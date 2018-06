OTSEBLOGI | Ott Tänak hakkab koos Esapekka Lappi ja teiste ralliässadega lauluväljakul krosskartidega kihutama, kohal ka Toyota WRC-auto

Täna toimub Tallinna lauluväljakul Delfi rallipäev, kus starti on tulemas ka Eesti parim rallisõitja Ott Tänak. Lauluväljakul hakatakse kihutama krosskartidel, mis kaaluvad 320 kg ja mille võimsus on sama suur nagu sõiduautol. Publikut oodatakse lauluväljakule alates 14.00.

Tänaku kõrval on lauluväljakul joonele tulemas ka tema Toyota tiimikaaslane Esapekka Lappi. Lisaks on Tallinnas kohal ka tiimi boss Tommi Mäkinen, kelle silma all tema kaks hoolelaust krosskardi pedaale vajutama hakkavad.

Lisaks on võistlemas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja, praegu samuti MM-sarjas kaasa lööv Ken Torn, siinne rallilegend Margus Murakas, ringrajasõitja Kevin Korjus jpt.

Stardipaarid võistluseks: