OTSEBLOGI | Rallikrossi EM-etapp Rootsis: esmakordselt stardis neli eestlast

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa järgmistest etappidest:

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba neli etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur teise etapi järel 26 punktiga 7. kohal ja Saluri 14 punktiga 10. kohal. Esikolmiku moodustavad Kasparas Navickas (50 punkti), Ulrik Linnemann (45 punkti) ja Artis Baumanis (44 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kahe etapi kokkuvõttes 31. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (56 punkti), Robin Larsson (44 punkti) ja Tamás-Pál Kiss (40 punkti).

BLOGI AJAKAVA (Eesti aja järgi)

Reede (30. juuni)

15.00 Super1600 vabatreening

16.30 Super1600 I eelsõit

17.50 World RX ja Euro RX vabatreening

19.50 Super1600 II eelsõit

Laupäev (1. juuli)

9.30 Super1600 vabatreening

10.00 World RX ja Euro RX vabatreening

12.30 Super1600 III eelsõit

15.00 Euro RX ja World RX I eelsõit

Super1600 IV eelsõit

17.30 Euro RX ja World RX II eelsõit (alustab RX2)

Pühapäev (2. juuli)

9.30 World RX ja Euro RX vabatreening

11.00 World RX ja Euro RX III eelsõit

12.25 Super1600 I poolfinaal

13.00 World RX ja Euro RX IV eelsõit

13.55 Super1600 II ning Euro RX I ja II poolfinaal (vahel on RX2)

Super1600 finaal

16.00 World RX poolfinaalid

Euro RX ja World RX finaalid

Otseblogi peavad Rootsi etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV). Blogis kasutatavate fotode autor on Rihards Baumanis.

Rallikrossi EM-etapp Rootsis

Siim Saluri kolme avaringi järel: "Tunne on hea, kõik toimib, sain rajaga tuttavaks."

Janno Liguri meeskonnd annab pärast kolme ringi teada, et kõik on korras ja tehnika on soe. "Oleks saanud praegu ka kiirema aja sõita, aga viimasel ringil jäi kaassõitja ette. Seadistame veel autot ja lähme kohe uuele ringile."Ligur näitab pärast kolme ringi läbimist viiendat aega, kaotades liidrile Leppihalmele 0,667 sekundit.Samuti on läbinud kolm ringi Saluri, kes positsioneerub selle põhjal kohe Liguri järel kuuendal kohal, kaotades liidrile 0,853.

Eelmisel etapil Belgias tegi Ligur ajaloolise tulemuse, tõustes esimese eestlasena rallikrossi EM-etapil poodiumi teisele astmele. Ootame ära, kuni kõik 24 võistlejat on vähemalt korra rajal ära käinud, et teha esmane kokkuvõte vabatreeningu hetkeseisust.

Super1600 klass alustas just tänase vabatreeninguga. Kokku on selles klassis Rootsis stardis 24 sõitjat, kelle hulgas ka staažikad välissõidukogemusega eestlased Janno Ligur ja Siim Saluri. Samuti läheb selles klassis rajale EM-debüüdi tegev Arvo Kask.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_allowed_SWE_2017.pdf

Höljese rada kokku võetuna 38 sekundi sisse:- Pikkus = 1210 meetrit, koos jokkeriga 1250 m- Tippkiirus = 147 km/h- Kiireim kurv = 141 km/h- Pikim hüpe = 15 meetrithttps://twitter.com/audisport/status/880333083228196865

Tänane päeva algab ca 10 minuti pärast Super1600 klassi vabatreeninguga, millele järgneb võistluste avasõiduna ka sama klassi esimene eelsõit.Parima ülevaate, mida kujutab endast rallikrossi meka Höljes, saab möödunud aasta Rootsi etapi kokkuvõttest.I PÄEVhttps://youtu.be/tB7h9jiNlXIII PÄEVhttps://youtu.be/V5rcFoKSNvs