaug. Ainsana on jokkeris käinud sakslane Münnich, kes sõidab Petter Solbergi esimese Citröen DS3-ga.

Kuues sõit startis, Andersson lendab peale esimest kurvi asuvale turvalalale

Nii ongi, EuroRX eelsõidu viienda stardi tulemused.

Andri Õun: "Stabiilsust tuli juurde ja natke ka kiirust, aga õppetöö jätkub :) Tunnen, et järgmise arvestatavama ajavõidu saamiseks on siin paar käegakatsutavat kriitilisemat kohta, millele pean homsel treeningul lahenduse leidma."

Siiski tundub, et muutuseid ei tule ja Tohill võidab Henning Solbergi ees.

Vanem Solberg aga ei taha asja nii jäta ja otsib nurka, kust Tohillist mööduda.

Tohill läheb jokkerisse ja saab väljudes Henningu ette.

Viies sõit startinud, Tohill asus juhtima. Henning Solberg käis jokkeris ja hoiab sabas.

Karai on langenud viimaseks ja Gehrman on juhtimisohjad enda kätte võtnud. Viimasesse kurvi tulles juhib ta kindlalt ja võidab sõidu! Tulemused EuroRX teise eelsõidu neljandas stardis.

Neljas sõit on startinud. Liidriks asub ungarlane Karai.

Rajalt koristatakse Niemi autot, kes katkestas tehniliste probleemide tõttu. Peale seda lähme edasi neljanda sõiduga teisest eelsõiduvoorust EuroRX klassis.

Ja Janin võidab sõidu, teine Joachim Hvaal ja kolmas Donovan, Õun suudab Niemi seljataha jätta ja finišeerib neljandana.

Liider Janin aga ei eksi ja jätkab liidrikohal ka peale jokkeri läbimist.

Niemi jokkerisse ja Õun saab mööda, üks ring veel tulla.

Õun jätkuvalt viimane kuid püüab kinni Niemi, kes tema ees eksib.

Nüüd aga järg Õuna sõidu käes. Stardi võidab Grosset-Janin, Õun jokkerisse.

Cooxil nüüd ka teine jokker võetud ja langeb viimaseks, juhib üllatuslikult Steffen, kes ka selle sõidu võidab.

Kolmandale ringile minnes on seis ikka sama, Coox ees, Kristoffersen (Mitte Johan MM-st) järel ja Steffen ainsana jokkeri võtnuna kolmas.

Uus katse, stardi võidab siiski Coox, kes asub juhtima.

Jochen Coox teeb valestardi ja saab sellega kohustuse läbiga jokker ringi 2 korda.

Teine sõit kohe startimas, rajal jälle ainult kolm meest. Nimelt ei saanud Kiss luba startida, sest tema turvapuur on kahjustada saanud.

Esimene EuroRX sõit lõppenud teises eelsõidu voorus. Larsson võidab selle kindlalt.

Larsson võtab ära jokkeri, teeb seal küll vea, kuid säilitab kindlalt liidrikoha. Katkestab aga Tom Daniel Tanevik.

Esimene EuroRX Supercari sõit on startinud, kus joonel 3 meest. Juhtima asus Norra etapi võitja Larsson.

Kohe-kohe aga algavad EuroRX sõidud, kus stardis ka Andri Õun. Ca 30 minutit oodata ja siis jätkame! :)

Tänaseks on veel jäänud EuroRX ja WorldRX teine eelsõit. MMi arvestuses võitis esimese eelsõidu prantslane Sebastien Loeb, teise tulemusega lõpetas hetkel sarja liider Kristoffersson ning kolmanda aja suutis välja sõita Bakkerud. Kohe Bakkerudi taga on Solberg ning viies on Marcus Grönholmi poeg Niclas. See tähendab, et need mehed on järgmises eelsõidus kõik koos. Vaatamiseks veel parimad palad esimesest eelsõidust. https://www.facebook.com/fiaworldrallycross/videos/1661869043825583/

Veel üks tore fakt - Ligur sõidab välja kõikide nelja eelsõidu kõige kiirema aja!

Super1600 eelsõitude kokkuvõte.1. Shigaboutdinov2. Baumanis3. Leppihalme5. Janno Ligur21. Siim Saluri22. Arvo KaskSellega võib ka ametlikult elda, et Janno Ligur jätkab homme juba 12 parema hulgas poolfinaalis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_intermediate_SWE_2017.pdf

Sel EM-hooajal esimese eelsõiduvõidu võtnud Ligur: "Kõik oli alates stardist super. Taktika, mille enne rajale minekut paika panin, toimis väga hästi. Esimene kurv läks tegelikult isegi paremini kui ootasin. Plaan oli minna kohe jokkerisse, mida tegingi. Aga et enne seda kaks konkurenti omavahel kokku panid ja kohe minust väga kaugele jäid, oli boonus - mina tulin rüsinast ilusti välja ja nemad lendasid rajapervele. Suutsime õige kiiruse ja potentsiaali tulemuseks realiseerida - sel korral klappis minul kõik.Salurist on kahju. Tehnikasport! Tean ise kui rõve on vaadata, kuidas sinu stardi mehed lähevad eest ära ja enda masin ei käivitu."

Siim Saluri: "Stardikoridoris ei läinud auto lihtsalt käima, elektroonika vedas alt. Meie jaoks suur üllatus, varem ei ole see masin mind kordagi alt vedanud. Tiimi insener ei oska ka praegu midagi täpsemat öelda.Jannolt aga väga tubli sõit - sai I aja kirja ja tema jaoks on nüüd kõik korras. Väga tubli!"Siiski väga tubli esitus Siim Salurilt ning kõik kolm eelnevat eelsõitu oli tema kiiret sõitu nauding jälgida. Aitäh!

Siim Salurile jääb siit 21. koht ja Arvo Kasele 22. koht.

Üldarvestuses tõuseb Ligur sellega viiendaks.

Super1600 klassi neljanda eelsõidu ametlikud tulemused:1. JANNO LIGUR2. Artis Baumanis3. Timur Shigaboutdinov17. Arvo Kask23. Siim Saluri (DNF)http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H4_results_SWE_2017.pdf

Ja nii ongi - Janno Ligur võidab Super1600 klassi neljanda eelsõidu ajaga 3:12,656.

Viimase stardi ajavõrdlus. Ligur jäigi liidripositsioonile.

Rajale läks Super1600 viimane start. Siit enam üllatusi tulla ei tohiks ning Liguril peaks olema poolfinaalikoht käes. Aga ootame ära ametlikud tulemused.

Ligur tegi väga kiire sõidu ning võib arvata, et hetkel on ta liidrikohal.

Liguri stardi ajavõrdlus.

Ja Ligur võidabki sõidu.

Liguri jokkeritaktika viib ta esimeseks.

Vahe on kolmanda ringi alguseks natukene veninud.

Algab II ring, Ligur püsib kannul.

Ja pressitakse peale.

Ligur stardib keskelt.

Kohe stardisirgel sõidab aga kaks autot välja, Ligur kolmas.

Janno Ligur on valmis.

Super1600 klassi viimase eelsõidu kolmas start - ajavõrdlus.

Ning oleme saanud tagasi ka ajavõtusüsteemi.

Rajal on Super1600 kolmas start. Järgmise satsiga läheb rajale Janno Ligur, kelle jaoks, kurb küll öelda, peaks olema poolfinaalikoha püüdmine nüüd lihtsam.

Eelstardialal oodanud Saluri auto ei käivitunud ning nii jäigi starti tulemata. Loodame hiljem täpsemalt teada saada. Kindlasti väga suur löök mehele, kes selle hetkeni oli veel poolfinaalikohal.

Ja nii ongi - veel teadmata põhjusel Saluri neljanda eelsõidu stardis ei ole. Kas sai auto kolmanda sõidu ajal viga?

Kas silm petab või Saluri ei ole mingil põhjusel starti jõudnud?

Saluri ja Kask valmistuvad startima.

Super1600 neljanda eelsõidu esimene start on lõpetanud. Kahjuks täpseid aegu me hetkel edastada ei saa kuna veebi ajavõtusüsteem on vist tiheda liikluse tõttu hangunud.

Seis on päris pingeline - Saluri on 11. kohal ja Ligur 13. kohal. 12 parimat pääseb poolfinaalidesse.

Samal ajal kui rajal veel World RX esimese eelsõidu viimane start, sätivad end valmis Super1600 klassi sõitjad, et anda endast viimane neljandas eelsõidus. Nelja eelsõidu 12 parimat pääsevad poolfinaali.Teises stardis on koos Siim Saluri ja Arvo Kask. Janno Ligur läheb rajale neljandas stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H4_grid_SWE_2017.pdf

Euro RX esimese eelsõidu ametlikud tulemused.1. Thomas Bryntesson2. Peter Hedström3. Anton Marklund26. Andri ÕunJärgmine eelsõit toimub täna kell 17.30, mil aslutab RX2 klass ja kohe järgi Euro RX.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_results_SWE_2017.pdf

Andri Õun: "Väljasõit oli õnnetu vahejuhtum, sest põletav päike on raja nii kuivaks kütnud, et läbi tolmu ei ole enam midagi näha. Kuni väljasõiduni olen aga tulemusega rahul - uued sõiduvõtted, mida hommikusel treeningul harjutasin, suutsin ilusti ära sooritada. Hoidsin korralikus konkurentsis tempot ning suutsin ka taganttulijana rünnata. Siit ainult edasi!"

Viimasele ringile minnes on liider ikkagi Bakkerud ning Solberg ei saa kuidagi mööda.

Bakkerud jokkerisse ning tuleb välja Solbergi ette, siin on oodata veel kõva võitlust.

Ja Solberg jokkerisse, tuleb välja ja asub nüüd Bakkerudi püüdma.

Solberg otsib võimalusi möödumiseks, kuid Bakkerud katab hästi.

Nüüd on aga järg MMi meeste käes. Siin on oodata äärmiselt kõva võitlust. Kohe esimeses sõidus Bakkerud ja Solberg, Bakkerud asub juhtima

Ja seda ta ka teeb, EuroRX esimese eelsõidu viimase stardi tulemused.

Marklund jokkerisse ja väljub liidrina. Ilma probleemideta peaks ta selle sõidu võitma.

Marklund jätkab kindla liidrina, tagapool käib aga kõva andmine kolmanda koha peale, kus võitluses on Tohill ja Öhman, kes kasutab sõitmiseks ainult oma käsi.

Marklund pressib ennast hipodroomi kurvis kõrvale ja saab mööda.

Ja viimane EuroRX sõit on startinud. Hästi saab minema Tohill, kannul sarja liider Marklund.

EuroRX esimese eelsõidu kuuenda stardi tulemused.

Sõidu võidab üpriski kindlalt Kalliokoski, teine Tahko ning kolmas Gehrman.

Õun eksib esimeses kurvis kõvasti ja lendab ohutusalale liiva sisse, kuid jätkab sõitu. Kõik võimalused aga heaks tulemuseks selles sõidus on kadunud.

Õuna auto tagarataste juurest tuleb suitsu. Kas käib mõni logar vastu ratast?

Niemi jokkerisse ja sellega tõuseb Õun kolmandaks, küll aga on tal tihedalt kannul Gehrman.

Niemi aga eksib ja Õun on kohe kannul.

Esikolmiku moodustavadki hetkel soomlased.

Uus proov, stardi võidab soomlane Kalliokoski, Õun neljas.

Ja Õuna sõidu stardis teeb valestardi Gehrman, kes muidu on tagaveo klassi sõitja kuid siin otsustas proovida Supercari.

Nüüd aga kord Õuna käes. Kohe kui esimese kurvi tagajärjed saavad koristatud, antakse neile start.

EuroRX esimese eelsõidu viienda stardi tulemused.

Bryntesson jätab jokkeri viimasele ringile ja kui midagi ei juhtu, on selle sõidu võit tema oma

Tundub, et ka Steffeni auto on saanud nii palju kannatada, et jätkata ei õnnestunud. Omas tempos liigub aga Bryntesson.

Viienda sõidu stardis järjekordne avarii, kus esimesse kurvi jääb hetkeseisuga maha üks auto. Höljese esimene kurv on alati väga dramaatiline olnud. Liidrina jätkab aga noor ja kiire Bryntesson.

EuroRX esimese eelsõidu neljanda stardi tulemused.

Ja nii juhtuski, Andersson langeb teiseks kuid kohe tihedalt kannul Dubourg, kes varasemalt on teinud kaasa Super1600 klassis.

Anderssoni ja teisel kohal oleva Hedströmi vahe on aga nii väike, et jokkerisse minnes Magda kindlasti oma liidrikoha kaotab.

Neljas sõit aga juba ootel, kus on joonel ka naissõitja Andersson, kes asub kohe ka juhtima. Andersson näitas eilsel vabatreeningul oma klassi 9-ndat aega.

EuroRX esimese eelsõidu kolmanda stardi tulemused.

Hvaal läheb jokkerisse ning ilma ühegi probleemita naaseb liidrikohale.

Kissil on ilmselt esimesest stardist auto veel haavatud ja seega ei saa vabatreeningutes näidatud kiirust tõestada.

Kordusstardis stardivad ainult Hvaal ja Kiss. Hvaal asub juhtima

Autod on küll puksiiride peal, kuid sodi, mis avarii tagajärjel tekkis, koristamisega läheb aega. Tundub, et on ka mõni auto eluks vajalikest vedelikest lekkinud.

Kuna 3 autot on esimeses kurvis rajal ees, siis sõit lõpetatakse punase lipuga ning pärast raja koristamist antakse kordusstart, kus stardis samad mehed, kui nad oma masinad võimatult kiiresti valmis peaks saama.

Kiss aga võttis jokkeri, kuid auto on saanud viga.

Kiss ja Larsson kontaktis, ette pääseb puhtalt Hvaal. Larsson jääb esimesse kurvi seisma ning katkestab.

Kolmas start kohe minek. Larsson magab stardi maha

Euro RX esimese eelsõidu teise stardi ajad.

Euro RX esimese eelsõidu (Q1) esimese stardi ajad.

Andri Õun läheb rajale kuuendas stardis. Kokku on starte seitse. Õuna kaaslasteks Jere Kalliokoski (tänase treeningsõidu 12. aeg), Philip Gehrman (18. aeg), Ari-Pekka Niemi (26. aeg) ja Riku Tahko (19. aeg). Õuna hommikune treeningaeg oli 28.

Kohe läheb rajale Euro RX esimene eelsõit.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_grid_SWE_2017.pdf

Blogi jätkab kell 15.00, mil oma esimesele eelsõidule läheb Euro RX klassis Andri Õun

Siim Saluri: "Ma ei mäeleta, kas ma olen üldse kunagi Euroopas valestarti varem teinud, meelde küll ei tule. Võrdlemisi ebameeldiv kogemus. Ei oskagi täpselt öelda kuidas nii juhtus - võibolla läks närv natuke üle piiri ja hakkasin pabistama. Siin tulevad stardisirgel välimiselt positsioonilt päris hästi peale ning ei tahtnud sinna toppama jääda.Rikkusin nüüd oma hea positsiooni ära ja sain selle eest ka kõvasti karistada. Taaskord on kõik kaardid viimase sõidu peal. Liiga stabiilselt seal sõitma minna ei saa, samas olen veel poolfinaalinimistus sees ning üle mõistuse riskida ka ei tohi. Stardist pean enam-vähem minema saama ja oma sõitu sõitma. Intsidente ei taha."

Super1600 klassi ametlik vahekokkuvõte pärast kolme eelsõiduvooru.1. Shigaboutdinov (võitnud kõik kolm eelsõitu)2. Baumanis (kõik kolm eelsõitu II kohal)3. Leppihalme (eelsõitudes IV, III ja III)11. Siim Saluri13. Janno Ligur21. Arvo KaskViimane eelsõiduvoor (Q4) algab täna kell 15.00. Kõigepealt lähevad rajale Euro RX esimesed eelsõidud, seejärel World RX esimesed eelsõidud ning kolmandana Super1600.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_points_SWE_2017.pdf

Janno Ligur: "Navickase taga olin kinni, muud ei midagi - mees blokeeris terve sõidu ja ei saanud ühtegi korralikku ringi teha. Sealt edasi juba kukutasid teiste meeste kiired jokkerid mu viimasele kohale."

Siim Saluril vaja teha neljandas eelsõidus hea etteaste, et säilitada koht poolfinaalinimistus. Janno Liguril kiirust jagub, aga enam eksida ei tohi.

Super1600 klassi kolmanda eelsõidu ametlikud tulemused:1. Shigaboutdinov2. Baumanis3. Leppihalme8. Janno Ligur17. Siim Saluri20. Arvo Kaskhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_results_SWE_2017.pdf

Siim Saluri kolme eelsõidu kokkuvõttes 11. kohal, Janno Ligur 13. kohal ja Arvo Kask 21. kohal. Poolfinaali pääseb nelja eelsõidu põhjal 12 kiiremat.

Ootame ära ametlikud tulemused ning vahekokkuvõtte pärast kolme eelsõiduvooru.

Ligur sõidabki välja 8. aja.Saluri 17.Kask 20.

Ligur selle ajaga esikümne piirimail, Saluri pigem tabeli II pooles.

Ligur 3:17,766Saluri 3:20,996Kask 3:22,554

Ligur lõpetab kiireimate meeste sõidu viiendana.

Kõigil jokker tehtud, Ligur ikka viies.

Kas on vastased kiired, vedas tehnika alt või tuli sõiduviga?

Ja nüüd viiendaks.

Ligur kaotab II ringil koha ja jääb neljandaks.

Liguril sai I ringi ajal ka jokker tehtud, asjalood on head.

Üritab lõpukurvis seest mööduda, kuid püsib ikka 3. kohal.

Ja trügib kolmandale kohale.

Ligur ründab stardisirgel väljast.

Eile oli ta sellest kiirem.

3:16,046 on aeg, mida peaks Ligur lööma, et tõusta esimeseks.

Neljanda stardi tulemused. Järgmisena on stardis Janno Ligur.

Q3 Saluri stardi ajavõrdlus.

Ja oligi Saluri valestart. Teise jokkeri läbimine viib ta viimasele kohale.

Saluri tõuseb pärast konkurentide jokkeriskäiku II kohale.

Teise ringi järel hoiab Saluri 4. kohta.

Ja Saluri läheb jokkerisse.

Esinelik tihedalt koos, Saluri II positsioonil.

Saluri stardis ees, aga jääb teiseks - väljast tulija võtab koha ära.

Kas oli Saluri, kes nüüd peab kahel korral jokkerringile minema?

Valestart!

Kolmanda eelsõidu (Q3) teise stardi tulemused. Kohe stardib aga Saluri.

Kask lõpetab teisena.

Super1600 klassi kolmanda eelsõidu (Q3) alguseni on jäänud veel mõned minutid. Esimesena stardis Arvo Kask, kolmandas laines Siim Saluri ja viiendas stardialines Janno Ligur.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_grid_SWE_2017.pdf

Andri Õun: "Kasutasin treeningringe päris palju uute lahenduste õppimiseks, mida selle autoga siin rajal täna tegema pean. Suurem ajaparandus polnud praegu eraldi eesmärk, vaid just saada kogemust uute võtetega, mida sõidus kindlamalt kasutada. Tunne on hea ja oleks tahtnud veelkorra treeningule peale minna, aga kuna tankimisjärjekord oli pikaks veninud, siis rajajärjekorda jõudes oli too juba suletud ning uusi mehi enam peale ei lastud."Õigepea on oodata ka Euro RX ja World RX ametlike treeningaegade järjestust.

World RX treeningaegade vahekokkuvõte:1. Hansen 42,118 sek2. Solberg 42,120 sek3. Kristoffersson 42,166 sekVõrdluseks - eile tegi kiireima ringi vabatreeningul Petter Solberg (41,497 sek).Euro RX:1. Marklund 42,5612. Kiss 42,7903. Larsson 43,073Eile oli kiireim Kiss (42,778 sek).

Ja hommikuse vabatreeningu ametlikud ajad - Saluri esimene, Ligur neljas, Kask 21. Tundub, et varem ennustatud ei vastanud tõele ning hommikust treeningut keegi vahele ei jätnud.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_warm_up_SWE_2017.pdf

Natuke etteruttavalt paneme välja ka Super1600 kolmanda eelsõidu (Q3) stardinimistu. Kohe esimese stardis on Arvo Kask, kolmandas läheb kõige magusamalt positsioonilt (pole position) rajale Siim Saluri ning viiendas stardis on kõige välimisel rajal Janno Ligur.Kolmanda eelsõidu stardijärjekord pannakse kokku teise eelsõidu aegade põhjal, kus koos stardivad võimalikult võrdsed mehed. Nii stardibki Ligur viimases eelsõidus koos eilse Q2 esinelikuga - Shigaboutdinov, Baumanis, Leppihalme ja Navickas.

World ja Euro RX vabatreeningu lõpuni on jäänud veel korralik ajavaru, koguni 45 minutit. Kell 12.30 alustab aga juba Super1600 kolmas eelsõit.

Kas Õun loodab veel ka kolmandat korda rajale pääseda - 0,376 sekundit parandust pole veel arvatavasti päris see, mida ta lootis?

Solberg aga samal ajal parandab oma aega veelgi ning sõidab kiireimaks ringiks 42.120

Kristofferssoni kiire ring jääb aga ilmselt sõitmata, sest hetkel on ta takerdunud ühe aegalsema EM sõitja taha.

Solberg parandabki aega, sõites välja 42,189, mis pole siiski piisav, et tõstaks ta mööda tiimikaaslasest.

Õun lõpetab oma teise treeningsõidu kuid aega ei paranda. Kohe aga kihutavad rajale praegu treeningsõitu valitsevad Volkswagenid. Kas nemad suudavad aega parandada? Kohe selgub.

Taas on rajal Õun, kes viimases kurvis natukene eksib ja kaotab sinna aega.

Timmy Hansen (MM) möödub nüüd ringiajaga tiimikaaslasest ja üheksakordsest ralli maailmameistrist Loebist, sõites ajaks 42.492, mis on ühe tuhandiku võrra aeglasem kui Bakkerudi oma ja 31 sajandiku võrra kiirem kui Loebi aeg. Mehed on ülimalt võrdsed! Ainult VW Motorspordi sõitjad on natuke suurema vahega ees.

EMi arvestuses on sarja liider Marklund oma aega parandanud, kaotades Kissile 0.041 sekundiga. Nende kahe vahel läheb veel tuliseks andmiseks

Loeb aga siiski suudab parandada enda aega, kuid mitte piisavalt, et mööduda Bakkerudist. Loebi taga viiendal kohal on tema tiimikaaslane Timmy Hansen, kellel on ka sarjas võistlemas noorem vend Kevin Hansen. Vendade Hansenite isa on Kenneth, kes on 14-kordne rallikrossi Euroopa meister!

Tundub, et esimesel korral sõidetud aegu on raske ületada. Sama nägime ka eile, kus vähesed suutsid seda teistkordsel läbimisel teha. Üks meestest, kes seda siiski suutis oli Solberg, võttes enda nimele ka rajarekordi.

Nüüd aga Bakkerudi ja Loebi kord olla rajal teist korda. Esimeselt ringilt tuleb Loeb, kes oma ringiaega ei paranda. Sama kehtib ka Bakkerudi kohta.

Mehed on rajale jõudnud juba teist korda. MMi esikolmikus seisud muutumatud, kuid EMi osas parandab kõvasti aega Kiss, kes jätkab liidrikohal ja tõuseb kõvasti ka üldarvestuses, olles kuues.

Viimasel ringil sõidab Õun siiani oma parima ringiaja, milleks 46,530. Koht jääb küll samaks kuid väga hea on näha toimuvat arengut.

Õun parandabki eilset parimat aega, sõites praegu ringiajaks 46,733, mis küll teda EM arvestuses kõige kõrgemale ei tõsta, kuid areng on ööga toimunud!

Esimesel täisringil on ajaks 47.133. Kohe tuleb ta aga uuelt ringilt

Ja rajale jõuab ka Reinsalu Spordi ridades sõitev Andri Õun, kes lõpetab just esimese ringi. Eile oli tema parimaks ajaks 46.9, loodame, et on leidnud parema tempo.

Hetkel rajal väike paus, koristatakse ära autosid, kes pole suutnud lõpuni jõuda.

Nüüd on ka rajal ära käinud esimesed EMi mehed. Parimaks on siiani osutunud ungarlane Kiss, kes oli ka eile väga heas hoos. Temale järgneb Marklund, kes ei ole kindlasti unustanud Kissi ebakorrektset võtet Norras, mis rikkus Marklundi sõitu. Kolmandana on praegu ajatabelis Hvaal. Kõik kolm on üksteisele vägagi ligidal! :)

Samal ajal jätkavad aga treeningsõitudega Supercar klassi sõitjad MMi ja EM arvestuses. Kuna autod on identsed kuid vahe on ainult meistrivõistluste arvestuses, sõidetakse treeningsõite koos. Ekströmi asendav Andersson, kes on ka endine rallisõitja nii Proton S2000-ga kui ka Suzuki WRC-ga ei tundu leidvat kiirust, kaotades liidrile pea 2 sekundiga.

Vahepeal on ilmunud ka ametlikud ajad Super1600 klassi treeningsõitudega täna hommikul. Meie mehed väga tublid, asetsevad 1. ja 4.kohal. http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_warm_up_SWE_2017.pdf

Rajale on jõudnud ka Sebastien Loeb, kes sõidab välja hetkel 4nda aja ning kaotab Kristofferssonile 0,406 sekundiga. Ka lõunanaabrid Baumanis ja Nitiss teevad esimesed tiirud rajal ja on vastavalt 8. ja 12.kohal. Aegadeks 43.109 (Nitiss) ja 43.376 (Baumanis)

Nüüdseks on aga raja vallutanud MMi mehed, kes koos EM Supercar sõitjatega alustasid järjekordset vabatreeningut ning hoiavad seda enda käes 2 tundi. Esimestena rajal käinutest näitab parimat aega Volkswagen Motorspordi sõitja Johan Kristoffersson, kohe kannul tiimikaaslane Petter Solberg ning kolmandat aega näitab eelmise aasta võitja ning ka Eestis võistelnud Andreas Bakkerud

Saluri: "Hommikune treening oli rahulik - kuldne keskmine :) Üks koht on veel, kust saaks natuke aega näpistada, aga selle jätan riski peale, kui peaks vaja minema. Hetkel on kõik ilusti."

Ligur vabatreeningu järel: "Auto töötas ilusti ja eile õhtul tehtud muudatused kandsid vilja. Tegime koos isaga eilsete sõiduvideote analüüsi ning kõndisime ka veel raja korra läbi - selle põhjal muutsin natuke sõidutrajektoore samuti."

Siin tekib nüüd ka huvitav moment mõrrelda Saluri ja Liguri parimaid ringiaegu treeningsõitudel vs võistlussõitudel.SALURIReedene vabatreening = 46,408 sekEsimese eelsõidu (Q1) kiireim ring = 47,375 sekQ2 kiireim ring = 47,164 sekTänane vabatreening = 46,552 sekLIGURReedene vabatreening = 46,508 sekEsimese eelsõidu (Q1) kiireim ring = DNF (katkestas kohe I ringi järel)Q2 kiireim ring = 46,799 sekTänane vabatreening = 46,910 sek

Super1600 on oma treeningringid teinud. Tundub, et päris paljud sõitjad on siiski hommikuse vabatreeningu vahele jätnud, sest ajad on kirjas vaid 14 sõitjal. Tulemused:1. Siim Saluri 46,552 (46,408 eilsel vabatreeningul)2. Janno Ligur 46,910 (46,508 eilsel vabatreeningul)12. Arvo Kask 52,020 (48,243 eilsel vabatreeningul)

Vabatreeningu ringid läbitud ka Arvo Kasel, kelle ringiaeg on 52,020 sekundit.

Muidugi taas - Saluri jaoks oli rada juba tibake kuivem.

Saluri on jälle hoos, sest sõidab aja kohe Liguri ette - 46,552 sekundit. Vahe Liguriga 0,358 sekundit, mis on päris arvestatav.

Peale läheb Siim Saluri, eilse parima tulemuse välja sõitnud eestlane.

Kui rajal on käinud ligi pooled konkurentides, on Liguri aeg seni parim.

Kirja sai 46,910 sekundit, mis on küll 0,402 sekundit aeglasem tema eilsest parimast vabatreeningu ringist, kuid tuleb arvestada, et hommikune rada on võrdlemisi märg ning ei võimalda veel eileõhtuse rajaga samu aegu välja sõita.

Kohe esimesena tgisebki rajale Ligur. Tundub, et uni oli magus, sest esimese ringi aeg on täiesti konkurentsivõimeline.

Tere hommikust! 10 minuti pärast algab Super1600 klassi hommikune vabatreening, kus täna hommikul on lubatud teha vaid 2 ringi. Mehed saavad tehnika töökorras oleku üle kontrollida, kiirus-sooja sisse saada ning seada end valmis kell 12.30 algavaks kolmandaks eelsõiduks (Q3).

Tänaseks on päev lõppenud. Homme alustame kell 9.30 Super1600 klassi vabatreeninguga, millele järgneb World RX ja Euro RX vabatreening. Esimene võistlussõit, milleks on Super1600 kolmas eelsõit, algab kell 12.30.Õhtuseks lõbusaks vaatamiseks aga video, kuidas maailmameister Ekströmile, kes sellelt etapilt puudub, otsitakse sobivat keha, mis sobiks tema näo imitaatoriga. Kuidas see õige leiti? Vaata videost ;)https://www.facebook.com/fiaworldrallycross/videos/1660740717271749/

Täna esimese eelsõidu piduririkke tõttu katkestanud ja teises eelsõidus suurepärase viienda aja sõitnud Janno Ligur on samuti positiivne:"Arvestades esimese eelsõidu katkestamist on päeva kokkuvõttes 15. koht väga hea tulemus. Pidurid said korda ja teises eelsõidus leidsime kiiruse enamvähem üles. Rada oli just kastetud ja kruusaosad olid pisut märjad - sealt saab homme kindlasti natuke aega tagasi võtta. Jokkerisse sisenemisel tuli ka väike apskas, mis homme jääb olemata ning võtan kursi poolfinaalikohtadele tagasi."

Tänase kokkuvõttes parima tulemuse teinud Siim Saluri võtab päeva kokku:"Oleksin teise sõidu meeleldi teisena lõpetanud - kiiruse mõttes olin tegelikult neist üle, aga ei õnnestunud enda ees olevast kahest mehest mööda trügida. Ühest sain, aga teisest sel korral ei saanud. Muidu pole hullu :)Enamvähem kindlapeale sõiduga, ilma riske võtmata, tegin tulemuseks 11. aja - see on täitsa okei tulemus ja võib päeva kordaläinuks lugeda. Homme hakkab kõik täpselt samamoodi peale. Miinus on muidugi see, et homses kolmandas eelsõidus olen 11. koha tõttu stardis koos natuke aeglasemate meestega, kes kindlasti ka minu hoogu üritavad maha takistada, aga tuleb üle elada. Praegu liigun kindlalt poolfinaali suunas, kuhu pääsevad nelja eelsõidu kokkuvõttes 12 parimat."Fotol Siim Saluri esimese eelsõidu stardis (parempoolne).

Saluri on hetkeseisuga Top12 mis tagaks talle pääsu poolfinaali. Liguril on seis aga keerulisem, sest tema sinna sisse ei mahu. Küll on vahed väikesed ning kõigest 10 punkti kaugusel on 9. koht.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_points_SWE_2017.pdf

Kahe eelsõiduvooru järel on Super1600 klassi pingerivi järgmine:1. Timur Shigaboutdinov, kes võitis mõlemad eelsõidud2. Artis Baumanis, kes oli mõlemad eelsõidud II kohal3. Jussi-Petteri Leppihalme8. Siim Saluri15. Janno Ligur22. Arvo Kask

Teise eelsõidu ametlikud tulemused:1. Shigaboutdinov2. Baumanis3. Leppihalme5. Ligur11. Saluri22. Kaskhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_results_SWE_2017.pdf

Siim Saluri on teinud täna tublid sõidud ning hoiab üldarvestuses eestlastest arvatavasti kõige kõrgemat kohta. Mõned hetked veel ja täpne ajavõrdlus saab selgeks.

Viimane start viib Ligurist paar meest mööda. Saluri koha selgitame välja ametlikest aegadest kohe, kui need üles pannakse.

Rajal on Super1600 klassi teise eelsõiduvooru viimane, viies start - kõige kiiremad sõitjad esimese eelsõidu põhjal.

Neljanda stardi ajavõrdlus.

Saluri lõpetab kolmandal positsioonil. Ka sellest sõidust ei liiguta keegi Liguri aega paigast.

Tagasi kolmas.

Kolmas ring läbi, Saluri ikka neljas.

Teise ringi lõpus langeb neljandaks.

Saluri kolmas, jokker läbitud.

Saluri stardis kesest trügimist.

Kolmanda stardi tulemused. Ligurit siit keegi kinni ei püüa ning säilitab teise koha.Järgmisena stardis esimeses eelsõidus parima, 7. aja välja sõitnud Siim Saluri.

Teise stardi tulemused. Ligur lükatakse sellega teisele positsioonile.

Liguri edu kaassõitjate ees on muljetavaldav.

Ligur esimene, Kask kolmas.

Ja säilitab liidrioha.

Ligur võtabki jokkeri viimasel ringil.

Siiski tundub, et vahe on piisav ja jokker kohta ei muuda. Ainult et sõiduviga ei tohi tulla.

Kolmanda ringi tagumiseks kurviks venib vahe veelgi, kuid nii Liguril kui ka teisel positsioonil olijal on veel läbimata jokker.

Ligur ka teise ringi esimene mees.

Loodame, et piduririke sai lõplikult kõrvaldatud.

Ligur hoiab esimese ringi lõpuks liidripositsiooni ja vahe on venimas.

Ligur stardisirge lõpus esimene.

Super1600 teine eelsõiduvoor algab nüüd! Teise eelsõidu stardirivi pannakse paika esimese eelsõidu tulemuste põhjal, kus koos stardivad võimalikult võrdsed mehed - kõige kiiremad omadega ja kõige aeglasemad samuti omadega.Kohe stardivad Janno Ligur ja Arvo Kask. Siim Saluri on neljandas stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_grid_SWE_2017.pdf

Samuti on väljas World RX vabatreeningu ametlikud ajad. Kiireim mees oli Petter Solberg ajaga 41,497 sekundit. Teine oli Johan Kristoffersson (+0,298 sek) ja kolmas Andreas Bakkerud (+0,678 sek).http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_free_SWE_2017.pdf

Aga nüüd Euro RX tänase vabatreeningu ametlikud tulemused. Kõige kiirem oli Tamas-Pal Kiss - parim ring 42,778 sekundit. Talle järgnesid Anton Marklund (kaotus 0,192 sek) ja Thomas Bryntesson (kaotus 0,203 sek). Eestlane Andri Õun 29. kohal, kaotades liidrile 4,128 sekundit.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_free_SWE_2017.pdf

Kokkupõrke tulemus.

Seniks aga väike tagasivaade Super1600 esimesse eelsõitu, kus Janno Ligur (nr 10) piduririkke tõttu juba esimeses stardikurvis võitluskaaslastega kontakti sattus. Seesama rike sundis Liguri ka eelsõidu katkestama.

World ja Euro RX vabatreening on kohe lõppemas. Õigepea on oodata ka ametlikke aegu, pärast mida hooldatakse rada ning toimub väike Drift Show. Kell 19.50 starti asuma pidanud Super1600 teine eelsõiduvoor lükkub arvatavasti natuke edasi.

World RX klassis on aga kolmandale kohale tõusnud Bakkerud, kaotades liidrile 0,716 sekundit - päris palju, arvestades, et tegemist on maailma teravaima tipuga. Tundub, et Solberg on avastanud midagi, mida teised veel leidnud pole. Loebi ette on tulnud ka Eriksson. Liidri Solbergi aeg 41,497 on tänase päeva kiireim aeg sellel rajal.

Õun: "Paar seadistust vajab õhtul ülevaatamist - nii mõnigi kurvist väljumine jääb praegu selle taha kinni. Kaks kurvi minekut on ka sellised, mida pean hommikusel treeningul natuke teise lähenemisega tegema - sinna kaob praegu palju aega. Täna rohkem rajale ei lähe, korralik põrgukuumus on siin :)"

Euro RX esikolmik püsib muutumatuna, World RX parimad on Solberg > Kristoffersson > Loeb.

Õun parandab aega ligi sekundiga ning kerkib paari koha võrra, kuid ka see ei ole veel piisav.

Õun on tagasi rajal.

Andri Õun: "Esimesed ringid lasin natuke rahulikumalt, tuletasin rada meelde. Siiski tuleb tunnistada, et võrdlemisi raske on õigeid trajektoore ja pidurduspunkte leida. Sellele vaatamata usun, et läheb paremaks."

EMi meeste esikolmik on aga muutunud. Liidriks asus Kiss, teise ajaga on hetkel Marklund ning paremuselt kolmanda ringiaja on sõitnud endine RX Lites staar Bryntesson. Kusjuures kõik need mehed on ka üldtabeli esikümnes sees.

Solberg parandab veelgi oma aega, sõites välja esimese mehena aja alla 42 sekundi. Tema ajaks 41,661. Samal ajal sõidab EuroRX klassis välja parima aja Kiss, kes on sellega üldarvestuse kuues mees!

Solberg sõidab tuhandiku pealt sama aja tiimikaaslasega. Milline sõit!

Loeb on hoos ja sõidab parimaks ringiajaks 42.441, mis asetab ta kolmandale kohale. Küll aga on üllatuseks Marcus Grönholmi poeg Niclas, kes hetkel näitab kuuendat aega.

World ja Euro RX vabatreeningu lõpuni on jäänud rohkem kui 25 minutit. Loodame, et Õun jõuab veel uuesti rajale tulla ning parema hoo sisse saada. Muidugi on neil veel enne esimest eelsõitu ees homme hommikune treening, aga parem on käik juba esimesel võimalusel sisse saada.

Loosi tahtel stardib Õun esimeses eelsõidus kõige välimise mehena ehk kõige kehvemalt postisioonil - esimesse kurvi jõudmiseks tuleb tal läbida kõige pikem distants. Kui võrrelda temaga koos startijate treeningaegu, on Õun selles stardis kiiruselt neljas.

Teistkordselt olid rajal MMi meestest nii Hansen kui ka Kristoffersson, kes parandas oma aega. Tema kiireimaks ringiks on nüüd 42,089.

Vahepeal on avalikustatud Euro RX esimese eelsõidu stardinimekiri. Kokku tehakse seitse starti, kus Õun läheb rajale kuuendas stardis.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_grid_SWE_2017.pdf

Õuna parim aeg 47,849 sekundit, mis jätab ta Euro RX arvestuses eelviimasele kohale.

Esimene ring soojenduseks läbitud, kokku tehakse treeningsõite siin täna kolme ringi kaupa.

Rajal on Õun.

Tundub, et rada esitab sõitjatele tugevaid väljakutseid. Kuigi kõige kiiremaid aegu teevad ikkagi World RX masinad, on mitmed Euro RX sõitjad World RX klassi esindajatest kiiremad.

Ühtlasi moodustasid need kolm ka esialgse esikolmiku möödunud etapil Norras. Miks esialgse? Sest Kiss, kes veeres finaalis üle joone teisena, sai keelatud võtete kasutamise eest lõpuajale 5 sekundit lisaks ning langes seega 5. kohale.

Euro RX kiireim mees Rajal on Anton Marklund - parima ringi aeg on 43,162 sekundit. Talle järgnevad Kiss ja Larsson.

MMi meestest on rajal ka Per-Gunnar Andersson, kes asendab hetkel sarjast teist kohta hoidvat Mattias Ekströmi. Ekström nimelt sõidab Saksamaal samal ajal DTM-i ning Audi Sport otsustas, et Rootsi võistlus jääb tema jaoks vahele!

Rajale lähevad Euro RX sõitjad.

Nitiss ja Baumanis kumbki oma aega ei paranda. Ka jäi muutumatuks esikolmik.

Järjekordses stardis on ka meile tuttavad mehed Nitiss ja Baumanis! Hetkel Nitissi parim aeg 43,684 ja Baumanisel 43,183.

Kristoffersson vastab ajaga 42.102, mis on 0,240 kiirem Solbergist. Bakkerud hetkel kolmas ajaga 42.455 ja kohe tema seljataga Hansen.

Esimeselt ringilt tuleb kiireima ajaga Solberg, kes on kõigest 7 tuhandikuga kiirem tiimikaaslasest Kristofferssonist!

Esimesed MMi sõitjad on peal. Kindlasti on väga heas hoos Volkswagenid.

Kohe alustame MM-i esimese treeninguga. Esimesed mehed on juba rivis ja valmis kihutama!

Tundub, et vähemalt ühe valestardi ja paari katkestanud auto rajalt minema transportimisega oleme natuke ajakavast maha jäänud. Hetkel käib veel rajahooldus.

Kell 17.50 alustavad vabatreeninguga Supercar klassi piloodid - rajale tulevad nii World RX (maailmameistrivõistlused) kui Euro RX (Euroopa meistrivõistlused), mille nimistus on ka eestlane Andri Õun. Kui Õuna trumbid tulevad pigem välja märjal rajal, saame näha, kuidas ta õnnestub täna siin Höljeses, kui päike särab ja rada on kuivemast kuivem.

Saluri võtab oma esimese eelsõidu kokku: "Sõitsin rahulikult oma sõitu ja jäin väga rahule." Ligur: "Saame pidurid teiseks eelsõiduvooruks korda. Pead norgu ei ole mõtet lasta - tehnikasport!".

Tuleb tõdeda, et enam-vähem samad mehed, kes näitasid parimaid aegu esimesel treeningsõidul, suutsid selle esimesel eelsõidul ka tulemuseks realiseerida. Treeningul parimaid aegu välja sõitnud meestest jäi vaid Navickas I eelsõidus pingerivi lõppu.

Super1600 klassi esimese eelsõidu ametlikud tulemused:1. Timur Shigaboutdinov2. Artis Baumanis3. Krisztian Szabo7. Siim Saluri21. Arvo KaskJanno Ligur - DNF (Did Not Finish)Super1600 teine eelsõiduvoor algab juba täna kell 19.50.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_results_SWE_2017.pdf

Viimase, viienda stardi võidab Baumanis.

Esimeses eelsõiduvoorus jäänud veel üks start, pärast mida ametlikud tulemused.

Arvo Kask lõpetab oma eelsõidu neljandana. Selles sõidus saime näha ka ühte valestarti - põhjustajale karistuseks kohustus läbida jokkerring kahel korral.

Liguril kadusid ära pidurid ja tuli ise rajalt maha.

Ja Ligur on samuti katkestanud. Loodame õigepea teada saada, mis juhtus.

Vahepeal on aga sõidu katkestanud Hvaal.

Ligur eskib I ringi viimases kurvis ja langeb viimaseks.

Stardisirgel nelja auto vahel ülitihe rebimine. Ligur teisel positsioonil.

Stardis on Ligur.

Teise sõidu võidab Shigaboutdinov.

Saluri lõpetab siiski teisena. Jokkeri läbimise taktika tegi oma töö. Võitis Leppihalme.

Kaks ringi Saluri taktikepi all.

Taktikaliselt jäetakse sellisel juhul pikem jokerring viimaseks, neljandaks.

Vahemaa aina venib Saluri kasuks.

Hoiab liidripositsiooni kogu esimese ringi.

Saluri trügib jõuliselt kohe stardis ette.

LÄKS!

Saluri on stardis, esimene eelsõit.

Super1600 klassi vabatreeningu ametlikud tulemused. Kohe alguses sõitjate parimad ajad, allapoole kerides leiab ka täpsemad ringiaegade võrdlused.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_free_SWE_2017.pdf

Super1600 klassi esimene eelsõit algab 12 minuti pärast, kell 16.30. Saluri kohe esimeses stardis, Ligur kolmandas. Mõlemad oma stardis vabatreeningu aegade põhjal kiiruselt teised mehed. Aga ühisstart on see, mis teeb ralikrossist rallikrossi.Saluri: "Olen hetkel kõigega väga rahul. Eelsõitu lähen võtma mõistusega, sest stardipositsioon ei ole kõige parem - loosi tahtel kõige välimine ehk siis mees, kellel esimesse kurvi kõige pikem teekond."Ligur on napisõnalisem: "Kõik on okei, lähen kohe starti!"

Mitteametlikud tulemused: Super1600 klassi vabatreeningu parima aja sõidab välja Leppihalme - 45,741 sekundit.5. Saluri - 46,4088. Ligur - 46,50823. Kask - 48,243

Ligur on rajal ja kogub ringe, aga tundub, et aega parandada ei õnnestu. Vahepeal lipsas tema ette aga Baumanis, lükates Liguri 8. kohale. Saluri on aga vist soovitud mineku kätte saanud, sest tema enam rajale ei tule.

Saluri kohta hetkel info puudub, aga Ligur ootab stardijärjekorras ning on lootust treeningul korra veel rajale saada.

Kui enamikul meestest on läbitud 7 ringi, on näha, et paaril on siin ka 8 või 11 ringi seljataga. See annab lootust, et äkki saavad Saluri ja Ligur korra veel rajale. Iseküsimus on muidugi, kas on üldse soovi - võibolla saadi juba piisav tagasiside kätte ning hakatakse valmistuma esimeseks eelsõiduvooruks.

Leppihalme, kes finišeerus Belgia etapi finaalsõidus kohe Liguri järel, tundub tänasel treeningul hoidvat kindlat esikohta.

Super1600 vabatreeningu lõpuni on jäänud veel 13 minutit.

Aga nüüd on rajal Saluri, kes on liikunud Ligurist ettepoole ning välja sõitnud treeningu viienda aja, lükates Liguri 7. kohale.

Vahepeal on Ligur läbinud veel 4 treeningringi, kuid positsiooni tal parandada ei õnnestu ning on langenud hoopis ühe koha võrra - kuuendaks. "Seadistusemuudatused tulemust ei andnud. Naaseme esialgse plaani juurde. Loodan, et saan korra veel rajale minna."

Praeguste treeningaegade põhjal võib öelda, et Saluri on oma stardis kiiruselt II mees, keda edestab vaid kogu treeningu kõige kiirem mees - Leppihalme. Ligur on oma stardis samuti kiiruselt II mees, jäädes alla vaid möödunud hooaja pronksile Navickasele.

Vahepeal on avaldatud ka Super1600 esimese eelstardi nimekiri - Saluri kohe esimeses stardis kõige välimisel positsioonil ja Ligur kolmandas stardis kõige magusamal positsioonil.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_grid_SWE_2017.pdf

Kui kõik sõitjad on rada kolm ringi läbinud, hoiavad Ligur ja Saluri jätkuvalt 5. ja 6. kohta. Kuigi treeningsõitu ei saa võistlussõiduga päris 1:1 võtta, kus minnakse rajale ühisstardist, on see hea alus nägemaks, millises sõiduvormis mehed on.

Siim Saluri kolme avaringi järel: "Tunne on hea, kõik toimib, sain rajaga tuttavaks."

Janno Liguri meeskonnd annab pärast kolme ringi teada, et kõik on korras ja tehnika on soe. "Oleks saanud praegu ka kiirema aja sõita, aga viimasel ringil jäi kaassõitja ette. Seadistame veel autot ja lähme kohe uuele ringile."Ligur näitab pärast kolme ringi läbimist viiendat aega, kaotades liidrile Leppihalmele 0,667 sekundit.Samuti on läbinud kolm ringi Saluri, kes positsioneerub selle põhjal kohe Liguri järel kuuendal kohal, kaotades liidrile 0,853.

Eelmisel etapil Belgias tegi Ligur ajaloolise tulemuse, tõustes esimese eestlasena rallikrossi EM-etapil poodiumi teisele astmele. Ootame ära, kuni kõik 24 võistlejat on vähemalt korra rajal ära käinud, et teha esmane kokkuvõte vabatreeningu hetkeseisust.

Super1600 klass alustas just tänase vabatreeninguga. Kokku on selles klassis Rootsis stardis 24 sõitjat, kelle hulgas ka staažikad välissõidukogemusega eestlased Janno Ligur ja Siim Saluri. Samuti läheb selles klassis rajale EM-debüüdi tegev Arvo Kask.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_allowed_SWE_2017.pdf

Höljese rada kokku võetuna 38 sekundi sisse:- Pikkus = 1210 meetrit, koos jokkeriga 1250 m- Tippkiirus = 147 km/h- Kiireim kurv = 141 km/h- Pikim hüpe = 15 meetrithttps://twitter.com/audisport/status/880333083228196865

Tänane päeva algab ca 10 minuti pärast Super1600 klassi vabatreeninguga, millele järgneb võistluste avasõiduna ka sama klassi esimene eelsõit.Parima ülevaate, mida kujutab endast rallikrossi meka Höljes, saab möödunud aasta Rootsi etapi kokkuvõttest.I PÄEVhttps://youtu.be/tB7h9jiNlXIII PÄEVhttps://youtu.be/V5rcFoKSNvs