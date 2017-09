OTSEBLOGI | Rallikrossi EM-etapp Riias: Ligur kolme eelsõidu järel kolmas

Püsisõitjatena (üles antud osalemaks kõikidel etappidel) võtavad Eesti sportlased Euroopa meistrivõistluste raames osa veel järgmistest etappidest:

• 10. etapp: 15. - 17. september Lätis (Super1600 ja Euro RX)

• 11. etapp: 29. september - 1. oktoober Saksamaal (Super1600)

Tänaseks on EMi arvestuses peetud eestlaste osalusel juba kuus etappi:

• 1. etapp: 31. märts – 2. aprill Hispaanias (Euro RX)

• 2. etapp: 21. – 23. aprill Portugalis (Super1600)

• 4. etapp: 12. – 14. mai Belgias (Super1600)

• 6. etapp: 9. - 11. juuni Norras (Euro RX)

• 7. etapp: 30. juuni - 2. juuli Rootsis (Super1600 ja Euro RX)

• 9. etapp: 1. - 3. september Prantsusmaal (Super1600 ja Euro RX)

FIA Euroopa meistrivõistluste Super1600 klassi üldarvestuses on Ligur neljanda etapi järel 54 punktiga 7. kohal. Esikolmiku moodustavad Krisztian Szabo (90 punkti), Artis Baumanis (90 punkti) ja Ulrik Linnemann (77 punkti).

Andri Õun on Euro RX klassis kolme etapi kokkuvõttes 36. kohal. Esikolmiku moodustavad Anton Marklund (104 punkti), Thomas Bryntesson (81 punkti) ja Tommy Rustad (71 punkti).

BLOGI AJAKAVA

Laupäev (16. september)

9.00 Super1600 vabatreening

10.00 World RX ja Euro RX vabatreening

12.00 I eelsõit: Super1600 > Euro RX > World RX

14.30 II eelsõit: Super1600 > Euro RX > World RX

16.20 III eelsõit: Super1600

Pühapäev (17. september)

8.30 Vabatreening

9.30 III eelsõit: World RX > Euro RX

IV eelsõit: Super1600 > World RX > Euro RX

13.30 Poolfinaalid: Super1600 > Euro RX

14.10 Finaal: Super1600

15.00 Poolfinaal: World RX

Finaal: Euro RX > World RX

Otseblogi peavad Riia etapil Gabriel Tamm (Ligur Racing) ja Ott Tõnissaar (EMV).

Rallikrossi EM-etapp Riias

Homne ajakava:8.30 Vabatreening9.30 III eelsõit: World RX > Euro RXIV eelsõit: Super1600 > World RX > Euro RX13.30 Poolfinaalid: Super1600 > Euro RX14.10 Finaal: Super160015.00 Poolfinaal: World RXFinaal: Euro RX > World RX

Super1600 klassi kolme eelsõidu kokkuvõte:1. Kasparas Navickas2. Rokas Baciuska3. Janno Ligur...22. Arvo Kask24. Andre Kurg26. Siim Salurihttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_points_LVA_2017.pdf

Super1600 klassi kolmanda eelsõidu ametlikud tulemused:1. Krisztian Szabo2. Jussi-Petteri Leppihalme3. Timur Shigaboutdinov...6. Janno Ligur21. Andre KurgDNF (Did Not Finish) Arvo KaskDNF Siim Salurihttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_results_LVA_2017.pdf

Janno Ligur kolmandast eelsõidust: "Libe oli, aga kõik sujus. Auto on ka terve. Tänu tänastele ülivesistele sõitudele teame, mis on vaja auto juures sättida juhul, kui homme peaks samuti sadama."

Andre Kurg kolmandast vesisest eelsõidust: "Sain stardist ülihästi minema, aga väga kiired mehed hakkasid korralikult seljas elama ja nii läksin kohe jokkerisse ära. Seal oli variant, et kas lasen nad lihtsalt mööda ja teen oma sõitu edasi või sõidame end kõik seal puruks. Mina valisin esimese. Pärast aga tempot enam üles ei saanud ning nüüd võtame juba käigukasti maha, et homme uue hooga edasi panna. Poolfinaal on 17 punkti kaugusel - teoreetiline võimalus püsib.

Ligur jääb kolme sõidu kokkuvõttes hoidma kolmandat positsiooni. Võimas!

Nii ongi - Janno Ligurle kolmandast eelsõidust kuues aeg ning püsib ilusti sihiga finaali.

Super1600 klassi III eelsõidu VI stardi tulemused - Janno Ligurile siit kokkuvõttes 6. koht, mitteametliku tulemusena:

Navickas võidab, Janno Ligur teine.

Kaks esimest jokkerisse. Odins eksib jokkeris ja lendab rajalt välja.

Käimas on viimane ring.

Navickas ikka ees, Odins teine.

Janno tõuseb kolmandaks.

Janno kisub kolmandale - Roslandile järgi, kes läheb aga jokkerisse.

Jannol sabas Baciuska, kes eelmisel eelsõidul Jannot korralikult rammis.

Väljub jokkerist neljandana, Roslandi järgi.

Janno jokkerisse.

Navickas läheb ees oma teed ja ka Odins pikendab vahet Jannoga.

Jokker läbitud vaid viimasel mehel - Baciuskal.

Janno kolmas.

Kuid Janno eksib libedal ja Odins saab mööda.

Odins üritab Jannot rünnata, aga ei õnnestu.

Navickas ja Janno teevad kahekesi ees tempot.

Janno läheb sirge lõpus juhtima, aga kurvis võtab Navickas oma ja läheb mööda.

Janno saab väga hästi minema.

LÄKS!

Kohe algab Super1600 klassi viimane eelsõit, kus stardis Janno Ligur.

Super1600 klassi III eelsõidu V stardi tulemused:

Super1600 klassi III eelsõidu IV stardi tulemused:

Super1600 klassi III eelsõidu III stardi tulemused - Andre Kurg võtab viienda koha, aga ootame ajavõrdlust teistega:

Szabo tugeval liidripositsioonil ja võidab selle sõidu. Kurg viies.

Käimas on viimane ring.

Kuid siiski, Vimmer möödub ja Kurg langeb.

Aga Kurg katab tugevalt.

Viimaselt positsioonilt tulev Vimmer noolib Kure kohta.

Kurg kaotab tempot ja vahe pikeneb, koht siiski neljas.

Vihma hakkab vaikselt juurde tulema.

Szabo kindlalt ees ning teine on Shigaboutdinov teine. Kolmas Kucera.

Ja väljub jokkerist neljandaks.

Kurg läheb huvitaval kombel jokkerisse.

Szabo on aga Kurel sabas kinni.

Aga see annab võimaluse Kurele omas tempos eest ära minna.

Esimeses kurvis korralik rammimine ja mõlkimine.

Kurg saab kõige paremini minema ja võtab stardi ära.

Andre Kurg on stardis ja läks!

Super1600 klassi III eelsõidu II stardi tulemused:

Super1600 klassi III eelsõidu I stardi tulemused:

Neljanda ja ühtlasi ka viimase sõidu tulemused ajavõrdluseks.

Nüüd aga kibeleb rajale Super1600 klass oma tänast kolmandat eelsõitu tegema, mis on ühtlasi ka tänaseks viimaseks sõiduvooruks.Andre Kurg rajal kolmandas laines ja Janno Ligur viimases - kuuendas stardis. Üldarvestuses on Kurg hetkel 26. ja Ligur 3. positsioonil.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H3_grid_LVA_2017.pdf

Heikkinen võidab, Ekström teine ja Hansen kolmas. Esimese vooru võitja Kristoffersson jäetakse neljandaks

Viimane ring, Hansen jokkerisse

Heikkinen ja Kristoffersson väljuvad jokkerist Hanseni ja Ekströmi vahele, kuid Ekström suudab Kristofferssonist mööduda.

Ekström on vahet märatavalt vähendanud ja Hanseni jokkeri võtmise korral peaks Ekström temast peal olema.

Keegi esimesest kolmest aga jokkeri kasuks ei otsusta

Kristoffersson on aga vägagi Heikkineni sabas kinni

Ekström ja Solberg võtavad esimesel ringil ära jokkeri

Kristoffersson kohe sabas, Heikkinenile eksimisruumi ei jäeta

Viimane sõit, hea stardi saab Kristoffersson, kuid Heikkinen väljub teisest kurvist esimesena

WorldRX tänane viimane sõit kohe algamas!

Kolmanda stardi tulemused ajavõrdluseks

Loebil on veel jokker võtta, ainus küsimus on, kas Bakkerud suudab mööduda või ei.

Ning väljuvad mõlemad tagasi oma kohtadele, Bakkerud teiseks ja Nitiss kolmandaks

Ja ta suudab, Bakkerud võidab kolmanda sõidu

Bakkerud ja Nitiss võtavad kolmandal ringil jokkeri

Vahed on sümboolselt pikad, kuid eksimisruumi siiski ei ole.

Esimesed kolm meest, kel on jokker võtmata, jätkavad tavaringil ja alustavad kolmandat ringi!

Ja ta leiab selle, Nitiss langeb kolmandaks

Bakkerud on aga kõvasti Nitissi sabas kinni ja proovib leida kohta, et mööduda

Jokkerisse lähevad Kevin Hansen ja Müller.

Kõik mehed on koos ja suuri vahesid tekkinud ei ole.

Nitiss suudab säilitada teist kohta ja kindlasti proovib Loebi püüda

Ning start. Loeb tuleb väljast ja paneb nurga kinni

READY TO RACE!

Läti publikule rahunemiseks aega ei anta, sest selles stardis on Audi sõitja Nitiss.

Et näidata, kui märg siin on, siis kiire pilguheit sellele, kuidas sõitjad enne starti vihmavarjus on. https://twitter.com/FIAWorldRX/status/909037591747538945

Sellega on EuroRX sõidud tänaseks lõppenud. Võtame kokku kaks eelsõiduvooru:1. Anton Marklund2. Thomas Bryntesson3. Tamas-Pal Kiss...25. Andri Õun28. Mart Tikkerbärhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_points_LVA_2017.pdf

WorldRX teise stardi tulemused ajavõrdluseks.

Väga napi vahega suudab ta selle sõidu võita.

Väljub täpselt Grönholmi ette ja teeb kodupublikule rõõmu

Viimane ring ja Baumanis võtab jokkeri

Grönholm on väga hea tempoga tulnud ja hetkel ei tundu, et Baumanise vahe oleks piisav, et peale jokkerit liidrikoht säilitada.

Blockile ilmselt märg rada ei sobi, sest on esimesed kolm eest ära lasknud.

Kuid nüüd võtab ka Grönholm jokkeri ära ja väljub Timerzyanovi ette.

Teise ringi esimeses sektoris on Grönholm Baumanisest kiirem ja seega vähendab ka vahet.

Block on aga nina õigesse suunda saanud ja jälitab nüüd Timerzyanovit.

Teisel kohal on Grönholm ning kolmas Timerzyanov, kes võtab ära jokkeri.

Baumanis võtab haarab kohe härjal sarvist ja asub juhtima.

LÄKS! Hea stardi teeb Block sisemiselt rajalt kuid lükatakse risti ja peaaegu seina

Kohtunikel näpud püsti ja kohe on start.

Teises stardis on ka Baumanis, kes kindlasti on märgades oludes kiire, tõestas ta seda ka juba Prantsusmaal.

Siia vahele aga EuroRX võistlusklassi II eelsõidu tulemused:1. Anton Marklund2. Tamas-Pal Kiss3. Thomas Bryntesson...23. Andri Õun28. Mart Tikkerbärhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_results_LVA_2017.pdf

WorldRX teise eelsõiduvooru esimese stardi tulemused ajavõrdluseks

Nii ka on, Duval võidab, Csucsu teine ja Herve Knapick kolmas.

Csucsu nüüd jokkerisse, kuid vahed on üpriski suured ja peaks säilitama teise koha

Ja enne esimest kurvi leiab Duval augu ja saab Csucsu-st mööda, kel veel jokker võtmata

Esikohal olev Csucsu teeb ka väikese vea ja jokkeri võtnud Duval on juba ohtlikult lähedal.

Enne viimast kurvi eksib aga Rajala, kes teeb spinni ja seega võib ka heast ajast suu puhtaks pükida!

Duval võtab ära jokkeri ja väljub tagasi oma teisele kohale.

Duval on Csucsul korralikult sabas, kuid esimesse kurvi pidurdades eksib märjal rajal

Rajala esimesena jokkerisse

Kohe sabas aga Duval, keda omakorda jälitab Rajala

Ning start! Väga märgades oludes saab parimalt minema Csucsu

READY TO RACE!

Esimesed MMi mehed rivistatakse joonele üles!

Ilmataat on otsustanud taevaluugid avada ja kastab väga korralikult rada. Ka eelmisel aastal oli Riias märg, mis muutis võistluse vägagi põnevaks. https://www.youtube.com/watch?v=7WNdsOVe7NM

Pikka pausi ei ole ja alustatakse MMi teise eelsõiduvooruga.

EuroRX II eelsõidu VI stardi tulemused:

Marklund võidab, Bryntesson teine ja Kalliokoski kolmas.

Marklund kasvatab ainult vahet, Kalliokoski on võrdluses Bryntessoniga kaotamas, kui ta võtab ära jokkeri

Väljuvad tagasi vastavalt kolmandaks ja viiendaks.

Jokkerisse lähevad Bryntesson ja Larsson

Jokkeri võtab ära ainsana Grosset-Janin

Marklundi juhtimisel minnakse teisele ringile, Kalliokoski teine ja Bryntesson kolmas

Larsson, kes oli esimene eelsõit kolmas, on hetkel jäetud viimaseks ning tal on kõvasti tööd teha, et ette saada.

Minek! Hea lähte saab Marklund, kes ei jäta midagi juhuse hooleks ja teeb koheselt tempot

EuroRX viimane sõit saab kohe stardi, siin on oodata karmi andmist!

EuroRX II eelsõidu V stardi tulemused:

Janno Ligur teisest eelsõiduvoorust: "Oli korralikult libe ning seetõttu eksisin ühes samas kurvis kaks korda. Leedukas Baciuska muidugi trügis tagant korralikult ja äärepealt oleksin seinas lõpetanud, aga õnnestus olukord käsipiduriga ära päästa. Kolmas koht on väga hea tulemus ja siit saime korralikud punktid kirja."

EuroRX II eelsõidu IV stardi tulemused:

EuroRX II eelsõidu III stardi tulemused:

Andre Kurg teisest eelsõidust: "Ei jõudnud rehve ära vahetada ja läksime kuiva raja rehviga peale. Õnneks lõi vihm selles sõidus esimese otsa meeste järjestuse päris segamini ja pääs poolfinaali ei ole ulmeline, mis ka siin Riias eesmärgiks. Loodetavasti saab aga õhtul käigukasti ära vahetada ja homne päev toob ka selles osas uued tuuled."

EuroRX II eelsõidu II stardi tulemused:

Õun on ka 2. kohale juba päris järgi jõudnud, aga kahjuks on siin vaid 4. ringi ja koht siiski kolmas. Väike stiilinäide ka külg ees :)

M.D.K. tuleb ja vormistab ära esikoha.

Õun võtab kaks kohta tagasi ning on taas 3. positsioonil.

Õun on Temtel ja Pleskovasel juba päris kannul.

Õun võtab vaikselt järgi, aga käimas juba 3. ring.

Uisutamine rajal on korralik.

Õun teeb tööd, et jõuda kolmandale ja neljandale mehele järgi. Käib ka ära jokkeris.

Esikohal ikka M.D.K.

Saab ikka käigu sisse ja läheb edasi. Aga nüüd viimasel positsioonil.

Aga Õun eskib ja teeb spinni hüppe juures.

Tanevik ja Pleskovas jokkerisse.

Juhib M.D.K ja Õun ilusti teine.

Ründab Temptet ja parandab koha teiseks.

Õun rebib stardist kolmandaks.

LÄKS!

Ja nüüd on stardis ootel Andri Õun.

EuroRX II eelsõidu I stardi tulemused:

Super1600 klassi II eelsõidu ametlikud tulemused:1. Kasparas Navickas2. Rokas Baciuska3. Janno Ligur...11. Arvo Kask12. Siim Saluri19. Andre Kurghttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_results_LVA_2017.pdf

Nüüd asuvad rajale EuroRX võistlejad. Stardinimekiri, kus Andri Õun läheb rajale teises laines:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H2_grid_LVA_2017.pdf

Super1600 klassi II eelsõidu VI stardi tulemused. Selleks sõiduks keeras nii kõva vihmasaju peale, et kõige kiirema mehe aeg on ligi 10 sekundit aeglasem teiste sõitude võitjate omast. Ligur püsibki kokkuvõttes vist 4. kohal.

Vihmasadu keerab korralikult peale ja rada ujub.

Selle arvutuse järgi peaks Janno Liguril olema hetkel juba toimunud startide arvestuses 4. koht. Aga see on mitteametlik arvutus.

Super1600 klassi II eelsõidu V stardi tulemused:

Navickas võidab, Ligur kolmas.

Janno eksib ja sõidab rajalt välja ning annab ühe koha ära - Baciuska teine, Janno kolmas.

Baciuska Jannol korralikult sabas ja nügib tagant, aga Janno ei anna järgi.

Kõik kolm esimest korraga jokkerisse.

Navickas ikka veel ees ja Janno teine. Korra eksib, aga koht säilib.

Keegi väga rapsida ei taha, sest rada on ülimalt libe. Ka 2. ringil ei lähe keegi jokkerisse.

Navickas ees, Janno sabas. Samas vahe kasvab.

Keegi I ringil jokkerisse ei lähe ja vahed on ka üsna muutumatud.

Autod ilusti rivis, väga ei trügita.

Janno Ligur stardib koos teistega rahulikult, aga teine positsioon alustuseks, Navickas ees.

Sõitjad on valmis, rada on valmis!

Vihmasadu on aga taas üle võtnud ja rada on oioi kui libe.

Stardis on Janno Ligur, aga enne on vaja natuke rada eelmistest sõitjatest puhastada.

Super1600 klassi II eelsõidu IV stardi tulemused. Siim Saluri võtab 3. koha:

Super1600 klassi II eelsõidu III stardi tulemused. Arvo Kask võtab 2. koha:

Super1600 klassi II eelsõidu II stardi tulemused:

Isaksatre võidab, Kurg neljas.

Jokker muudab esikolmiku järjestust.

Kaks esimest jokkerisse.

Vahepeal on vihmasadu otsa saanud.

Kurel läheb auto ikka väga otse ja optimaalset trajektoori kurvides hoida ei õnnestu.

Kurest eelmine mees käib ära jokkeris, kuid Kurel kohta parandada ei õnnestu.

Kure auto tundub olevat natuke alajuhitav ja kurved venivad pikaks.

Kas oodatud libedam rada aitab Kurge?

Veverka juhtimas, ja Kurg sõidab jokkerisse.

Rada on väga libe.

I kurvi surutakse korralikult sisse ja Kurg langeb kolmandaks.

Kurg saab stardist hästi minema.

Järgmisena on stardis aga valmis Andre Kurg.

Super1600 klassi II eelsõidu I stardi tulemused:

Hommikune kuivus on aga vahepeal kerge vihmasajuga asendunud, mis võib trumpe natuke ümber mängida.

Kui esimene eelsõidu stardijärjekord loositakse, siis alates teisest sõidust minnakse rajale juba eelmise eelsõidu tulemuste põhjal - kiiremad koos kiirematega ja aeglasemad koos aeglasematega.

Super1600 teise eelsõidu stardijärjekord: Kurg teises eelsõidus ja Ligur viiendas.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H2_grid_LVA_2017.pdf

14.30 alustatakse teise eelsõiduvooruga. Esimesena rajal taas Super1600 - Janno Ligur, Andre Kurg, Siim Saluri ja Arvo Kask. Neile järgneb kohe EuroRX, kus joonel Andri Õun ja Mart Tikkerbär.Õnnestus saada ka kommentaar Andri Õunalt: "Ega siin väga palju öelda ei ole - tehnikaga me sinapeale ei ole saanud ning kõige suurem probleem, milleks on mootori jahutus, ei anna asu."

WorldRX SuperCar esimese eelsõidu tulemused:1. Johan Kristoffersson2. Petter Solberg3. Mattias Ekströmhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SC_H1_results_LVA_2017.pdf

Sellega on esimene eelsõiduvoor kõikides klassides lõppenud ning oleme tagasi juba 45 minuti pärast, kui alustab Super1600 klass teise eelsõiduvooruga.

WorldRX neljanda sõidu tulemused ajavõrdluseks

Solberg küll võidab sõidu, kuid tiimikaaslase ajale peab ta siiski alla vanduma. Sellest hoolimata hoiab ta hetkel teist kohta.

Viimane ring, Solberg, Hansen ja Loeb jokkerisse ning sellises järjestuses ka väljutakse

Loebil on raskusi, et meeskonnakaaslase, Timmy Hanseni tempos püsida.

peale teist ringi on järjestus: Solberg, Hansen ja Loeb.

Timerzyanov nüüd ainsana jokkerisse, sisenedes teeb väikese vea kuid ajakaotus on minimaalne.

Solberg on teistest juba 1,3 sekundi kaugusel ja tahab kindlasti püüda meeskonnakaaslase aega.

Jokkerisse ei lähe ükski mees.

Teises kurvis toimub palju nügimist ja selle tulemusena saab sealt teisena välja Hansen, kolmas Timerzyanov ja neljas Loeb

START! Kõige paremini saab minema Solberg

Käes neljanda sõidu stardi ootamine! Rivis on väga kõvad mehed, näiteks Solberg, Loeb ja Timmy Hansen!

Kolmanda sõidu tulemused ajavõrdluseks. Kristoffersson oli pea 3 sekundit kiirem senisest liidrist Ekströmist. Volkswagenid on lihtsalt tase omaette

Ja Kristoffersson võidab selle sõidu, Kevin Hansen teine ning Block kolmas.

Viimane ring, Kristoffersson ja Kevin Hansen jokkerisse!

Finishisirgele tuleb juba Block ees, Baumanisel ei jää nüüd muud üle kui ameeriklane kinni püüda.

Baumanis nüüd jokkerisse, kas saab Blocki ette?

Kristofferssoni parim ringiaeg on 1,5 sekundit kiirem, kui Baumanise hetke parim.

Baumanis on hoidmas aga kolmandat kohta

Kristoffersson on teistele täiesti püüdmatu, sarja liider näitab publikule ja kaassõitjatele, miks ta nii pikalt meistrivõistlusi juhib.

Jaa start! Väga hästi saab minema Kristoffersson, kes võtab koheselt juhtimise.

Ready to race silt on üleval!

Kolmandas sõidus stardib parimalt positsioonilt kohalik kangelane Janis Baumanis. Oodata on rahva kõva kaasaelamist!

Seltskonna teeb kirjuks veel Johan Kristoffersson ja Ken Block

WorldRX teise eelsõidu tulemused ajavõrdluseks. Ekström hetkel kiireim, tiimikaaslane Heikkinen teine.

Peale finishijoont süttib põlema Scheideri auto, kes küll ise pääseb kiirelt autost välja.

Siia vahele Euro RX esimese eelsõiduvooru ametlikud tulemused:1. Anton Marklund2. Thomas Bryntesson3. Robin Larsson...24. Andri Õun27. Mart Tikkerbärhttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_results_LVA_2017.pdf

Esikolmik jokkerisse, Ekström võidab kindlalt, Bakkerud suudab teiseks ennast sõita ning Grönholm kolmas.

Scheideri auto alt viskab leeke, kuid mitte midagi suurt, ehk saab sõidu lõpuni

Duval otsustab kolmanda ringi lõpus ka jokkeri kasuks ja nii on esikolmikul ainsana tegemata.

Bakkerud on hetkel ainuke sõitja, kes on jokkeri ära võtnud, teistel meestel 1 ring jäänud, et seda teha.

Duval aga eksib ja nii saab Bakkerud endae neljanda koha hallata.

Teisel ringil otsustab jokkeri kasuks Bakkerud, kes väljub sealt viiendana

Käimas on teine sõit, mida juhib Ekström, vabatreeningu kõige kiirem mees.

Keskendume nüüd MMi esimesele kvalifikatsioonivoorule! Esimese sõidu võitis Heikkinen, teine Nitiss ja kolmas Müller, kõik Audi sõitjad!

Andre Kurg esimesest eelsõidust: "Stardisirgel sõitsin kokkujooksu paigast ära ja auto ei keeranud enam. Aga see selleks! Paar käiku on vaja juurde saada, sest selle seadistusega ei tee siin praegu midagi. Öösel võtame kasti lahti ja teeme nii, et oleks väga kiire :) "

Janno Ligur võtab esimese eelsõidu kokku: "Esimese sõidu kohta väga okei. Proovin järgmiseks sõiduks kiirust juurde leida ja muidugi on vaja esimesest kurvist puhtalt välja saada."Nimelt stardib teises eelsõidus kohe Liguri kõrvalt sama mees, Kasparas Navickas, kellega Prantsusmaal koos stardikurvis seina sõideti.

Euro RX I eelsõidu V stardi tulemuste ajavõrdlus:

EuroRX viienda sõidu tulemused ajavõrdluseks

Ja Bryntesson võidab sõidu üpriski veenva edumaaga, Tohill teine ja Froshaug kolmas.

Bryntesson on jokkeri võtnud ning nüüd teeb seda ka Tohill koos Froshaugiga.

Sellest sõidust ainuke, kes suudaks talle vastu astuda, on Tohill

Juba on start antud viiendale sõidule, mida dikteerimas Prantsusmaa etapi võitja Bryntesson.

Õuna sõidu tulemused ajavõrdluseks.

Larsson võidab väga pika edu, Hedström teine ja Pleskovas kolmas!

Pleskovas jokkerisse ja Hedström saab kindlasti mööda, küll aga jäävad taha Tanevik ja Õun

Ei, siiski ei. Küll pidasid maha kõva võitluse, kuid Õun ei saa mööda ja ikka viies

Tanevik jokkerisse ja kas Õun saab mööda?

Larsson aga teeb täiesti oma tempot ja liigub kõigil eest ära

Peale jokkerit on Õun viies

Hedström koos Õunaga jokkerisse

Pleskovas eksis, kuid keegi mööda ei saa

Õun kolmas kuid peale esimest kurvi saab Hedström mööda ja Õun neljandaks

Ja läks, hea mineku saab Larsson

READY TO RACE!

Õuna start on kohe valmis!

Tahko tuleb jokkerist hästi välja ja võidab oma sõidu. Järgmisena juba Andri Õun

O'Donovan on hea tempoga Tahkule järgi jõudnud ja otsustab jokkeri kasuks, et saaks puhtasse vette sõitma.

Tahko tuleb ka hetkel parima ringiajaga esimeselt ringilt, kaugel pole aga britt O'Donovan

Läti raja eripäraks kipubki olema asjaolu, et esimese ja teise kurvi vahe on väike ning 5 sõitjat korraga ei taha sinna kuidagi ära mahtuda!

Esimese kurvi rüseluste tagajärjel jääb teistest maha Münnich, kes lendab peaaegu seina.

Väga hea Lähte saab Tahko, kes asub sõitu juhtima.

Ja stardivad EuroRX kolmanda sõidu mehed.

Euro RX klassi I eelsõidu II stardi ajavõrdlus.

Vahepeal aga Super1600 esimese eelsõidu ametlikud tulemused:1. Gergely Marton2. Jussi-Petteri Leppihalme3. Timur Shigaboutdinov...7. Janno Ligur13. Siim Saluri18. Arvo Kask22. Andre Kurghttp://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_results_LVA_2017.pdf

Euro RX klassi I eelsõidu I stardi ajavõrdlus.

Andri Õun läheb rajale neljandas laines. Koos temaga vabatreeningul 6. aja teinud Robin Larsson.

Rajal on Euro RX esimene eelsõit. Stardijärjestus:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_H1_grid_LVA_2017.pdf

Super1600 klassi I eelsõidu VI stardi ajavõrdlus. Ligur mitteametlike tulemuste põhjal seitsmes.

Super1600 klassi I eelsõidu V stardi ajavõrdlus. Ligur hetkel kuues.

Kurg neljas!

Liider Shigaboutdinov eksib jokkeris, aga vahe piisavalt suur ja kohad ei muutu.

Vahet meeste vahel on veninud päris pikaks.

Aga ei, Kurg jääb 4. positsioonile.

Kurg surub.

Ošs lähebki.

Kas Kurg saab Ošsist teise jokkeri ajal ette?

Hollandlane jokkerisse ja Kurg saab neljandaks.

Ošs Kure eest I korda jokkerisse.

II ringi alguses kurg eskib ja libistab kurvi natuke pikaks.

Jokkerist väljudes asub tagaajaja rolli.

Kurg ainsana jokkerisse.

Kõige ees teeb tempot Shigaboutdinov.

Kurg püsib aga kindlalt Ošsil sabas.

Kuid II kurvi jõuab kolmandana, aga Ošs möödub ja Kurg langeb neljandaks.

Kurg saab parima stardi.

Mehed taas valmis ja start!

Ja uus valestart, sel korral Ošsilt.

Valestart. Kes tegi, on veel selgusetu.

Stardis on Andre Kurg.

Super1600 klassi I eelsõidu IV stardi ajavõrdlus. Ligur lükatakse sellega viiendale kohale.

Teadupärast lõpetas Prantsusmaal Liguri auto mootor koostöö ning Riia etapiks tuli vahetada mootorit. Loodame ja hoiame pöialt, et uus mootor on saanud sama vingelt sisse sõidetud nagu seda oli eelmine.

Ligurist ettepoole jäävad kahe eelmise stardi võitjad - Baumanis ja Marton.

Super1600 klassi I eelsõidu III stardi ajavõrdlus, mille põhjal hoiab Janno Ligur hetkel kolmandat positsiooni:

Janno võidab oma sõidu!

Baciuska pressib järgi.

Peaks olema piisav vahe esikoha säilitamiseks.

Janno jokkerisse.

Baciuskal aga jokker võetud.

Janno juhib, Spikis teine, Baciuska kolmas.

Baciuska jokkerisse.

Janno läheb tasapisi oma teed.

Janno pikendab vahet, kuna 2. ja 3. koht peavad kohavõitlust.

Rahvas juubeldab Jannole, oma poiss!

Vahe Spikisega ei ole suur, aga olemas.

Teine kurv puhtalt ja liidripositsioon püsib.

Janno asub stardist juhtima.

Stardis on Janno Ligur.

Super1600 klassi I eelsõidu II stardi ajavõrdlus:

Super1600 klassi I eelsõidu I stardi ajavõrdlus:

Kl 12.00 antakse start Super1600 esimesele eelsõidule. Janno Ligur läheb rajale kolmandas stardis, Andre Kurg viiendas. Liguriga stardib koos vabatreeningul 2. aja välja sõitnud Baciuska, Kurega koos sõidab vabatreeningu 13. piloot Shigaboutdinov.http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_H1_grid_LVA_2017.pdf

Euro RX vabatreeningu ametlikud tulemused:1. Anton Marklund 51,379 sek2. Thomas Bryntesson 51,5763. Tommy Rustad 51,577...24. Andri Õun 56,54326. Mart Tikkerbär 57,579http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/SCE_free_LVA_2017.pdf

MMi ja EMi treeningsessioon on lõppenud ning MMi esikolmikuks jäi Mattias Ekström (49,632), teine Johan Kristoffersson (49,708) ja kolmas Timmy Hansen (49,959)

Eelmise aasta maailmameister Ekström on sõitnud ajaks 49,632 ning sellega võtnud üle kõige kiirema ringiaja.

Bakkerudi lükkab neljandaks Niclas Grönholm, kes on oma M-Sportis ehitatud Fiestaga väga hästi kohanema hakanud.

Ja nii ka läheb, sarja liider Kristoffersson sõidab esimesena aja alla 50 sekundi, sõites parimaks 49,708. Teise aja on välja sõitnud DTMi kogemustega Nico Müller, kes kasutab Mattias Ekströmi tiimi autot. Tema ajaks 50,361

Kohe hakkavad aga vastu astuma Volkswageni sõitjad, kes kindlasti ei taha Bakkerudi aega ette jätta!

MMi arvestuses on juhtohjad võtnud Bakkerud, kes ka Prantsusmaa vabatreeningut valitses.

Andri Õun vabatreeningul tagasi rajale enam ei lähe: "Jahutusvedelik jooksis välja ja mootor kuumenes üle - tulime maha ära, otsime vea üles ja esimeseks eelsõiduks oleme valmis. Muidu on kõik süsteemid-seaded valmis ja usun, et siit tuleb mu hooaja parim sõit."Õun võistleb Riia rajal viiendat korda.

Vahele natuke rajatutvustust - sellisena, nagu piloodid seda näevad:https://twitter.com/FIAWorldRX/status/908610048615763968

Ja uue lähte saab koos MMi meestega Marklund, kes praegu sõidab välja parima ringiaja. Hommikune märg rada on taandumismärke näitamas!

Kauaks aga Marklundit liidrikohale ei jäeta ning tema aja sõidab üle MMi sõitja Timmy Hansen

Õun saab kirja oma esimesed neli ringi, parimaks ajaks 56,543, kaotades üldliider Solbergile 3,8 sekundit ning oma klassi liidrile Marklundile 3,179.

MMi meestest on peale esimest treeningsessiooni juhtimas Volkswagenid, Solberg esimene ja Kristoffersson teine.

Super1600 klassiga vahetasid kohad MM ja EM klassi Supercar-d. Esimesi ringe teeb ka Andri Õun

Ametlik kokkuvõte Super1600 klassi vabatreeningu aegadest:http://media.imgukaa3.dyndns.info/results/S1600_free_LVA_2017.pdf

Janno Ligur: "Rada on libe, aga kiirus on olemas. Muudame natuke autol seadistusi ning ajaparandused jätkuvad. Pooleteise tunniga oleme valmis!"

Andre Kurg vabatreeningust: "Kasutasime vabatreeningut peamiselt auto seadistamiseks ning väga aja peale sõitu ei teinud - sättisime vedrustust ning vaatasime rajal veel mõned kohad ära. Viimasest sõidust tulin üldse poole pealt maha, sest panime paari eelmiste ringide põhjal tehtud muudatusega natuke puusse.Prantsusmaal suuresti seganud käiguülekandeprobleem on nüüd lahendatud, kuid sellega eelise saavutamiseks vajame eelkõige märga rada. Praegu küll päike särab, aga see on ikkagi Läti ja peaaegu sügis :)"Kurg on Riia rajal ka kahel korral varem võistelnud, kuid mõlemad sõidud jäid poolikuks. Ise ütleb Kurg, et on saanud siin rajal hooga panna seni vaid 10 ringi.

1. Baumanis (sarja üldarvestuses 2.)2. Baciuska (üldarvestuses 13.)3. Leppihalme (üldarvestuses 4.)...6. Janno Ligur (kaotus Baumanisele +0,363)8. Siim Saluri (+0,442)17. Arvo Kask (+2,324)22. Andre Kurg (+2,987)

Super1600 vabatreening on lõppenud. Mitteametlik ajavõrdlus, kuhu mahuvad ka kõik neli eestlast:

Ligur rebib välja kuuenda aja.

Seda siis võrreldes esimese nelja ringi parima ajaga.

Ja tuleb! Lausa üle sekundi.

Ligur on tagasi rada mõõtmas - kas tuleb ajaparandust?

Vahepeal on aga Leppihalme mees, kes sõidab välja uue Super1600 klassi parima vabatreeningu aja - 56,730 sekundit. Ligur üheksas (+0,784 sek), Kurg kolmandas kümnes (+2,846 sek).

Ligi 5 minuti pärast peaksid vabatreeninguga alustama ka World RX ja Euro RX sõitjad. Euro RX ridades lähevad rajale Andri Õun ja Mart Tikkerbär.

Kurelt aga ajaparandust siit ei tule ning jääb hoidma praeguseks 21. positsiooni.

Ja rajale jõudis tagasi ka Kurg.

Liguri aeg hetkel vabatreeningu seitsmes. Ootame rajale ka veel Andre Kurge, kellel hetkel läbitud vaid 4 treeningringi, võrreldes kiiremate meeste üheksa ringiga.

Super1600 klassi TOP15 enne Riia etapi algust:

Ligur on taas rajal ja kiirus kasvab, tõstes end seeläbi viiendaks. Kuid vahe liidriga on nüüd juba oluliselt vähenenud vaid 0,299 sekundile.

Vabatreeningu lõpuni on jäänud 25 minutit. Esimese 20 sõitja ajavõrdlus:1. Baciuska2. Baumanis, kes ka sarja üldarvestuses hetkel 2. kohal3. Leppihalme

Kurg sõidab välja 14. aja (kaotus liidrile 2,309 sek). Ligur on langenud vahepeal viiendaks (kaotus liidrile 0,820 sek) - ette on lipsanud Lapinš ja kaasmaalane Siin Saluri.

Rajale on jõudnud ka Andre Kurg. Erinevalt Ligurist, kes teeb EM-sarjas kaasa täispika hooaja (7 etappi), on Kurg EM-rajal sel hooajal teist korda.

Janno Ligur on esimesed neli soojendusringi läbinud ja sõitnud välja 3. aja Baumanise ja Szabo järel.

Teretulemast jälgima Delfi rallikrossiblogi MM/EM-etapilt otse Riiast. Vabatreeningud alustavad kl 9.00 Super1600 klassiga, kus eestlastest rajal Janno Ligur, Andre Kurg, Siim Saluri ja Arvo Kask.Alustamiseks meenutus eelmise aasta Riia etapi World RX finaalsõidust:https://youtu.be/uPkFZRaCLeg